Foco na contagem de pessoas prejudica a competitividade das empresas

Por Larissa Mota*

Durante décadas, o planejamento da força de trabalho nas empresas esteve ancorado em uma lógica simples: definir quantas pessoas precisariam ser contratadas para sustentar o crescimento.

O chamado “headcount” tornou-se o principal indicador de expansão, eficiência e capacidade operacional.

No entanto, a transformação digital, o avanço da inteligência artificial (IA) e a instabilidade econômica global tornaram essa lógica insuficiente e, em muitos casos, ultrapassada.

O impacto das novas tecnologias nas competências

O relatório Future of Jobs 2023, do Fórum Econômico Mundial, indica que 44% das habilidades essenciais dos trabalhadores serão impactadas ou transformadas até 2027 devido a novas tecnologias e mudanças organizacionais.

Isso significa que quase metade das competências estratégicas hoje pode perder relevância ou exigir atualização nos próximos anos.

Além disso, o estudo estima que seis em cada dez profissionais precisarão passar por requalificação até 2027. O desafio, portanto, não está no número de pessoas, mas na qualidade e atualidade das capacidades disponíveis.

Apesar desse cenário, muitas organizações ainda operam com o modelo tradicional. Análises recentes da Gartner mostram que a maioria das empresas reconhece lacunas críticas de competências, mas poucas estruturam o planejamento da força de trabalho com base em habilidades futuras.

O foco permanece na reposição de vagas e no controle de quadro, em vez de antecipar estrategicamente as capacidades necessárias para sustentar o negócio nos próximos anos. O resultado é um descompasso entre a estratégia corporativa e a estratégia de talentos.

A aceleração tecnológica e a IA generativa

A aceleração da inteligência artificial intensifica essa urgência.

Pesquisa da McKinsey divulgada em 2024 mostra que 65% das organizações já utilizam IA generativa em pelo menos uma função de negócios, quase o dobro do registrado no ano anterior.

Essa adoção rápida transforma fluxos de trabalho, redefine responsabilidades e exige novas competências analíticas, tecnológicas e comportamentais.

Empresas que ainda planejam apenas o número de colaboradores acabam ignorando o impacto estrutural dessa transformação digital.

O problema central é conceitual: o headcount não é estratégia, é apenas uma fotografia.

Ele revela quantas pessoas estão na organização, mas não mostra quais competências são críticas, quais estão se tornando obsoletas e quais precisarão ser desenvolvidas para garantir vantagem competitiva.

Em mercados voláteis, marcados por ciclos econômicos imprevisíveis e por uma pressão constante por inovação, essa limitação pode comprometer decisões de médio e longo prazo.

O novo planejamento estratégico da força de trabalho

O planejamento estratégico da força de trabalho precisa migrar da lógica de cargos para a lógica de capacidades.

Isso envolve mapear habilidades críticas, identificar lacunas futuras, estruturar programas consistentes de requalificação e integrar dados de mercado às decisões internas.

Segundo a Gartner, organizações que alinham o planejamento de talentos à estratégia de negócios apresentam maior capacidade de adaptação e melhor desempenho em cenários de transformação digital.

Mais do que contratar pessoas, o desafio contemporâneo é desenvolver os profissionais certos, com as competências certas, no momento certo.

A competitividade deixa de depender do tamanho da equipe e passa a estar ligada à combinação inteligente entre talentos humanos, tecnologia e capacidade de aprendizado contínuo.

O fim da contagem de pessoal não significa o fim da gestão de pessoas. Significa sua evolução.

Em um ambiente marcado por inteligência artificial, automação e mudanças aceleradas, o que sustenta o crescimento não é o número de profissionais no organograma, mas o repertório de competências que a organização consegue mobilizar.

Empresas que compreenderem essa mudança deixarão de administrar fotografias e passarão a construir estratégia de verdade.

*Larissa Mota é advogada, especializada em Relações Trabalhistas e Sindicais pelo Centro Universitário Braz Cubas. Em 2005, fundou a Exímia, BPO especializada em terceirização de folha de pagamento e gestão de benefícios.