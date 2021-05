Cinco tendências em direito trabalhista para o mundo pós-pandemia

Por Bússola

Com a adoção do modelo de trabalho remoto durante a pandemia, as novas políticas internas das empresas que passaram a adotar esse regime vieram e vêm constantemente acompanhadas da seguinte dúvida: como conduzir juridicamente essa mudança?

A Bússola conversou com Luiz Marcelo Góis, sócio trabalhista do BMA Advogados, que destaca as cinco principais tendências em direito trabalhista no home office, a que as empresas devem estar atentas.

Direito à desconexão

“O controle da jornada de trabalho remoto é fundamental. Os excessos podem levar, inclusive, a um aumento da caracterização de doenças mentais como acidente de trabalho”.

Criação de uma política global de home office

“Este ponto é interessante principalmente para empresas internacionais, que têm rotina de reuniões com funcionários em diferentes países. Nestes casos, pode-se pensar em um horário comum que coincida com o fuso-horário de todos e num regime “flex” com determinação de horários ou realidade híbrida (a mescla do virtual e do presencial)".

Competências para julgamento de ações

“Se você contrata um colaborador de Recife para uma empresa de São Paulo, onde ele vai entrar com ação? Não há impedimento para contratar essa pessoa, mas a área de competência para julgamento de ações precisa ser indicada previamente”.

Detecção de assédio moral

“A denúncia de assédio moral também tem validade no trabalho remoto, e os casos igualmente requerem provas, como testemunhas e comprovação de carga horária”.

Dever de confidencialidade

“No home office, o empregador perde um pouco o controle de como as informações estão sendo tratadas pelos colaboradores e as pessoas que com ele convivem. É importante deixar claro o dever de confidencialidade”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube