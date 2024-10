Bússola Cultural: Os Fantasmas Se Divertem com música ao vivo

Tim Burton com trilha sonora ao vivo

Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá. R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru, São Paulo.

Quando? Dia 22 de outubro. Terça-feira, 19h30.

Um dos maiores clássicos da década de 1980, a comédia de horror Os Fantasmas Se Divertem, de Tim Burton, ganha exibição com trilha sonora ao vivo da Banda Mr. 80, com canções emblemáticas da época. O longa-metragem, que teve sequência lançada em 2024 nos cinemas, conta com Michael Keaton no papel do espírito Beetlejuice, além de Alec Baldwin, Catherine O’Hara, Geena Davis e Winona Ryder no elenco.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Classificação: Livre.

Heloisa Faria em seu ateliê em São Paulo (Andreia Cubells/Divulgação)

Cultura popular paulista na São Paulo Fashion Week

Onde? Parque do Ibirapuera - Pavilhão das Culturas Brasileiras. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana, São Paulo.

Quando? Dia 17 de outubro. Quinta-feira, 16h.

Em colaboração com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a estilista Heloisa Faria apresenta a coleção Revela Kimera. A iniciativa, que teve como inspiração o festival Revelando SP, mescla moda contemporânea e os saberes tradicionais do estado de São Paulo, como o artesanato e diversas manifestações regionais.

Entre R$39 (preço popular) e R$360.

Classificação: 16 anos.

Classificação: 16 anos.

Apresentação do Música Manuscrita acontece na Cripta da Catedral (Leandro Martins/Divulgação)

Cripta da Catedral da Sé recebe canções medievais

Onde? Catedral da Sé - Cripta. Praça da Sé, s/nº, Centro, São Paulo.

Quando? Dia 19 de outubro. Sábado, 17h30.

Como parte da celebração dos 70 anos da Catedral da Sé, promovida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, a cripta da Catedral recebe apresentação do Música Manuscrita. O grupo é especializado em música ancestral, trazendo canções litúrgicas medievais, com repertório transcrito a partir de manuscritos originais. O quarteto é composto por três vozes femininas, acompanhadas de harpa e organetto.

Entrada gratuita - retirar ingresso 1h antes.

Classificação: Livre.

oletivo Suficientemente Bom de Teatro em cena (Divulgação/Divulgação)

Aventura entre irmãos em peça no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dia 20 de outubro. Domingo, 11h.

Integrando a programação do Mês das Crianças, o Teatro Sérgio Cardoso apresenta a peça A Jornada em Busca do Pássaro Azul, do Coletivo Suficientemente Bom de Teatro. O espetáculo conta a história dos irmãos Mitil e Tiltil, que recebem a visita de uma fada com uma missão: encontrar o Pássaro Azul e, assim, curar a filha da fada, em uma aventura acompanhada por uma gata, um cão e um sábio pão. A peça é inspirada na obra do dramaturgo belga Maurice Maeterlinck.

Entrada gratuita (Retirada de ingressos 1 hora antes).

Classificação: Livre.

Classificação: Livre.

Cena do longa-metragem "Pele de Vidro" (Divulgação/Divulgação)

Museu da Língua Portuguesa recebe sessão de cinema

Onde? Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº. Centro, São Paulo.

Quando? Dia 25 de outubro. Sexta-feira, 19h.

Co-produção Brasil e EUA, o filme Pele de Vidro é dirigido por Denise Zmekhol, filha do arquiteto Roger Zmekhol (1928-1976), e ganha exibição gratuita no Museu da Língua Portuguesa como parte da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O encontro faz parte do projeto Luz na Tela e terá distribuição de pipoca e refrigerante para acompanhar a sessão.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Classificação: Livre.

Os palhaços Bartolomeu e Carolipa são os protagonistas do espetáculo (Divulgação/Divulgação)

Mágica e Palhaçaria no Mundo do Circo

Onde? Mundo do Circo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? Dia 19 de outubro. Sábado, 17h.

O Mundo do Circo apresenta o espetáculo Precisa-se de Mágico!, da Cia Carolipa e Bartô. A peça apresenta os palhaços Bartolomeu e Carolipa, que conseguem um emprego em um circo e desenvolvem um show de mágicas, a partir de improvisos. A atração faz parte da programação do Mês das Crianças.

Obra integra exposição "Fuga" (Marcio Scavone/Divulgação)

“Fuga” em Preto e Branco

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? De 15 a 31 de outubro. De terça a domingo, das 9h às 18h.

Criador do Festival Campos de Luz, que acontece em Campos do Jordão a partir do dia 18, o fotógrafo Marcio Scavone apresenta a exposição “Fuga”. São mais de 50 fotografias em preto e branco que retratam diversas cidades do mundo, como parte de seu projeto City Visions. O título refere-se à ideia de se perder em um mundo de referências visuais.

R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia).

Classificação: Livre.

Classificação: Livre.

Musical é inspirado na vida de Charles Chaplin (Divulgação/Divulgação)

Charles Chaplin em Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? De 19 a 20 de outubro.Sábado, 20h. Domingo, 18h.

O mestre da comédia e da pantomima no cinema mudo, Charles Chaplin é tema do musical "Charles Chaplin: Entre luzes e sombras". Misturando teatro, dança e música, a peça, com direção geral de Daniel Pereira, conta os altos e baixos da vida do comediante britânico.

R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira).

Classificação: Livre.

Classificação: Livre.

Espetáculo Autorretrato (Iari Davies/Divulgação)

São Paulo Companhia de Dança em Guarulhos

Onde? Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1200 - Jardim Flor do Campo, Guarulhos.

Quando? Dias 18 e 19 de outubro. Sexta-feira e sábado, 20h.

A São Paulo Companhia de Dança leva o seu repertório para a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, com uma sequência de quatro coreografias: dos SANTOS, de Alex Soares; Yoin, de Jomar Mesquita; Autorretrato, de Leilane Teles; e Cada Olhar, de Henrique Rodovalho.

R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Classificação: Livre.

Classificação: Livre.

Banda Jovem do Estado faz apresentações na capital e no interior (Divulgação/Divulgação)

Banda Jovem do Estado na capital e em Barueri

Onde? Teatro B32 . R. Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo. Teatro Barueri . R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 - Jardim dos Camargos, Barueri.

Quando? Dias 19 e 20 de outubro. Sábado, 20h (Capital). Domingo, 18h (Barueri).

A Banda Jovem do Estado realiza um concerto com duas apresentações: no sábado, no Teatro B32, em São Paulo, e no domingo, com entrada franca no Teatro Barueri, em Barueri. No repertório, estão obras do compositor estadunidense Frank Ticheli, do húngaro Frigyes Hidas e do pianista austríaco Friedrich Gulda.

São Paulo: R$ 25 (meia-entrada) a R$ 50 (inteira). Barueri: entrada gratuita (retirar ingresso no local 1h antes).

Classificação: Livre.

Classificação: Livre.

