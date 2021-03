Bússola LIVE – Em busca de equilíbrio: saúde mental na pandemia

Angústia, desamparo, ansiedade, depressão. Além dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, que têm sobrecarregado o sistema hospitalar e já fizeram mais de 300 mil vítimas no país, especialistas alertam para um outro efeito da pandemia sobre a saúde da população: o crescimento de transtornos psicológicos.

São muitos os fatores de estresse provocados pela chegada do novo coronavírus há mais de um ano: o medo de ser contaminado, a preocupação com parentes e amigos doentes, a tristeza pela perda de pessoas queridas, as mudanças na rotina trazidas pelo vírus, a solidão imposta pelo distanciamento social, os desafios econômicos causados pela crise sanitária, a sensação de falta de controle em relação a uma situação que parece ainda estar longe de ser vencida.

E, mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade e o quinto em casos de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como proteger, então, a saúde mental em tempos de Covid-19? Quais os cuidados para manter o equilíbrio e o bem-estar emocional? Como as empresas podem estar mais próximas dos seus times durante a crise, identificando os sinais de desgaste psicológico e oferecendo todo tipo de suporte? E como saber quando é necessário recorrer à ajuda médica profissional?

Essas e outras questões serão debatidas por especialistas em saúde mental e bem-estar no webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 31 de março, às 12h. Os convidados, todos profissionais médicos e psicólogos, vão dar orientações sobre hábitos saudáveis que são importantes para o equilíbrio emocional na pandemia. Participarão do evento: Viviane Guimarães e Lucas Camelo, médicos do Rituaali Clínica & Spa; Alessandra Cabral, gerente de Gente e Gestão da Unimed-Rio; e Inês Hungerbühler, Chief Psychology Officer da Vitalk. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

