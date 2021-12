Como a NotCo põe inteligência artificial na sua maionese

A NotA, unicórnio global de alimentos à base de plantas, pretende dobrar sua participação nos supermercados e nas cadeias de restaurantes e fast-foods do Brasil em 2022, levando para as prateleiras e pratos um novo ingrediente: a tecnologia aliada ao sabor. A revolução da alimentação começa neste mês de dezembro, com o lançamento de um novo produto da NotMayo, maionese produzida com inteligência artificial, sem proteína animal e embalagens com cadeia de produção de baixo impacto ambiental.

Com a novidade, a NotCo propõe ao consumidor uma reflexão através do conceito “A partir de agora”, estimulando a adesão da inovação nas comidas prediletas da população. A partir de agora, Mayo é NotMayo. Para a NotCo, já está comprovado que é possível mudar o mundo através de um acompanhamento degustado há séculos em todo o planeta. Durante a produção da NotMayo, a foodtech consegue economizar 31,5% de energia e reduz em mais de 80% o consumo de água em relação aos acompanhamentos de origem animal.

Neste mês, a família “não-maioneses” ganha o integrante Receitas, que soma aos quatro blends já disponíveis: Original, Azeitona Preta, Alho e Picante. Com isso, a NotCo pretende se consolidar no segmento plant-based. “A NotMayo é um dos primeiros produtos da marca a entrar no país. A extensão da linha já tinha ampliado nosso espaço nas prateleiras e essa presença deve aumentar com a NotMayo Receitas, um novo produto com a embalagem e formulação pensadas para compor os pratos prediletos dos brasileiros”, diz Vanessa Giangiacomo, Head de Marketing da NotCo.

As inovações da NotCo resultam em sabores fiéis aos produtos tradicionais, mas em uma “não-maionese” 100% vegetal, sem glúten e lactose, com zero colesterol e, claro, eliminando os ovos de galinha. O resultado é tão saboroso e cremoso quanto os produtos que os brasileiros já estão acostumados.

As únicas semelhanças em relação aos molhos dos séculos passados estão na textura e no sabor, idênticos, mas também melhorados com temperos diversos.

“A NotMayo é tudo o que o brasileiro espera encontrar em uma maionese, mas com toques de modernidade e com impacto responsável. Com sabor, ciência e responsabilidade ambiental, vamos mostrar para os consumidores que daqui para frente é possível fazer a troca de um acompanhamento que leva proteína animal pela alternativa que oferecemos”, afirma Giangiacomo.

O segredo por trás da NotMayo é a Inteligência Artificial Giuseppe. O algoritmo proprietário da NotCo estuda diariamente combinações infinitas de ingredientes plant-based que podem replicar o sabor de produtos de origem animal e tornar a comida, além de saborosa, sustentável.

A tecnologia da NotCo envolve a formulação de receitas e estudos sensoriais sobre os alimentos, com uma operação apoiada por uma equipe de chefs e pesquisadores, que neste caso, conseguem substituir ovos por ingredientes como extrato de acerola, grão de bico e amido de milho. A NotCo busca constantemente aprimorar a composição por acreditar na diversidade dos ingredientes.

Sob demanda

A tendência dos alimentos à base de plantas nas dietas dos brasileiros é constatada por estudos. Segundo o Good Food Institute, ao menos 50% dos consumidores do país reduziram o consumo de proteína animal em um período de 12 meses. O levantamento ainda aponta que 39% das pessoas já consumiram produtos vegetais, em substituição aos produtos de origem animal.

“Ajudamos os consumidores a superarem algumas barreiras na hora de escolher um produto 100% vegetal. Um dos maiores obstáculos, por exemplo, é o sabor. Para resolver essa questão, trazendo produtos que sejam deliciosos mas também sustentáveis, trouxemos uma maionese que entra facilmente na rotina das pessoas, com com informações essenciais sobre a versatilidade, deixando claro como a não-maionese reduz os impactos ambientais”, declara Vanessa Giangiacomo, Head de Marketing da NotCo.

Unicórnio da comida

Criada em 2015 pelo economista Matías Muchnick, o cientista da computação Karim Pichara, e o biotécnico Pablo Zamora — todos chilenos —, a NotCo recebeu em julho deste ano um aporte de US$ 235 milhões. Entre os investidores da marca estão nomes como do tenista Roger Federer, do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e do fundador da Amazon, Jeff Bezos. O investimento tornou a marca sul-americana em um unicórnio avaliado em mais de US$ 1,5 bilhão.

O valor ajuda a NotCo a manter a expansão no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia, no México, no Canadá e nos Estados Unidos, mas também ajuda a levar a marca para os mercados da Europa e da Ásia.

O mercado para os produtos à base de plantas está em alta e com expectativa de manter o crescimento. O The Good Food Institute, o setor pode movimentar até US$ 370 bilhões na próxima década.

