Colesterol: ovos, berinjelas e outros mitos e verdades importantes

O colesterol é quase sempre considerado um vilão. O excesso de LDL – o colesterol ruim – no sangue pode trazer à saúde, como infarto, derrame e outras doenças cardiovasculares. Mas o colesterol é um tipo de gordura importante para o funcionamento do organismo, estando presente no sangue e em todos os tecidos, contribuindo para a produção de hormônios, de vitamina D, de ácidos envolvidos na digestão e, também, tem papel na regeneração das células.

Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, a Bússola conversou com a endocrinologista Ana Salgado, da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, que listou alguns mitos e verdades sobre o colesterol. Confira.

Tomar chá e comer berinjela fazem as taxas de colesterol caírem

Mito: De acordo com a médica, não é a berinjela especificamente que irá melhorar a condição e, sim, uma dieta balanceada, com legumes, verduras e fibra.

“Devemos evitar gorduras, alimentos industrializados e carnes com alto teor de gordura, como carne vermelha e de porco”, declara.

Comer ovo é prejudicial para o colesterol

Mito: Segundo Ana, o ovo não é o vilão e não há uma quantidade limite para sua ingestão por semana, por exemplo. “O que recomendamos é evitar fritá-lo, especialmente com óleo ou manteiga”, diz.

Colesterol alto pode estar ligado a um fator genético

Verdade: Algumas pessoas, mesmo com uma dieta balanceada e praticando exercício físico, continuam apresentando índices altos de colesterol no sangue. Para a especialista, isso pode ter ligação hereditária e é preciso fazer um acompanhamento médico — de um endocrinologista ou cardiologista — para avaliar um tratamento medicamentoso.

A pandemia contribuiu para que muitas pessoas apresentassem níveis altos de colesterol no sangue

Verdade: Com o isolamento social, grande parte da população deixou de se exercitar e também passou a se alimentar de forma menos saudável. “Com o sedentarismo, aumento do consumo de álcool e piora nos hábitos alimentares, já sentimos os reflexos nos resultados dos pacientes. Além disso, muita gente deixou de ir ao médico nesse período e não fez um check up para acompanhar a saúde e realizar exames de rotina”, afirma.

Colesterol afeta apenas adultos e idosos

Mito: O excesso de colesterol pode afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças e adolescentes.

Exercício físico e dieta balanceada são os melhores tratamentos

Verdade: Não há receita milagrosa e manter hábitos saudáveis, com atividades físicas regulares e uma alimentação equilibrada, é a melhor receita.

