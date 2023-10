O planejamento estratégico é a chave para o sucesso de uma empresa

Por Adriano Santos*

Empreender pode ser uma boa ideia, porém, existe uma ferramenta que determina o sucesso ou fracasso de uma empresa. Estamos falando do planejamento estratégico. O planejamento estratégico se torna uma ferramenta indispensável para que as PMEs revejam suas estratégias e garantam sua resiliência e expansão em um cenário pós-pandêmico.

Responsável por cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB), as pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel crucial na economia do Brasil. Porém, em um país com tantas mudanças e desafios, assim como a própria transformação comportamental do consumidor, tanto no atendimento físico quanto com as adaptações para o e-commerce, o planejamento estratégico é fundamental, pois atua como um mapa náutico, ajudando as empresas a identificar rotas viáveis, mitigar riscos e aproveitar oportunidades emergentes. Ele orienta as decisões, alinha os objetivos organizacionais e promove uma cultura de foco e direção, essencial para manter o rumo em tempos difíceis ou para enxergar e agarrar oportunidades que sem ele não estariam visíveis.

Estamos falando de inovação. Em um mercado saturado e altamente competitivo, a inovação se torna não apenas um diferencial, mas uma necessidade para a sobrevivência e o crescimento das PMEs. Com a definição de metas claras, é possível que o planejamento estratégico estimule a inovação ao identificar tendências, analisar dados de mercado e direcionar recursos para áreas que possibilitam a exploração de novas ideias e abordagens. Isso resulta em produtos ou serviços que atendem às demandas dos consumidores e se destacam no mercado.

Porém, esse planejamento pode também reduzir riscos às PMEs. Muitas vezes, as limitações de recursos tornam essencial uma administração cuidadosa para garantir o máximo retorno sobre o investimento. Um planejamento estratégico eficaz otimiza a alocação de recursos, direcionando-os para iniciativas que apoiem os objetivos da empresa. Isso não apenas fortalece a saúde financeira da organização, mas também permite uma abordagem mais sustentável e de longo prazo para o crescimento.

Um planejamento estratégico bem implementado posiciona as PMEs para escalabilidade e sustentabilidade, oferecendo uma estrutura que pode acomodar o crescimento de maneira controlada e estratégica. Ele garante que a expansão seja realizada de maneira integrada e alinhada com os valores e objetivos da empresa, assegurando que o crescimento não seja apenas alcançado, mas também mantido.

Ao abraçarem a prática do planejamento estratégico, as PMEs fortalecem a sua posição no mercado e solidificam uma fundação que as apoiará na exploração de novos horizontes. É um exercício que transcende a mera definição de metas, abrangendo uma abordagem multidimensional que integra, alinha e impulsiona todas as facetas da operação empresarial para o sucesso compartilhado e duradouro. Neste processo, o papel do líder se torna instrumental para incutir uma visão, motivar a equipe e assegurar que o planejamento estratégico seja não apenas formulado, mas executado de maneira eficaz, garantindo assim que a empresa não só sobreviva, mas prospere em meio aos desafios e oportunidades que o futuro reserva.

*Adriano Santos é fundador do Grupo Era

