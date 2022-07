Bússola Cultural: Semana tem Revelando SP, Rockstars e bicentenário

O valor do tempo

Quão importante é o tempo para você? Em ‘Momo e o Senhor do Tempo’, uma pequena órfã aparece misterioramente em uma cidade e se instala nas ruínas de um antigo teatro abandonado. Lá, onde as crianças desaprenderam a brincar, pouco a pouco Momo as ensina a redescobrir o prazer das brincadeiras. Com muitos jogos, lições e aprendizados, tudo parece fazer sentido até que os Homens de Cinza começam a comprar o tempo das pessoas e a trocá-lo por moedas que nada agradam aos cidadãos. Com sua percepção, coragem e com a ajuda de seus amigos Senhor do Tempo e Cassiopeia, Momo mergulha nesta aventura para salvar a cidade e devolver o tempo a seus verdadeiros donos.

assista gratuitamente por demanda pela plataforma #CulturaEmCasa a partir do domingo, dia 10 de julho. Acesse aqui.

O escritor Laurentino Gomes que participa do programa “Segundas Intenções” | Foto Divulgação

Histórias do bicentenário

A Biblioteca de São Paulo promove o encontro Segundas Intenções, que contará com a participação do escritor Laurentino Gomes, autor de importantes livros que recontam a história do Brasil. A mediação será de Manuel da Costa Pinto. O programa tem o objetivo de aproximar escritor e público, dando a oportunidade aos participantes de conhecer a carreira e o processo criativo do autor, favorecendo o incentivo à leitura e a divulgação da Literatura Brasileira, em um diálogo que aborda literatura e atualidade. Durante os encontros há uma interação com o público, que sempre é convidado a fazer perguntas para o escritor. A atividade é presencial, mas será transmitida pelo YouTube da biblioteca.

para essa e toda a programação cultural e artística que ecoa o bicentenário da Independência do Brasil, acesse a Agenda Bonifácio, plataforma que reúne ainda história e curiosidades sobre o tema; a iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo com gestão da Amigos da Arte

Vozes Negras no Teatro Sérgio Cardoso | Foto Bernardo Cartolano

O canto feminino

Prepara-se para se emocionar com o segundo episódio de Vozes Negras – A Força do Canto Feminino, em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. O musical inédito, produção da Aventura, o primeiro em formato de série no Brasil, estreou no último dia 30 de junho. Serão seis episódios, cada um deles será apresentado quatro vezes, de quinta a domingo. A cada semana, um episódio diferente, sempre sob o mesmo tema, o das mulheres negras cantoras do passado e do presente. Nesta semana (dias 7, 8, 9 e 10), a homenagem será feita para Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara, damas do samba que se fixaram na chamada Pequena África, região portuária carioca do início do século e lar histórico da comunidade afro-brasileira, e no famoso quintal da Tia Ciafa, espaço que recebeu grandes nomes do samba. E lar histórico da comunidade. Vozes Negras invoca a ancestralidade com música, teatro e debate com convidadas ilustres, sempre mediado por Verônica Bonfim.

para aquisição de ingressos, acesse aqui. A plataforma #CulturaEmCasa disponibiliza gratuitamente o episódio de cada semana aos domingos, sempre às 17h. Acesse aqui.

Almir Sater fará o show inaugural do Revelando SP 2022 no Parque da Água Branca | Foto divulgação

Revelando

Contagem regressiva para a abertura de mais uma edição do Revelando SP, que depois de dois anos de programação virtual, volta ao formato presencial. De 20 a 24 de julho, o maior e mais reconhecido festival de arte e cultura tradicional paulista, gerido pela Amigos da Arte. estará no Parque da Água Branca, na Barra Funda, zona oeste da capital. Mais de cem municípios estarão presentes, representados por manifestações artísticas e culturais, além de artesanato e da demonstração gastronômica com as delícias típicas da cozinha de São Paulo. O cantor e compositor Almir Sater inaugura o Revelando, em 20 de julho, a partir das 19h. A expectativa é que cerca de 400 mil pessoas participem do festival.

de 20 a 24 de julho, Parque da Água Branca, gratuito. Mais informações, acesse o site do Revelando SP.

Peça em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso Digital dias 8 e 9 de julho | Foto Divulgação

Fascistas, não passarão

“Ay Carmela” está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso Digital, projeto pioneiro, com gestão da Amigos da Arte, e que traz para o formato virtual peças e espetáculos com objetivo de garantir a experiência mais próxima da presencial. Em ‘Ay Carmela’, ambientada na Guerra Civil Espanhola, Carmela e Paulino, comediantes de variedades, percorrem a zona republicana e passam, por engano, pela zona nacionalista espanhola, dominada por fascistas. Para sobreviver, improvisam uma apresentação teatral em honra às tropas vencedoras. Amor e morte coexistem. E os mortos estão sempre do lado da liberdade, trabalhando para preservar a memória dos oprimidos e lutando contra o apagamento como tática de opressão. O texto é de José Sanchis Sinisterra, direção de Lavínia Pannunzio. No elenco, Flávia Couto e Paulo Williams.

disponível pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa nos dias 8 e 9 de julho às 20h30, acesse aqui.

Evandro Mesquita participa de “Notas Contemporâneas”, realização da #CulturaEmCasa | Foto Divulgação

Um weekend com você

Em mais uma edição do programa “Notas Contemporâneas”, Evandro Mesquita, ator, roteirista, cantor e compositor, conhecido por ser vocalista da banda Blitz, conta sua história como artista. No programa, depoimentos de Evandro e algumas de suas composições de destaque: “Você não Soube me Amar”, “Betty Frígida”, “A Dois Passos do Paraíso”, “Chacal Blues” e “Weekend”. Evandro começou como ator e integrou o grupo teatral “Asdrúbal Trouxe o Trombone”, nos anos 1970. Na década de 1980, criou a banda de rock Blitz, um marco na música brasileira por sua irreverência e criatividade nas composições e na forma de se apresentar.

disponível pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, aqui.

Balé IV Centenário com figurinos de Emiliano Di Cavalcanti, 1956, Fundação Bienal de São Paulo / Arquivo Histórico Wanda Svevo

Anos modernos

A exposição “Cem anos modernos” propõe uma leitura que não vê na Semana de 1922 o momento de criação de um Brasil moderno, mas sim como um momento de abertura de portas para a modernidade. Idealizada pelo curador Marcello Dantas e pelo compositor e crítico literário José Miguel Wisnik, a mostra aposta no caráter exploratório por um grande labirinto, em que um Brasil múltiplo, indomável, incoerente e por vezes contraditório vai se revelando. A ideia é convidar o público a explorar, em cada nova sala, essa vontade de ver e se apropriar de diferentes aspectos da cultura brasileira.

Diferentemente do que é comum no circuito de grandes exposições, não há um caminho específico traçado para os visitantes. Cada pessoa que entrar na mostra construirá sua própria saída, passando por diferentes salas até a chegada ao presente. “Toda a história dessa exposição é sobre você se descobrir dentro desse labirinto. Duas pessoas não viverão a mesma exposição”, explica o curador Marcello Dantas.

Museu da Imagem e do Som, até 28 de agosto, de terça a domingo, das 11h às 19h (permanência até as 20h), mais informações, acesse o site do MIS.

Joe Perry, guitarrista do Aerosmith, estará no Samsung Best of Blues & Rock 2022 | Foto divulgação

Rock’n roll all night

O guitarrista do Aerosmith, Joe Perry, eleito como um dos 100 melhores guitarristas da história, vai se apresentar no festival Samsung Best of Blues & Rock 2022. O evento acontece no dia 15 de julho em Porto Alegre, no Parque Farroupilha (Redenção) e dia 17 de julho em São Paulo, no palco externo do Auditório do Ibirapuera. Outra atração confirmada é o guitarrista Yohan Kisser, filho do lendário músico da banda Sepultura, Andreas Kisser. Também no line-up nacional, a percussionista baiana Lan Lanh irá lançar seu novo show no dia 15 de julho no Samsung Best of Blues & Rock em São Paulo, e o gaúcho Ian - O Cara do Metal, que conta com mais de 500 mil seguidores no TikTok e leva o rock a essa rede social, irá se apresentar no festival em Porto Alegre, no dia 15. Os shows são gratuitos com foco na música instrumental.

Samsung Best of Blues & Rock @ Porto Alegre, no Parque Farroupilha, 15/7 a partir das 18h; Rock @ São Paulo, SP, Auditório Ibirapuera, 17/7 a partir das 17h30

Peça da Cia BuZum! no Teatro Sérgio Cardoso para o público infantil | Foto divulgação

Perigo plástico

O Teatro Sérgio Cardoso acaba de confirmar a peça ‘O Grande Perigo’ da Cia. de teatro BuZum!. A peça acontece no saguão do teatro e narra a história de Tata que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe. Tata enfrenta vários perigos, tão comuns à vida das tartarugas marinhas, como uma andorinha que tenta comê-la, um caranguejo que a persegue, peixes elétricos, um polvo, um perigoso tubarão e uma enorme baleia. Tata foge de todos os perigos e ao final encontra sua mãe, mas percebe que ela está presa em um mar de lixos e plásticos. Com muita coragem, Tata enfrenta o desafio e consegue salvar sua mãe.

Teatro Sérgio Cardoso, dias 16, 17, 23 e 24 de julho, às 11h, gratuito. Para mais informações, acesse o site do teatro.

A história de Barbara Heliodora, a heroína da Inconfidência Mineira, será contada no Museu Catavento

Personalidades históricas

Uma vez por mês, o Museu Catavento, região central de São Paulo, vai dar destaque a personalidades da história brasileira, conhecidas ou não do grande público e que tiveram participação direta ou indireta da Independência do Brasil. As histórias serão contadas por meio de vídeos em apresentações gratuitas. A primeira será Maria Felipa, seguida por Thomas Cochrane, Tiradentes, Frei Caneca e Barbara Heliodora (foto).

para mais informações, acesse a Agenda Bonifácio, plataforma que reúne programação cultural, atividades, entrevistas e muita história sobre os 200 anos de independência do Brasil.

