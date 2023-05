Rio de Janeiro vai sediar cúpula do G-20 em 2024, diz Castro

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou por sua conta no Twitter na noite desta segunda-feira, 8, que o Rio de Janeiro sediará a cúpula do G-20 no próximo ano. Segundo o governador, o evento ocorre apenas em novembro de 2024 no entanto, ainda este ano, no dia 10 de dezembro, o Estado recebe "a presidência rotativa do grupo, hoje exercida pela Índia", afirmou.

Cúpula

O grupo formado por 20 países é o principal fórum de cooperação econômica internacional, tendo sua cúpula realizada anualmente, sob a liderança de uma presidência rotativa. Além do Brasil, também fazem parte a Argentina, Austrália, Canadá, China, França Alemanha, Índia, Japão, Indonésia, Itália, México, Japão, Coreia do Sul, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia.

As discussões mais recentes do conjunto econômico tem permeado a guerra da Ucrânia, negociações climáticas internacionais e os estragos socioambientais da pandemia, como foi durante o encontro no fim do ano passado em Bali, na Indonésia.