IA na NR-1: entenda o papel das máquinas na saúde mental humana

Por Franciane Fenólio *

Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Brasil registra, em média, mais de 600 mil acidentes de trabalho por ano.

Esses números geram impactos significativos não apenas para a saúde dos trabalhadores, mas também para a sustentabilidade financeira das empresas.

Somam-se a isso os custos indiretos, como afastamentos, queda de produtividade e aumento do FAP (Fator Acidentário de Prevenção).

Esses fatores tornam a gestão de riscos ocupacionais um tema cada vez mais estratégico.

A atualização da NR-1 e o desafio dos dados

Nesse contexto, a atualização da NR-1 representa uma mudança importante ao reforçar que não basta cumprir formalidades.

O gerenciamento de riscos ocupacionais passa a exigir uma abordagem contínua, estruturada e baseada em evidências.

No entanto, à medida que as organizações evoluem nessa direção, surge um desafio relevante:

Lidar com o volume e a complexidade de dados gerados por inspeções, registros de incidentes, avaliações internas e indicadores de saúde.

É justamente nesse cenário que a Inteligência Artificial começa a assumir um papel transformador.

Antecipando riscos com tecnologia

A ferramenta é capaz de organizar, cruzar e interpretar grandes volumes de informação.

Na prática, a falta dessa análise tem sido um dos principais entraves para a efetiva implementação da NR-1.

Quando bem aplicada, ela permite que empresas deixem de operar de forma reativa, baseada em eventos já ocorridos.

As organizações passam a adotar uma lógica preventiva, antecipando riscos e priorizando ações com maior precisão.

Identificação de padrões e classificação de riscos

Ao identificar padrões que muitas vezes passam despercebidos em análises tradicionais, a tecnologia contribui para revelar causas estruturais de risco.

Isso permite intervenções mais assertivas.

Além disso, a IA pode apoiar a classificação de riscos ao cruzar variáveis como frequência, gravidade e contexto operacional.

O processo oferece subsídios mais consistentes para a tomada de decisão.

Integração de dados e saúde mental

Outro avanço importante está na capacidade de integrar diferentes fontes de informação.

Dados de saúde ocupacional, clima organizacional, absenteísmo e turnover, quando analisados de forma isolada, oferecem uma visão limitada.

Com o apoio da IA, essas informações podem ser conectadas, ampliando a compreensão sobre como fatores organizacionais impactam a segurança do trabalho.

Essa visão integrada é especialmente relevante quando falamos de riscos psicossociais e saúde mental.

Tais riscos frequentemente se manifestam de forma difusa e complexa no ambiente corporativo.

Gestão estratégica e o fator humano

Estudos recentes indicam que organizações orientadas por dados têm maior capacidade de reduzir incidentes e melhorar indicadores de saúde.

Ao transformar dados dispersos em insights acionáveis, a IA contribui para uma gestão mais estratégica, alinhada ao que a NR-1 propõe.

Ainda assim, é importante destacar que a tecnologia, por si só, não resolve o problema.

A interpretação dos dados, o desenho de ações e a condução das mudanças continuam sendo responsabilidades humanas.

A IA deve ser entendida como uma aliada que amplia a capacidade analítica das empresas.

Ela não substitui o olhar crítico, ético e contextual necessário para uma gestão eficaz.

Evolução normativa e sustentabilidade

Ao integrar tecnologia e gestão de riscos, as organizações passam a atender de forma mais assertiva às exigências normativas.

Isso cria condições para ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e sustentáveis.

A NR-1, nesse sentido, deixa de ser vista apenas como uma obrigação regulatória.

Ela passa a representar uma oportunidade concreta de evolução na forma como o trabalho é estruturado e gerenciado.

O futuro da gestão de riscos ocupacionais

Em um cenário de crescente complexidade, utilizar a Inteligência Artificial de forma estratégica não é mais uma escolha futurista.

É um passo consistente em direção a uma gestão mais inteligente, preventiva e conectada com a realidade das pessoas.

As empresas que entenderem que o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) deve ser um organismo vivo estarão um passo à frente.

Este organismo deve ser alimentado por dados e refinado pela sensibilidade humana para garantir produtividade e sustentabilidade.

O prazo de adequação é um marco temporal, mas a mudança de cultura em direção a uma gestão orientada por dados é a verdadeira jornada.

Essa mudança garantirá a longevidade das organizações e a preservação do seu maior patrimônio: as pessoas.

*Franciane Fenólio é CHRO na Hera Build e Especialista em Saúde Mental e Bem-Estar.