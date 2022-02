Caio Carneiro: use o método Smart para definir suas metas

Por Caio Carneiro*

O mês de janeiro carrega uma grande peculiaridade: trazer as metas que cada um de nós estabeleceu para o ano que acaba de começar. Então, como saber realmente se as metas que estabelecemos foram bem construídas ou não passou apenas de um mero desejo, misturado com lentilha, folha de romã ou sete ondas puladas?

Antes de navegarmos pela estrutura de definição de uma meta e quais são os elementos que ela precisa conter, um passo primário e fundamental é entender o que a meta significa. Segundo o dicionário: “aquilo que se pretende alcançar; objetivo, finalidade, ponto que se procura atingir com algo; alvo ou mira”. Em resumo, o fim a que se dirigem as ações ou os pensamentos de alguém.

Logo, pode parecer clichê, mas para você ter a chance de acertar o alvo, é preciso primeiro defini-lo bem. Uma estratégia muito boa e difundida no mundo é o método Smart, metodologia que estabelece critérios para a definição de objetivos e metas e baseia-se em cinco fatores: S (específica), M (mensurável), A (atingível), R (relevante) e T (temporal).

O primeiro elemento é a especificidade. Uma meta não pode ser algo abstrato, genérico ou superficial, é preciso ser claro e objetivo, não permitindo a posterior dúvida se realmente a meta foi alcançada ou não. Mensurabilidade é o seu próximo componente. É necessário que seja mensurável, que seja possível determinar ou calcular, afinal, uma meta bem estruturada e que pode ser medida não deixará dúvidas sobre seu atingimento. Ou acertou o alvo, ou não.

Essa é a grande problemática da falta de mensurabilidade em uma meta, você fica sem parâmetros claros, se houve o êxito da meta ou não. Por exemplo, muitas pessoas colocaram como meta para 2022 ter mais prosperidade, mas o que exatamente é isso? O que você realmente quis dizer, sobre quais pontos você julgara o êxito ou a falha? Viu? Nesse caso é complicada a sua definição, e a avaliação dos resultados fica à mercê da sua sensibilidade.

Ser atingível é o próximo ingrediente na construção de uma boa meta. Há uma grande diferença entre meta e delírio: a sua viabilidade. Um sonho sem viabilidade é apenas uma ilusão, um prato cheio para frustrações e desgostos, e boa parte das decepções de nossas vidas acontecem por ser possível esse desalinhamento entre a expectativa e a realidade. Há uma enorme diferença entre ser positivo ou esperançoso e alguém completamente alienado da dura realidade. Então, pior que não ter um alvo, é definir um que não existe.

A relevância de uma meta é um fator completamente individual e pessoal. Aquilo que tem valor para mim, pode não fazer o menor sentido para você. Por isso, a meta precisa ter importância para quem as define, deve ser algo que seja indispensável e que faz muito sentido para nós, que cause ótimos efeitos colaterais, como perseverança, resiliência, consistência e uma série de outros substantivos poderosos como esses.

A cereja do bolo, o tempero final na construção de qualquer meta é que ela precisa ser temporal. Etimologicamente falando, a palavra temporal se originou do latim temporalis, que significa "referente ao tempo”. No português claro, sua meta precisa ter data ou se tornará apenas uma vontade. Meta sem data é apenas um desejo, por isso, colocar prazos é um fator decisivo em sua conquista.

Portanto, independentemente de quais sejam os seu planos, sonhos, ambições e tudo o que almeja para este ano, no âmbito do seu trabalho ou em sua vida pessoal, sua meta precisa ser inteligente, ou melhor, Smart: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, e seu 2022 agradecerá.

*Caio Carneiro é empreendedor, investidor, expert em vendas diretas, palestrante e autor do best-seller Seja Foda!, livro de negócios mais vendido do país e também do livro Enfodere-se!

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da EXAME.

