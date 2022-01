Como este curso aprova mais de 70% dos candidatos em concursos públicos

Alternativa para profissionais que almejam a carreira pública e buscam estabilidade profissional, os concursos públicos são de extrema importância para a administração pública renovar o quadro de funcionários de municípios, estados e da União. Para garantir uma boa colocação na prova, concurseiros de todo o Brasil recorrem ao método de ensino do Estratégia, grupo de aprendizagem de cursos online preparatórios, responsável pela aprovação média de mais de 70% dos candidatos à carreira pública.

Fundada em 2011 pelos amigos e ex-concurseiros Heber Carvalho e Ricardo Vale, a empresa desenvolveu uma metodologia única, focada na eficiência de seus processos. Soma-se a isso o material didático, elaborado com base nos conteúdos cobrados em certames públicos, e a dedicação dos professores e coordenadores, que têm como objetivo final garantir a classificação do aluno.

“A nossa missão é ajudar os concurseiros a conquistar seus objetivos. O nosso material é objetivo e desenvolvido através de uma análise de questões de provas e recorrências. Isso gera um grande diferencial em relação ao mercado”, declara Victor Tanaka, gerente de comunicação do Estratégia e aprovado em concursos públicos para Auditor Fiscal.

Com sede em São Paulo, filial em Brasília e estúdios espalhados de norte a sul do país, o Estratégia já ajudou mais de 1,6 milhão de concurseiros em todo o Brasil.

Segundo Tanaka, os valores do grupo não estão relacionados apenas à excelência do material entregue ao candidato e à busca em melhorá-lo mas também na valorização, cuidado e respeito com todo o time.

Ao longo de 2022, além de continuar sendo a referência em concursos públicos, a empresa pretende seguir com o plano de expansão da marca e fortalecer outras vertentes de atuação como: vestibulares e residência médica.

“Somos uma empresa de preparação para provas e queremos expandir para candidatos de outras modalidades, que precisam de metodologias ágeis e assertivas para a realização de qualquer tipo de prova”, diz Victor.

Eleições

Após alguns meses em baixa, devido à pandemia mundial e à contenção das contas públicas, o mercado de concursos públicos deve seguir aquecido em 2022. Segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 (PLOA), estão previstas cerca de 43,2 mil oportunidades ao longo do ano. Além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), outras instituições públicas como Instituto Nacional de Seguro Nacional (INSS), Receita Federal e Senado Federal, por exemplo, podem abrir editais nos próximos meses.

O bom momento deve-se ao andamento da vacinação no Brasil e da redução do número de óbitos por conta de covid-19. Além disso, os concursos federais e estaduais que foram suspensos por conta da pandemia serão retomados em 2022.

De acordo com o gerente de comunicação, os editais represados voltaram e os órgãos públicos passaram a retomar os concursos. A tendência é de aumento para 2022, uma vez que as eleições (federal e estaduais) acabam impulsionando governos a abrirem mais vagas ou nomearem mais servidores.

