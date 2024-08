Rio Innovation Week: tudo sobre a maior conferência de inovação e tecnologia que começa amanhã

Começa amanhã (13) a maior conferência global de inovação e tecnologia, a Rio Innovation Week.

A partir das 10h da manhã, os 75 mil metros quadrados do Píer Mauá e Museu de Arte do Rio receberão cerca de 150 mil participantes para uma conferência que espera movimentar cerca de R$ 2,6 bilhões em negócios.

2 mil palestrantes estão confirmados em 26 palcos simultâneos

Mais de 2 mil startups estarão presentes.

Segundo o idealizador do evento, Fábio Queiroz, o segredo da Rio Innovation Week é unir outras conferências de todos os segmentos em um único evento de tecnologia e inovação.

São 37 conferências guiadas pelo tema principal “Humanização em tempos de inteligência artificial”. O evento vai até o dia 16 de agosto.

Quem estará presente?

Nomes de peso do Brasil e do mundo estarão presentes, como:

A líder internacional em mudanças climáticas Sandrine Dixson-Declèv

A filósofa e ativista indiana Vandana Shiva

O empreendedor do Vale do Silício Eric Ries, reconhecido por ser o criador do movimento Lean Startup

Adriana Barbosa, CEO do "Preta HUB" e "Instituto Feira Preta"

Camila Farani, uma das principais investidoras anjo do Brasil

Ivair Gontijo, engenheiro mineiro da Nasa

Marcelo Gleiser, físico e ganhador do prêmio Templeton.

Também estarão presentes as atrizes, empresárias e influenciadoras Larissa Manoela, Sabrina Sato, Mari Maria, Xuxa, Luiza Brunet e Zezé Motta.

Entre os parceiros do RIW também se destacam o Pacto Global e o G20, que terão programações especiais nos quatro dias de evento, com a provável presença de um ministro de Estado.

Ainda dá tempo de ir? Qual o preço da Rio Innovation Week?

Para checar a disponibilidade e preço dos ingressos, acesse este link.

Para saber mais detalhes da programação, dos convidados, patrocinadores e estandes, acesse este aqui.

Mas e as empresas? Quais estarão por lá?

Separamos alguns nomes de destaque para ter uma noção de que organizações encontrar por lá.

CI&T

A CI&T participa com uma conversa especial sobre "Transformação Human-Tech: Governança Inteligente e Ética na era da IA".

A especialista global em transformação digital traz Renata Feltrin, sua diretora executiva, para liderar a conversa.

O painel terá insights sobre a IA em uma sociedade onde a tecnologia está criando uma revolução horizontal em todos os mercados e impactando as atitudes das lideranças.

Grupo L’oréal no Brasil

A líder mundial de beleza estará presente em múltiplos dias do evento.

No primeiro, Marcelo Zimet, presidente do Grupo L’Oréal no Brasil, debaterá o tema ‘Marketing de Influência e Narrativas Reais em Tempo de IA’, junto com a CEO da Fhits, Alice Ferraz.

Já no dia 14 de agosto, o evento contará com a participação de Helen Pedroso, diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos do Grupo L’Oréal no Brasil, em três momentos diferentes.

Riocard Mais

Em um espaço de 30 metros quadrados, a Riocard Mais apresentará uma demonstração completa de seus sistemas e produtos, tanto físicos quanto digitais, além dos canais de venda e atendimento.

Os visitantes também poderão interagir com a plataforma, conhecer o Clube Riocard Mais e participar de uma dinâmica com prêmios ao final da experiência de parceiros como Museu Flamengo, Carteiro Amigo e Labi Exames.

SAIL For Health

A SAIL for Health é uma startup de saúde e inovação que tem entre suas principais atividades a operacionalização do Oxford LATAM Research Group - braço de pesquisa da Universidade de Oxford na América Latina, baseado no Brasil

A empresa participará na Conferência HealthTech no dia 16/08. Daniela Blum, Product Development Lead da empresa, estará no painel "Vacinas do Futuro: Inovações Tecnológicas e Desafios na Distribuição Global".

Tribunais de Contas do Brasil

No painel “Como o uso de inteligência artificial e de robôs têm ajudado a fiscalização da administração pública”, serão apresentadas algumas das ferramentas que estão auxiliando os Tribunais de Contas brasileiros a detectarem possíveis irregularidades ou comportamentos de risco em licitações e contratos na área pública.

Grupo Urbam

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Urbam é o gestor oficial de resíduos do Rio Innovation Week.

O CEO da empresa Guilherme Almeida recebe o CEO da Nomad Lucas Vargas, o head NewBiz da Oracle Hálef Soler e o Reitor da Unisuam Arapuan Netto no painel “Transformando Ideias em Realidade: o papel das corporações no Ecossistema de Inovação”.

