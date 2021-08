Premiado, Museu Catavento passa a integrar melhores atrações do mundo

Museu Catavento, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, foi reconhecido como vencedor do prêmio Travellers’ Choice de 2021 e notificado de que faz parte do grupo de 10% das melhores atrações do mundo.

O Travellers’ Choice: os melhores dos melhores é o maior reconhecimento que o Tripadvisor oferece. O site se baseia em milhões de avaliações e opiniões de viajantes do mundo todo e reflete a excelência no serviço, a qualidade e a satisfação dos clientes sobre destinos, atrações, restaurantes e experiências. O Tripadvisor usa um algoritmo proprietário para determinar os vencedores e leva em conta, também, a quantidade e a recenticidade das avaliações e opiniões enviadas pelos viajantes, em um período de 12 meses.

Das 7.824 avaliações recebidas no site TripAdvisor, 5.650 classificam o Museu Catavento como excelente e 1.931 como muito bom.

Apesar da pandemia, o museu manteve sua interação com o público por meio de atividades virtuais e na retomada do atendimento presencial seguiu à risca os protocolos sanitários previstos no Plano São Paulo, garantindo uma experiência rica e segura para seus visitantes.

Mesmo com o fechamento durante a fase mais crítica, se manteve entre os dez museus mais visitados do Brasil em 2020, segundo resultados do Formulário de Visitação Anual aplicado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) divulgado em janeiro deste ano.

Hoje o museu é bastante procurado para produção de conteúdos audiovisuais e tour virtual por emissoras de TV e canais educativos de instituições diversas, a exemplo do Festival Amazonas de Ópera (FAO), que na edição deste ano gravou uma de suas óperas no Catavento e até mesmo o mais novo reality show da Globo, The Masked Singer Brasil, cuja equipe gravou várias passagens no espaço.

O Museu Catavento é administrado pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional e foi inaugurado em março de 2009 com a missão de aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertar a curiosidade e transmitir conhecimentos básicos e valores sociais, por meio de exposições interativas e atraentes, com linguagem simples e acessível. O museu está localizado em um dos edifícios históricos mais importantes da cidade de São Paulo, o Palácio das Indústrias, inaugurado em 1924.

