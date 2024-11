Bússola Cultural: how you like that? K-pop invade São Paulo

Fábricas de Cultura têm dia dedicado ao K-pop

Onde? Todas as unidades das Fábricas de Cultura.

Quando? Dia 9 de novembro. Consultar horário de cada atração.

Todas as Fábricas de Cultura da capital, da região metropolitana e do litoral, recebem, simultaneamente, atrações que celebram o K-pop, o gênero musical sul-coreano que conquistou o mundo com o seu estilo e coreografias únicos e bandas como BTS e Blackpink. A programação inclui apresentações musicais, aulas abertas e batalhas de dança, além de oficinas de maquiagem, gastronomia, exposições e bate-papos.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Sambista Thobias da Vai-Vai se apresenta na Bienal do Samba (Divulgação/Divulgação)

Teatro Sérgio Cardoso recebe 1ª Bienal do Samba

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dias 9 e 10 de novembro. Sábado, 17h30. Domingo, 21h.

Como parte da programação da 1ª Bienal do Samba, o Teatro Sérgio Cardoso recebe duas atrações no final de semana. No sábado, Thobias da Vai-Vai e Eduardo Gudin apresentam o show “Paulistano”, com repertório de compositores paulistas. Já no domingo, acontece a apresentação dos 12 selecionados da 1ª Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo.

Entrada Gratuita (retirar 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Festival de Circo SP chega a sua 17ª edição (Adriano Escanhuela/Divulgação)

17º Festival de Circo SP apresenta mais de 40 atrações

Onde? Mundo do Circo SP. Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? Dias 9 a 17 de novembro. Dia 9, a partir das 13h. Dias 10, 16 e 17, a partir das 10h. Dia 15, a partir das 11h.

O Mundo do Circo SP recebe, a partir do dia 9, o evento circense mais tradicional de todo o estado: o Festival de Circo SP. Em sua 17ª edição, a iniciativa conta com mais de 40 atrações, com artistas de 17 municípios paulistas, representando a diversidade da cultura circense no estado. Além de espetáculos e intervenções, o Festival também traz uma exposição sobre o imaginário do circo. Entre os dias 11 e 14, as atividades não estão abertas ao público geral, sendo exclusivas para grupos assistenciais e escolas.

Abre Alas Arlequim na Casa Mário de Andrade (Divulgação/Divulgação)

Bateria da Mocidade Alegre abre exposição sobre Carnaval

Onde? Casa Mário de Andrade. Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda, São Paulo.

Quando? Abertura: Dia 9 novembro. Sábado, 12h30. Visitação: Terça a domingo, das 10h às 17h30.

A Casa Mário de Andrade inaugura a exposição "Eu mesmo, Carnaval", que retrata a relação de Mário de Andrade com o Carnaval. Um dos fios condutores da mostra é o desfile de 2024 do G.R.C.E.S. Mocidade Alegre, que se inspirou nas viagens folclóricas do escritor modernista. A abertura, no sábado, terá apresentação da bateria Ritmo Puro, da Mocidade Alegre, na rua em frente à Casa Mário de Andrade.

Cena da peça "Eu | Telma" (Rafael Latorre/Divulgação)

Arte, cinema e festival no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo, São Paulo.

Quando? De 1º a 30 de novembro. Consultar horário de cada atração.

O Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO - Escolas de Profissionais da Cultura, na capital, será palco de uma ampla programação gratuita em novembro. A programação inclui teatro, exposições, festivais e a Feira do Bom Retiro, uma experiência multicultural em parceria com a comunidade coreana, reunindo artesanato, gastronomia e cultura local.

Clássicos do rock em uma ambientação inusitada (Divulgação/Divulgação)

Rock à luz de velas em Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? Dia 10 de novembro. Domingo, 19h.

Neste domingo, o Teatro Estadual de Araras recebe, em única apresentação, o concerto “Starlight: Clássicos do Rock”. O público poderá fruir de músicas icônicas do rock em novos arranjos e instrumentos, incluindo um duelo entre violoncelo e violino. Além disso, o ambiente é intimista, à luz de velas.

De R$ 50 (meia) a R$ 150 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

Painel marca a I Mostra Cultural Claudio Santoro (Divulgação/Divulgação)

I Mostra Cultural Claudio Santoro em Campos do Jordão

Onde? Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto da Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? De 12 a 17 de novembro. Consultar horário de cada atração.

Nascido em 23 de novembro, um dia depois do Dia da Música, o maestro Claudio Santoro é homenageado com a I Mostra Cultural Claudio Santoro. A partir do dia 12, com a inauguração de um painel artístico que conta a história do maestro, o auditório que leva o seu nome e o Museu Felícia Leirner recebem diversas programações, como um concerto gratuito da Orquestra Filarmônica do Vale (OFV), no dia 16, e visita educativa aos bastidores do Auditório, nos dias 14 e 17.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

Classificação: Livre.

Peça 'Tempo é quando' integra a Mostra de Artes Cênicas 2024 (Divulgação/Divulgação)

Conservatório de Tatuí apresenta Mostra de Artes Cênicas

Onde? Conservatório de Tatuí - Setor de Artes Cênicas. Rua XV de Novembro, 93/97 - Centro, Tatuí - e demais locais na cidade (consultar).

Quando? De 11 a 14 de novembro. Consultar horário de cada atração.

Trazendo 12 peças teatrais para adultos e crianças, o Conservatório de Tatuí apresenta a Mostra de Artes Cênicas 2024, em diversos espaços da cidade. Entre 11 e 14 de novembro, o público pode conferir peças como “Estudo do Show Opinião”, no Teatro Procópio Ferreira, que aborda os 60 anos do espetáculo musical dirigido por Augusto Boal, e a apresentação de “HipShakespeareHop”, mescla de hip hop com textos de Shakespeare, na ETEC Sales Gomes.

Entrada Gratuita.

Classificação: Consultar cada espetáculo.

Mais informações .

Palácio das Indústrias é a sede do Museu Catavento (Pedro Jackson/Divulgação)

Exposição dos 100 anos do Palácio das Indústrias

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio - Parque Dom Pedro II, s/n - Brás, São Paulo.

Quando? A partir de 14 de novembro. De terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

O Palácio das Indústrias, sede do Museu Catavento, completa 100 anos em 2024. Celebrando o centenário do prédio tão simbólico para a história da cidade, que chegou a ser sede da Prefeitura, o Museu apresenta a exposição “100 Anos - Palácio das Indústrias”, interligando a história do edifício com a da cidade.

R$ 9 (meia) e R$ 18 (inteira).

Classificação: Livre.

Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri de Franca (Studio F/Divulgação)

Batatais recebe apresentação do Projeto Guri

Onde? Centro Cultural de Batatais. Praça Barão do Rio Branco, s/nº - Centro, Batatais.

Quando? Dia 13 de novembro. Quarta-feira, 15h30.

O Projeto Guri leva a Batatais a Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri de Franca. A apresentação, feita por crianças e adolescentes de até 18 anos, traz instrumentos como violão, cavaquinho e bandolim e um repertório composto por obras de Ângela Ro Ro (“Eu Não”), Attílio Bernardini (“Cacique”), Clarice Assad (“Arcos da Lapa”) e Dilermando Reis (“Se ela perguntar”). A regência é de Adriana Martelli.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

