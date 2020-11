Bússola Trends recebe Julio Campos, da Unilever, e Luiz Dutra, da Mover

O Bússola Trends, a coluna semanal de Alexandre Loures e Flávio Castro sobre comunicação e marketing, tem novidades. Todo mês, eles vão receber especialistas para debater tendências do mercado de comunicação, marketing e produtos. Um novo bate-papo em vídeo será publicado sempre na primeira terça-feira do mês e estará disponível no Youtube da Bússola.

No programa de estreia, Flávio Castro, sócio do Grupo FSB, conversa com Julio Campos, vice-presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Unilever para a América Latina. Julio, que está na companhia há 32 anos, é responsável pelo desenvolvimento do relacionamento da Unilever com seus consumidores e clientes em setores estratégicos para a empresa.

O debate conta ainda com a participação de Luiz Carlos Dutra, diretor da Mover Participações e membro do Conselho de Administração da CCR e da Camargo Corrêa Infra.

Na conversa, os três analisam as mudanças de padrão de consumo da sociedade a partir da pandemia e destacam as tendências a que todo profissional de marketing deve ficar atento. Confira o bate-papo!

