Bússola Cultural: Semana tem vestibular na Biblioteca e Moska na Virada

Tem Moska na Virada

A #ViradaSP Online, a maratona de música, artes cênicas e cultura urbana, apresenta neste sábado shows especiais do cantor e compositor Paulinho Moska, de Beto Barbosa e da cantora Luedji Luna, todos gravados no Teatro Sérgio Cardoso especialmente para o evento. Outro destaque é o quadro especial Rolando Prosa, com o mestre das histórias e ‘causos’ Rolando Boldrin. Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online 2021 é transmitida gratuitamente durante 12 horas seguidas, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android.

sábado, 16 de outubro, a partir de 12h; acesse a plataforma #CulturaEmCasa

Mural na Fábrica de Cultura de Diadema Mural na Fábrica de Cultura de Diadema

História apagada

Agenda Tarsila, site que celebra os cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922, traz uma entrevista exclusiva com os artistas da região do Grande ABC paulista Robinho Santana e Nenê Surreal, que grafitaram um mural na Fábrica de Cultura de Diadema. A dupla, parceira nas tintas e nos ideais, lembrou que a exclusão de artistas negros na semana mais importante da arte brasileira ainda persiste. Santana e Surreal questionam, com o mural, qual espaço tiveram em 1922 e pedem que, daqui cem anos, a pluralidade aconteça.

confira a entrevista completa aqui; para a programação completa, acesse o site Agenda Tarsila

Nova exposição temporária no Museu da Língua Portuguesa estreia em novembro Nova exposição temporária no Museu da Língua Portuguesa estreia em novembro

Sonhei em português!

O Museu da Língua Portuguesa recebe a nova exposição temporária intitulada Sonhei em português!, sobre a questão da migração no século 21, mostrando como o fenômeno é perpassado pela questão da língua. Com curadoria de Isa Grinspum Ferraz, a mostra entra em cartaz em novembro, na sede do museu, localizado na Estação da Luz, em São Paulo, tradicional ponto de partida e chegada de migrantes no coração do bairro do Bom Retiro, que também tem todo o seu povoamento baseado na imigração. Em processo de montagem ao longo de outubro, a exposição terá experiências visuais, audiovisuais, ambientes sonoros e obras criadas exclusivamente para o projeto.

a partir de novembro, grátis aos sábados e todos os dias de funcionamento para crianças até 7 anos; R$ 20 (inteira) e R$ 10; Praça da Luz (SP); de terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h); mais informações acesse o site

Casa das Rosas na avenida Paulista Casa das Rosas na avenida Paulista

Eu hein, Rosa!

A Casa das Rosas, conhecida como um dos principais símbolos turísticos e de preservação da capital paulista, será restaurada. As obras para a recuperação das características originais do imóvel, atualização do sistema elétrico e hidráulico, ampliação da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e aprimoramento da funcionalidade do espaço começam no próximo dia 18. A previsão do restauro completo é de dois anos. Durante o período, as atividades não serão interrompidas. Além de um observatório, para que os visitantes consigam acompanhar a evolução da obra, as ações virtuais e nos jardins do espaço continuarão em plena atividade.

mais informações, acesse o site

Maestro estoniano Alvo Volmer na Osesp Maestro estoniano Alvo Volmer na Osesp

Stranvinsky 50

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo retoma o ciclo Stravinsky 50, que relembra as cinco décadas de morte do compositor russo Igor Stravinsky, com a apresentação de seu Jogo de Cartas — além da abertura-fantasia Romeu e Julieta, de Tchaikovsky (ambos comandados pelo maestro estoniano Arvo Volmer Volmer), e da obra para 13 percussionistas Ionisation, do francês Edgard Varèse (regida por Ricardo Bologna). A performance de sexta-feira (15/10), às 20h, será transmitida ao vivo direto da Sala São Paulo, no YouTube da Osesp.

dias 14 e 15 de outubro às 20h; dia 16 às 16h30; Sala São Paulo; recomendação etária: 7 anos; bilheteria (INTI): site ou (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h

Instalação Avoar no Museu da Imigração Instalação Avoar no Museu da Imigração

Um pássaro pra chamar de seu

A ação colaborativa Avoar reuniu produções de ceramistas de todo o Brasil em uma ocupação no jardim do Museu da Imigração com peças em formato de pássaro. Passado o período da instalação em cartaz, chegou a hora da entrega dos pássaros para os visitantes que forem ao Museu e doarem um kg de alimento não perecível. Dessa forma, o processo migratório daquele pássaro será concluído, cumprindo sua missão de solidariedade com o próximo. Observação: Independente da quantidade de alimentos doados, será entregue apenas uma peça de cerâmica por pessoa.

dias 16 e 17 de outubro, das 9h às 18h; mais informações, acesse o site do Museu da Imigração

Orquestra Tom Jobim apresenta repertório do compositor baiano dias 15 e 17 de outubro Orquestra Tom Jobim apresenta repertório do compositor baiano dias 15 e 17 de outubro

Dori Caymmi, uma homenagem

A Orquestra Jovem Tom Jobim, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta um programa em celebração à obra de Dori Caymmi com participação do próprio homenageado. O repertório apresenta composições do compositor baiano com Paulo César Pinheiro, como Rio Amazonas, Ninho de Vespa, Estrela da Terra e Desenredo, além de outros parceiros, como Alegre Menina, uma parceria com Jorge Amado. O programa contempla também peças com arranjos de Dori Caymmi, como Aquarela do Brasil, do compositor Ary Barroso. Sob regência de Nelson Ayres e Tiago Costa, a Orquestra Tom Jobim recebe ainda o cantor Renato Braz e o trompetista Jessé Sado.

sexta, 15, às 20h e domingo, 17, às 11h; a apresentação do dia 15 será também transmitida ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim; Theatro São Pedro; ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia); transmissão ao vivo

Cena da peça Hamlet 16x8 em cartaz pela plataforma #CulturaEmCasa Cena da peça Hamlet 16x8 em cartaz pela plataforma #CulturaEmCasa

Mostra de teatro online

Para comemorar os 41 anos do Teatro Sérgio Cardoso, a plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa reuniu algumas peças que foram apresentadas desde abril deste ano para fazer parte da Mostra Teatro Sérgio Cardoso Digital 2021. São 16 espetáculos aclamados pelo público e pela crítica que podem ser acessados gratuitamente, via plataforma, até o final de outubro. Peças como Hamlet:16x8, interpretada por Rogério Bandeira e com direção de Marco Antônio Rodrigues, o musical Auê, da Cia Barca dos Corações Partidos, a peça Monstro, da Cia. Artera de Teatro e o espetáculo Sob Aquelas Palavras, do Grupo Raça, são algumas das apresentações.

acesse todo o conteúdo pela plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa, disponível nas lojas Apple Store e Google Play

Lila Cruz, autoria própria Lila Cruz, autoria própria

HQ e vestibular na Biblioteca

A Biblioteca Parque Villa-Lobos abriu inscrições para atividades presenciais dirigidas ao público jovem: a oficina de quadrinhos autobiográficos, ministrada pela ilustradora Lila Cruz; e o curso pré-vestibular: teoria literária, comandado pela professora de literatura Naiara Costa dos Santos. Na oficina, os participantes aprendem o processo de produção de uma HQ, desde o personagem, storyboard e montagem do quadrinho até a criação de um fanzine. O curso pré-vestibular fornece conhecimento sobre os elementos essenciais ao estudo e compreensão da literatura. O conteúdo, com foco na preparação dos alunos para o vestibular, visa à ampliação do repertório cultural, contribuindo para a elaboração de respostas às questões discursivas e objetivas.

quadrinhos autobiográficos: dias 19 e 21 de outubro, a partir de 15 anos; inscrições aqui; curso pré-vestibular: teoria literária, de 13 a 29 de outubro, a partir de 16 anos; inscrições aqui

Cena de Papo com Arte, mediado pelo jornalista Hélio Goldstein Cena de Papo com Arte, mediado pelo jornalista Hélio Goldstein

De papo com a Lilia

A historiadora, antropóloga e escritora Lilia Schwarcz, é a convidada de Hélio Goldstein no Papo de Arte do próximo dia 18. Professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP), Lilia é também fundadora da editora que fez história no Brasil, a Companhia das Letras, e ostenta três Prêmios Jabuti na prateleira. A série “Papo de Arte” recebe personalidades e artistas das mais diferentes áreas, que contam curiosidades sobre suas carreiras e o universo em que atuam.

segunda-feira, 18, às 20h, ao vivo pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa; acesse aqui

