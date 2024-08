Tecnologia movimenta R$ 754 bilhões no Brasil; veja o ranking dos Estados e uma surpresa do Nordeste

FLORIANÓPOLIS (SC)* — Vem da tecnologia a aposta de muitos Estados para conseguir chacoalhar suas vocações econômicas. Algumas regiões já têm braços de inovação bem consolidados, como Santa Catarina e Pernambuco, por exemplo. Outras, já avançaram bastante na discussão, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná.

Parte dessa aposta está no fato de ser um setor em crescimento. Mesmo num ano desafiador para a indústria e para o varejo, como foi 2023, o setor de tecnologia cresceu 5,2% em 2023, na relação com 2022. O faturamento do setor atingiu 754,9 bilhões de reais ano passado no Brasil, de acordo com levantamento do Observatório ACATE, a Associação Catarinense de Tecnologia.

Os três Estados que mais se destacaram em 2023 em relação ao crescimento de receita foram:

Ceará (crescimento de 7,8%)

Santa Catarina (crescimento de 7,6%)

Paraná (crescimento de 5,5%).

Os dados foram divulgados pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) nesta quarta-feira no Startup Summit, festival de tecnologia que a EXAME acompanha em Florianópolis (SC).

Receba primeiro as informações de negócios e empesas e saiba tudo sobre empreendedorismo. Participe do nosso canal no WhatsApp

O levantamento faz parte do projeto Observatório ACATE, conta com dados coletados pela Neoway diretamente com startups, relatórios de marcados, sistemas da Receita Federal e informações extraídas de fontes públicas, e traz um panorama do segmento tecnológico de todo o Brasil.

Na sequência no ranking de crescimento estão:

Pernambuco, com crescimento de 4,84%,

Distrito Federal, com crescimento de 4,78%

Minas Gerais, com crescimento de 4,54%

Rio de Janeiro, com crescimento de 3,67%

Rio Grande do Sul, com crescimento de 2,83%

No último ano, o Ceará recebeu investimentos fortes em inovação, com abertura de novos data centers e centros de tecnologia. Além disso, o Estado já tem um consolidado hub de inovação, com agentes como o Iracema Digital e a comunidade Rapadura Valley.

Participação no PIB

A ampliação do faturamento reflete também na participação da tecnologia no PIB dos Estados. Em São Paulo, por exemplo, onde há a maior quantidade de empresas, o setor de tecnologia já representa 11% do PIB. Já o Amazonas atingiu 15,4%, com forte influência da Zona Franca de Manaus e os benefícios fiscais de décadas para que empresas direcionem indústrias na região.

Cenário de Santa Catarina

Com um faturamento de 38 bilhões de reais em 2023, o setor de tecnologia catarinense teve um crescimento de 7,6% em relação ao ano anterior.

O estado possui 27.600 empresas no setor e foi eleito o segundo mais inovador do Brasil pelo Ranking IBID de Inovação e Desenvolvimento divulgado neste ano, atrás apenas de São Paulo.

“Em 1986 existiam cerca de 100 empresas de tecnologia em Santa Catarina, e hoje os dados comprovam que Santa Catarina é o terceiro estado do Brasil com maior número de companhias em relação ao número de habitantes, atrás apenas de São Paulo e do Distrito Federal", diz o presidente da ACATE, Diego Brites Ramos. "O crescimento é exponencial e ampliar a representatividade no PIB é um dos grandes objetivos, visto que somos um estado de muita diversidade na economia com indústria, agronegócio e serviços fortes”.

Quantidade de empresas

Em nível nacional, São Paulo segue liderando com folga o ranking de estado com mais empresas de tecnologia: são 223.000. Em 2022, eram 194.000. O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição, com 54.000 empresas e faturamento de 64,9 bilhões de reais.

*A reportagem viajou a convite do Startup Summit