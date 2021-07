BÚSSOLA CULTURAL: Semana terá teatro, Moraes Moreira e filme de Neruda

Superação

A Bicicleta de Papel, peça sobre a amizade e a superação de traumas, retorna para nova temporada no Teatro Sérgio Cardoso. O texto de Luccas Papp se passa na virada do milênio, 31 de dezembro de 2000, e conta a história de Ian (Luccas Papp), um rapaz que poucos meses antes ultrapassou o farol vermelho e sofreu um acidente que matou toda sua família. Solitário e cheio de culpa, suas únicas companhias são um gravador, uma bolinha de borracha e o peru que nunca fica pronto. É nesse momento que Noah (Leonardo Miggiorin) entra em sua casa com uma missão: passar o Ano Novo com Ian e lhe provar que ainda há tempo para viver e ter esperança. Direção de Ricardo Grasson.

Sábados e domingos, às 19h, até 1/8; Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia entrada); duração: 60 minutos, classificação indicativa: 10 anos; ingressos aqui

Mostra no MIS Experience Mostra no MIS Experience

A exposição Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio está em sua reta final. A mostra reúne mais de cem itens exclusivos, entre reproduções em tamanho real de obras de arte, protótipos de projetos aéreos e civis, instrumentos musicais, óticos e estudos de anatomia. Os visitantes ainda conferem uma análise da Mona Lisa, realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte. É possível conferir também a Mona Lisa Illusion – cenários lúdicos que geram ilusão de ótica quando fotografados sob determinados ângulos. A experiência instagramável permite ao público se fotografar criando a percepção de estar presente na cena.

De terça a domingo; das 11h às 17h; até dia 18/7; ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e gratuito para crianças até 5 anos; todos os ingressos devem ser adquiridos no site; Mona Lisa Illusion é gratuito, mas sujeito à lotação do espaço, reserve ingressos

Joseph Alessi, da Filarmônica de NY Joseph Alessi, da Filarmônica de NY

De 5 a 7 de agosto, o trombonista Joseph Alessi, da Filarmônica de Nova York, estará em São Paulo tocando com a Osesp na estreia mundial do Concerto para Trombone de Chick Corea, uma coencomenda da orquestra paulista com a Filarmônica de NY, Sinfônicas de Helsinki e Nashville e Fundação Gulbenkian. Chick Corea, um dos principais nomes do "jazz fusion" do mundo, faleceu em fevereiro deste ano.

Conheça toda a programação e garanta seu lugar pelo site da Osesp

Thiago Souto Pereira dá aula de quadrinhos pela Biblioteca de São Paulo Thiago Souto Pereira dá aula de quadrinhos pela Biblioteca de São Paulo

Oficina de quadrinhos

Aos amantes de quadrinhos, a Biblioteca de São Paulo vai promover a Oficina de Introdução Prática às HQs. Nesta atividade serão revelados os fundamentos das histórias em quadrinhos e como começar a criar narrativas. A oficina será ministrada pelo premiado autor de HQs Thiago Souto Pereira, que ganhou o HQMIX 2015 e 2018 e lançou na Comic Con Experience de 2018 a HQ "Por Muito Tempo Tentei me Convencer de que te Amava" (Balão Editorial), onde narra sua relação de amor e ódio com a cidade de São Paulo durante um passeio pela avenida Paulista.

Sábado, 17 de julho, das 13h às 16h, indicado para maiores de 14 anos, vagas limitadas, inscrições aqui

Descanso da Natureza, na exposição de Adelio Sarro Descanso da Natureza, na exposição de Adelio Sarro

Vou de bike

O Memorial da América Latina leva 12 esculturas do artista Adelio Sarro para uma exposição na ciclovia do rio Pinheiros. Intitulada O ser humano Sideral, por Adelio Sarro, a exposição marca o início de mais um projeto da instituição para apresentar artistas de seu acervo ou de parceiros em outros espaços públicos da cidade. A mostra traz personagens caracterizados por braços, pernas, mãos e pés com dimensões exageradas e feições muitas vezes carregadas, mas que produzem um efeito suave, multicolorido e harmônico. O acesso à exposição pode ser feito apenas de bicicleta a partir da Vila Olímpia, Parque do Povo e Cidade Universitária.

Sexta-feira, 16 de julho, expostas no ponto de apoio da ciclovia do Jaguaré



Moraes Moreira em Notas Contemporâneas do MIS Moraes Moreira em Notas Contemporâneas do MIS

Moraes Moreira é o nome desta semana do Notas Contemporâneas, programa do Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) que registra depoimentos de significativos nomes do cenário erudito e popular da música brasileira. Em 2016, o cantor e compositor baiano Moraes Moreira esteve no MIS-SP para registrar seu depoimento, que agora ganha uma edição especial.

A partir de 14 de julho, pelo canal do Youtube do MIS

Artistas urbanos grafitam tapumes que cercam o Museu do Ipiranga Artistas urbanos grafitam tapumes que cercam o Museu do Ipiranga

Os tapumes do Ipiranga

Um festival de grafite deu cor a 190 metros de tapumes que protegem o Novo Museu do Ipiranga, fechado para obras até setembro de 2022. Um grupo de 32 artistas urbanos participou do projeto e, a partir do tema ‘'Água’, homenageou o desenhista e artista plástico César de Mello Ferreira, o Vermelho Steam, morto por Covid-19 em abril deste ano. Parte do cachê dos artistas foi doado para ações sociais de comunidades do entorno.

Rua dos Patriotas, 100, Ipiranga, São Paulo, conheça o Novo Museu do Ipiranga

Cena do filme ‘O carteiro e o poeta’ em cartaz no MIS Cena do filme ‘O carteiro e o poeta’ em cartaz no MIS

Em parceria com o serviço de streaming Belas Artes a La Carte, o Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) apresenta uma mostra de filmes que percorrem o mundo, transitando por vários continentes. Nesta edição, a produção escolhida é a italiana "O carteiro e o poeta" (1994) que conta o encontro de Pablo Neruda, refugiado por problemas políticos em uma pequena ilha, com um carteiro local. Em seguida, o público pode participar do bate-papo ao vivo sobre o clássico dirigido por Massimo Troisi e Michael Radford com a convidada Sandra Nunes (professora e pesquisadora) e mediado por Giuliana Monteiro (roteirista e diretora).

Filme disponível de 15/7 (às 11h) a 17/7, por meio deste link; sábado, 17, 18h ao vivo; bate-papo; inscrições aqui

AUÊ | Lá Vem a Barca! participa do lançamento do aplicativo AUÊ | Lá Vem a Barca! participa do lançamento do aplicativo

#CulturaEmCasa, o app

No sábado (17), depois de pouco mais de um ano, a plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, lança seu aplicativo com um festival de grandes nomes da arte nacional. Emicida, Auê, Débora Colker, Alinne Rosa, Marcos Suzano, Arrigo Barnabé e A Banda Mais Bonita da Cidade estão presentes na programação.

A partir de sábado, 17, às 20h, pela plataforma #CulturaEmCasa

Biblioteca de São Paulo Biblioteca de São Paulo

Biblioteca Digital

Leitores que preferem a segurança de casa às bibliotecas presenciais em busca do livro ideal podem contar com o acervo da Biblioteca Digital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo. São milhares de títulos para todos os gostos e idades separados por temas como "Romance e História", "Diversidade Literária", "Jovens", "Para ler com os filhos" e muito mais. Tudo ao alcance de um clique. A BSP Digital também está disponível pelo Google Play e Apple Store.

Conheça aqui, é necessário preencher o cadastro para acessar os livros.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também