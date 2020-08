Como entender e engajar seu público nas redes sociais

Para quem está iniciando seu trabalho nas redes sociais, ou até quem já tem uma atuação digital mais antiga, o dilema é comum: como me diferenciar e garantir resultados mais eficientes com meus investimentos e atividades online. A grande maioria foca apenas no conteúdo, procurando produzir algo diferenciado e interessante para o mercado. No entanto, uma das principais estratégias para garantir um bom conteúdo digital é entender o público da sua marca. Conhecer os influenciadores daquele tema, o que os concorrentes da marca ou produto estão fazendo e até o que já fizeram no passado.

Como a quantidade de informações e variáveis a serem analisadas é muito grande – e global- o mais eficiente é contar com uma solução digital para fazer esse trabalho.

O Digitalize desta quinzena fala sobre como otimizar seus resultados olhando para o seu público-alvo, utilizando uma das ferramentas digitais mais usadas atualmente, a SocialBakers. E para falar dela, convidamos o consultor de negócios da empresa, Felipe Ferrari. A apresentação é da jornalista Cristiane Rosa e do publicitário e podcaster Guilherme Baldi, da FSB Comunicação.

Ouça aqui:

Player EMBED

Spotify

Apple Podcats