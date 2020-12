Bússola LIVE – ESG: Varejo mais social e sustentável

Qual o papel das empresas na sociedade? Qual o impacto dos negócios na preservação do planeta e na inclusão social das pessoas? Como os programas de integridade das companhias têm monitorado a conduta ética de seus colaboradores e parceiros? Todas essas questões têm influenciado consumidores e investidores na hora de escolher uma marca.

ESG (environmental, social and governance) é a sigla em inglês usada para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Esses três princípios têm orientado empresários e tomadores de decisão tanto na definição de estratégias das companhias quanto na avaliação de resultados.

É cada vez maior o peso dos investimentos sustentáveis e responsáveis no mercado financeiro. Segundo pesquisa realizada pela BlackRock, maior gestora do mundo, a maioria dos investidores planeja dobrar a participação dos ativos ESG nas suas carteiras, o que elevará o percentual de 18% para 37% nos próximos cinco anos.

Os critérios ambientais, sociais e de governança também têm transformado o setor de varejo, com um modelo de produção mais sustentável e um perfil de consumo mais consciente. São várias as iniciativas de empresas varejistas brasileiras na busca por ações mais inclusivas e responsáveis.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 16 de dezembro, às 12h, lideranças do mercado e especialistas vão debater os impactos das práticas ESG nos negócios, especialmente no varejo. Participarão do evento Valesca Magalhães, gerente de Sustentabilidade da Riachuelo; Renata Faber, Analista ESG da Exame Research; e Heiko Spitzeck, professor e gerente do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral.

