75% dos brasileiros usam streamings todos os dias, revela pesquisa

Uma pesquisa encomendada pela Roku, plataforma que agrega mais de 5.000 canais de streaming e chegou que ao Brasil em 2020, revelou que 75% dos brasileiros usam plataformas de streaming todos os dias, sendo que 88% dos entrevistados já viraram a noite maratonando uma série.

A pesquisa foi desenvolvida pelo Instituto FSB Pesquisa e realizada entre os dias 29 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022 em abordagem online com dois mil consumidores de 18 anos ou mais.

Em comparação com 12 atividades do dia a dia, o streaming foi apontado como preferido em nove. Ao serem perguntados o que preferem fazer, se usar streaming ou realizar um grupo de 12 atividades do dia a dia, os entrevistados responderam que preferem estar conectado em vez de: ler um livro (74%); assistir a um jogo do seu time de futebol (68%); sair com amigos (63%); praticar esportes (R$ 61%) e ir a uma festa ou show (61%).

Para os brasileiros ouvidos pela pesquisa, as únicas atividades que continuam sendo mais atrativas que os streamings são: ir à praia (39%), ficar com a família (32%) e fazer sexo (25%). “Os resultados demonstram que estamos, de fato, vivendo a década do streaming e que essa forma de consumir conteúdo veio mesmo para ficar. Durante o momento mais crítico da pandemia, vimos um aumento do consumo de streaming, mas, mesmo com a retomada da rotina das pessoas, continuamos a ver esses hábitos", diz Luis Bianchi, diretor de marketing América Latina da Roku.

A pesquisa mostra, ainda, que 51% dos respondentes normalmente usam os streamings sozinhos, enquanto 42% do público assiste em família. Qual a ocasião de consumo? 89% das pessoas usam as plataformas durante as refeições, e 55% enquanto estão arrumando a casa.

Outro comportamento bem brasileiro apontado pela pesquisa é o hábito de maratonar: 87% dos entrevistados responderam que já maratonaram alguma série pelo menos uma vez na vida. Talvez por isso, 8 em cada 10 pessoas preferem que os episódios sejam disponibilizados de uma vez só em vez de aos poucos.

Quando o assunto é conteúdo, a pesquisa perguntou aos respondentes, de forma espontânea, quais foram os melhores títulos que eles assistiram nos streamings em 2021. Os mais lembrados foram: "La casa de Papel", "Round 6", "The Witcher", "Lúcífer" e "Homem-Aranha". Sim, dos 5 mais lembrados, 4 dão da Netflix.

Outras curiosidades da pesquisa: 75% dos brasileiros preferem ver streamings na tela da TV, comparado com 17% no celular e 15% no computador. Além disso, 70% prefere assistir em cada em vez de ir ao cinema.