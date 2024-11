Bússola Cultural: Martin Luther King, o musical

Teatro Sérgio Cardoso recebe musical sobre Luther King

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dia 21 de novembro. Quinta-feira, 20h.

Com produção da Cia Palco Del’Arte, o espetáculo "Luther King - O Musical" ganha uma única apresentação no Teatro Sérgio Cardoso. O musical retrata a vida de Martin Luther King Jr. (1929-1968), líder da luta pelos direitos civis nos EUA.

Entrada Gratuita (Retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Orquestra USP Filarmônica está entre as atrações (Divulgação/Divulgação)

Conservatório de Tatuí apresenta 63ª Semana da Música

Onde? Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP.

Quando? De 17 a 22 de novembro. Consultar o horário de cada atração.

No dia 22 de novembro é celebrado o Dia do Músico e o de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Por isso, o Conservatório de Tatuí realiza a sua tradicional Semana da Música, na qual convida grupos musicais de diversas universidades. A abertura acontece no dia 17, com concerto da USP Filarmônica.

Museu Afro Brasil recebe programação especial no feriado do dia 20 (Alice Jardim/Divulgação)

Museu Afro Brasil promove Festival OCUPA MAB

Onde? Museu Afro Brasil Emanoel Araujo - Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Vila Mariana, São Paulo.

Quando? Dia 20 de novembro. Quarta-feira, das 11h às 21h.

No feriado de 20 de novembro, o Museu Afro Brasil promove o OCUPA MAB, festival de cultura e gastronomia negra. Entre as atrações, está a feira gastronômica com sabores da África, contendo pratos de chefs como Jéssica Ruth Ebaku, Sylvie Mutiene Ngkang e Salsabil Matouk. A programação inclui também roda de dança e a 7ª edição do Kiki Ball Afrodiaspórica.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Coral Jovem do Estado se apresenta em Barueri (Heloísa Bortz/Divulgação)

Barueri recebe Coral Jovem do Estado

Onde? Teatro Barueri. R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 - Jardim dos Camargos, Barueri.

Quando? Dia 16 de novembro. Sábado, 19h.

O Coral Jovem do Estado, grupo da EMESP Tom Jobim, faz uma apresentação única na cidade de Barueri. No repertório, estão obras escritas por grandes nomes como Hilda Hilst (“Queres voar, Samsara?”, com A. Ribeiro) e Paulo Leminski (“Profissão de Febre”, com Rodrigo Lima).

Concerto da Camerata de Violões do Guri de São Luiz do Paraitinga (Nathan Rodrigues/Divulgação)

Elpídio dos Santos é homenageado em São Luiz do Paraitinga

Onde? Biblioteca Municipal. R. Monsenhor Ignácio Gioia, São Luiz do Paraitinga.

Quando? Dia 22 de novembro. Sexta-feira, 19h.

No dia da música, a Camerata de Violões do Guri de São Luiz do Paraitinga apresenta concerto único em homenagem ao compositor Elpídio dos Santos, responsável por 26 canções que foram trilha sonora de 19 filmes Mazzaropi, além de composições gravadas por Fafá de Belém e Almir Sater.

Orquestra Jovem do Estado se apresenta na Sala São Paulo (Heloísa Bortz/Divulgação)

Sheherazade na Sala São Paulo

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 17 de novembro. Domingo, 15h30.

Neste domingo, a Orquestra Jovem do Estado, corpo artístico da EMESP Tom Jobim, apresenta concerto na Sala São Paulo. No repertório, está “Capricho Espanhol”, Op. 34, do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov, “Tributo a Portinari”, de César Guerra-Peixe, e “Sheherazade”, Op. 35, também de Rimsky-Korsakov, inspirado nas histórias árabes de “As Mil e Uma Noites”.

R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Dia da ciência com oficina para crianças (Divulgação/Divulgação)

Dia da Ciência na Fábrica de Cultura de Osasco

Onde? Fábrica de Cultura de Osasco. Rua Santa Rita, s/nº - Jardim Rochdale, Osasco.

Quando? Dia 19 de novembro. Terça-feira, 14h.

O dia 24 de novembro é considerado o Dia da Ciência. Por isso, a Fábrica de Cultura de Osasco apresenta oficina temática, na qual os participantes poderão construir um sistema solar e fazer um foguete de materiais recicláveis.

Graphic novel "Maus" é tema de clube do livro (Art Spiegelman/Divulgação)

Clube de leitura discute “Maus”, de Art Spiegelman

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo.

Quando? Dia 22 de novembro. Sexta-feira, 15h.

Uma das obras mais premiadas dos quadrinhos, “Maus”, de Art Spiegelman, é o tema de discussão do Clube de Leitura deste mês da Biblioteca São Paulo. Vencedora do Pulitzer, a obra conta a história de Vladek Spiegelman, judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz.

Entrada Gratuita (Retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Orquestra Filarmônica do Vale faz homenagem a Claudio Santoro (Divulgação/Divulgação)

Claudio Santoro ganha concerto em sua homenagem

Onde? Auditório Claudio Santoro. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 16 de novembro. Sábado, 20h.

O maestro amazonense Claudio Santoro (1919-1989), que dá nome ao auditório em Campos do Jordão, ganha concerto em sua homenagem pela Orquestra Filarmônica do Vale, durante a I Mostra Cultural Claudio Santoro.

Entrada Gratuita (Retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Festival de Circo SP chega a sua 17ª edição (Adriano Escanhuela/Divulgação)

Últimos dias do Festival de Circo SP

Onde? Mundo do Circo SP. Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? Até 17 de novembro. Dias 16 e 17, a partir das 10h. Dia 15, a partir das 11h.

O Festival de Circo SP chega ao seu último final de semana com programação para todas as idades no Mundo do Circo SP. Entre as atrações, estão Circo de Ébanos, Grupo Irmãos Becker, Circo Zanni, entre outros. Em sua 17ª edição, a iniciativa conta com mais de 40 atrações, com artistas de 17 municípios paulistas, representando a diversidade da cultura circense no estado.

Entrada Gratuita (Retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube