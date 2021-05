Cem anos da Semana de Arte Moderna: programe-se agora

Por Bússola

Uma exposição imersiva sobre Portinari. Espetáculo de dança com coreografias inspiradas em Villa Lobos. Concertos de música modernista. Vai ter antropofagia, vai ter arte sacra, design, animação.

Serão mais de cem eventos, ao longo de 18 meses, para comemorar os cem anos do marco do modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922. Começa em julho, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com a abertura do seminário “100 Anos da Semana de 22”, que vai até fevereiro do ano que vem.

Em agosto, o espetáculo “Brasil 1922 a 2022” começa uma turnê que passa pelo Memorial da América Latina e passa por várias cidades do interior levando um repertório musical tocado ao vivo pela São Paulo Big Band, com projeção de imagens ao vivo.

“Uma data da importância da Semana de 22 precisa ser celebrada ao longo de um período significativo, suficiente para que muitos eventos aconteçam”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão.

A programação completa estará reunida em um calendário integrado, o Tarsila, com conteúdo dinâmico e busca ativa de programação. Ele estará em site, aplicativos IOS e Android e perfis em redes sociais. Também haverá 100 totens touch screen em espaços culturais para interação com o calendário, além de catálogo, folders, folhetos e vídeos de divulgação.

Veja abaixo uma prévia da programação:

Teatro Sérgio Cardoso

Seminário “100 Anos da Semana de 22”, realizado em parceria com a Academia Paulista de Letras e exibição na plataforma #CulturaEmCasa

julho de 2021 a fevereiro de 2022

Memorial da América Latina e cidade do interior (Sorocaba, São José do Rio Preto, Piracicaba, Santos, Bertioga e Guarulhos)

Espetáculo “Brasil 1922 a 2022” com projeção de imagens e repertório musical tocado ao vivo pela São Paulo Big Band

agosto de 2021 a fevereiro de 2022

Pinacoteca de São Paulo

Exposição “A Máquina do Mundo”, com obras de artistas modernistas e contemporâneos e curadoria de José Augusto Ribeiro

6 de novembro de 2021 a 7 de fevereiro de 2022

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Festival "Teatro de Vanguarda" com espetáculos, debates e oficinas sobre a diversidade do teatro contemporâneo em consonância com o movimento modernista de 22

janeiro de 2022

MIS Experience

Exposição imersiva e interativa “Portinari Por Todos”

janeiro a junho de 2022

Memorial da América Latina

Ocupação "A Semana que Durou um Século", com exposição imersiva, intervenções urbanas, shows, teatro e gastronomia

janeiro a março de 2022

Museu Catavento

Exposição “O Atelier de Brecheret”, importante artistas da Semana de 22 que teve seu ateliê de esculturas instalado no Palácio das Indústrias - atual sede do museu

janeiro a março de 2022

Casa das Rosas

Série de slams "A Contribuição Milionária de Todos os Erros", a partir de uma releitura da tradição modernista

15 de janeiro a dezembro de 2022

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Exposição “A Arte Sacra dos Modernistas” com curadoria de Di Bonetti e Gilson Alcântara.

22 de janeiro à 27 de março de 2022

Museu do Futebol

Exposição e programação cultural "De 1822 a 1922: Brasilidades em Campo"

25 de janeiro a junho de 2022

Conservatório de Tatuí

Evento musical “A Banda do Villa”, com bandas sinfônicas do Conservatório de Tatuí e do Projeto Guri apresentando obras inéditas a partir de partituras restauradas de Villa-Lobos

fevereiro 2022

Museu da Imagem e do Som – MIS-SP

Exposição “100 Anos Modernos”, em parceria com a Bienal do Mercosul

fevereiro a maio de 2022

TV Cultura

Série documental inédita “A Semana que ninguém viu, mas o Brasil jamais esqueceu” com 5 episódios com 26’ produzida e exibida pela TV Cultura sobre a Semana de 22 e seus reflexos

7 a 11 de fevereiro de 2022

TV Cultura

Animação infanto-juvenil inédita “22 Cem Anos Depois” com 26 minutos produzida pela TV Cultura com direção de Kiko Mistrorigo abordando os dias que precederam a Semana de Arte Moderna

estreia 12 de fevereiro de 2022

Museu Casa de Portinari (Brodowski/SP)

Exposição "Candido Portinari, um mestre da pintura - Coletânea virtual” no, exibirá obras do artista com tecnologia de realidade aumentada reunindo a vasta produção do pintor

13 de fevereiro a 22 de agosto de 2022

Museus-Casas Literários (Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade)

Passeio educativo “A Semana de 22 Passou por Aqui”, que visitará os principais endereços ligados à memória da Semana de 22 e terminará com uma projeção mapeada na Casa Mário de Andrade

13 de fevereiro de 2022

SP Escola de Teatro

Série de apresentações "Festim Antropofágico Revisitado" dos estudantes da SP Escola de Teatro na Praça Roosevelt reproduzindo a performance em que o palhaço Piolin era simbolicamente devorado pelos modernistas

13 a 18 de fevereiro de 2022

Sala São Paulo

Ciclo de concertos “Clássicos Modernistas”, com a execução pela Osesp na Sala São Paulo de 100 obras de compositores influenciados pelo modernismo

março a dezembro de 2022

Museu da Casa Brasileira

Exposição “O Modernismo de John Graz”, grande retrospectiva do designer suíço radicado no Brasil que mostrará projetos inéditos, fotografias, maquetes e objetos interativos com curadoria de Guinter Parschalk e Baba Vacaro.

abril a junho de 2022

São Paulo Companhia de Dança

Temporada "Pau Brasil – Inspirações Modernistas" da São Paulo Companhia de Dança acompanhada da Orquestra do Theatro São Pedro com coreografias inspiradas em Villa-Lobos no Theatro São Pedro

23 de maio a 5 de junho de 2022

Museu da Língua Portuguesa

Exposição “SP Vinte e Dois” e atividades culturais sobre identidades nacionais e regionais na literatura, à luz do modernismo e da relação centro-periferia em São Paulo

abertura exposição 11 de junho / programação cultural fevereiro a setembro de 2022

Museu da Língua Portuguesa

Festa literária "Língua SP” com literatura, gastronomia, moda, artes plásticas, tecnologia e música com temática alusiva à Semana de Arte de 22 e seus protagonistas

16 e 17 de julho de 2022

