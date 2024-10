Com apoio da Warner Music, Spotify brasileiro aposta em regionalidade como diferencial de mercado

Enquanto o mercado de música gravada dos EUA cresceu apenas 4% no primeiro semestre de 2024, o brasileiro cresceu 21%, segundo o Music Business Worldwide.

O avanço coloca o Brasil na 9ª posição entre os maiores mercados de música do mundo, e já temos expoentes na categoria.

A Sua Música, serviço de streaming brasileiro, está investindo com força na música independente e na cultura local.

Registrou salto de 23% nas receitas de publicidade no primeiro semestre de 2024

50% do total do faturamento da empresa advém de publicidade e projetos especiais

No período, a Warner Music entrou como investidora minoritária.

Tendo em vista que o segmento de publicidade em plataformas de música no Brasil apresentou um crescimento mais moderado, em torno de 7%, a empresa apresenta desenvolvimento acelerado.

Segundo a Sua Música, o desempenho superior à média do mercado destaca a relevância e o diferencial da plataforma, que se especializa em soluções regionalizadas e em projetos de branded content para marcas de todo o país.

Aproveitando o momento, a Sua Música passa por expansão física das operações

Com o primeiro ‘Sua Música Space’ já consolidado em Fortaleza, espaço que acolhe talentos do Nordeste para gravações de áudio e vídeo, o Grupo se prepara para inaugurar ainda este ano uma segunda unidade em São Paulo, cidade onde fica a sede administrativa da empresa.

A nova localização marca a expansão da empresa para a região Sudeste, com o objetivo de diversificar seu catálogo e estreitar os laços com a cena musical local.

“No Sua Música, trazemos sempre inovação e sabor local para nossos projetos e nossas parcerias estratégicas. Nosso intuito é valorizar nossa cultura e amplificar as relações das marcas com o público, através da música regional”, conclui Marcela d’Arrochella, sócia e diretora comercial do Sua Música.

