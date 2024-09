Bússola Cultural: curso gratuito de redação para o ENEM

Curso Redação para o ENEM

Onde? Biblioteca Parque Villa Lobos - Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? Dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, das 10h às 13h.



Curso livre, com início no dia 21, tem como objetivo preparar os estudantes para escrever uma boa redação na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). É ministrado pela professora Naiara Costa dos Santos, a partir da análise de redações anônimas escolhidas como exemplos.

Entrada gratuita.

Classificação: 16 anos.

Inscrições .

Elenco da coreografia "Alegria", do Ballet de Paraisópolis (Lygia Contin/Divulgação)

Circo e ballet infantil no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dia 22 de setembro, às 11h, e 24 de setembro, às 15h.



Duas peças com única apresentação são destaque no Palco Semente Sabesp, iniciativa de teatro infantil que acontece até o dia 29 de setembro no Teatro Sérgio Cardoso. No dia 22, às 11h, a Beijo Produções Artísticas apresenta o espetáculo circense Mundo Suassuna, inspirado na obra do autor paraibano Ariano Suassuna. No dia 24, às 15h, o Ballet de Paraisópolis apresenta Brincante, que une diversas coreografias do grupo, como “Dente de Leite”, sobre as questões do crescimento, e ‘Pé Rachado’, sobre a cultura nordestina em São Paulo e, especialmente, em Paraisópolis.

Entrada gratuita (retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Fábrica de Cultura Iguape promove a valorização do Fandango caiçara (Igor Giani/Divulgação)

Iguape recebe Encontro Estadual de Fandango

Onde? Centro Multiuso da Barra do Ribeira, Rua João Lopes Ribeiro, 229 - Barra do Ribeira - Iguape.

Quando? Dias 20 e 21 de setembro, das 15h às 23h.

Com o intuito de fomentar a cultura tradicional caiçara, o encontro reúne 120 representantes de comunidades paulistas, além de representantes do Rio de Janeiro e do Paraná. O Fandango Caiçara é Patrimônio Cultural Imaterial registrado pelo IPHAN.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Fabi Fragoso faz show em Campos do Jordão (Divulgação/Divulgação)

Domingo Musical em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner, Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 22 de setembro, às 11h.



Fabi Fragoso traz releituras de grandes clássicos da Música Popular Brasileira, com repertório que engloba a bossa-nova, o samba, o chorinho e o baião. Clássicos de Nana Caymmi, Cartola, Elis Regina e Gal Costa estão entre os destaques do setlist.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Cena de 'Ver o Ar e Ouvir o Verão', de Eduardo Fukushima (Iari Davies/Divulgação)

Ballet em Ilhabela

Onde? Centro Cultural Waldemar Belisário - Av. Pedro de Paula Moraes - Centro da Vila – Ilhabela.

Quando? Dia 21 de setembro, às 20h.



Corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, a São Paulo Companhia de Dança leva três obras de seu repertório para um palco ao ar livre em Ilhabela. São apresentadas as obras “Ver o Ar Ouvir o Verão”, de Eduardo Fukushima; o clássico “Pas de Deux de O Corsário”, remontado a partir do original de 1858 de Marius Petipa; e “Agora”, de Cassi Abranches.

Entrada gratuita (retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Cena do filme "O Bandido da Luz Vermelha" (Divulgação/Divulgação)

Clássico do cinema brasileiro ganha exibição com pipoca

Onde? Museu da Língua Portuguesa, Praça da Língua, s/nº - Luz, São Paulo.

Quando? Dia 26 de setembro, às 19h.



Apresentado pela atriz Helena Ignez, um dos grandes nomes do cinema nacional, “O Bandido da Luz Vermelha” (1968), de Rogério Sganzerla, é exibido gratuitamente como parte do projeto Luz na Tela, do Museu da Língua Portuguesa. O longa-metragem é uma das obras mais emblemáticas do movimento cinematográfico conhecido como cinema marginal, cujas principais produtoras de São Paulo eram localizadas na região da Luz conhecida como “Boca do Lixo”.

Entrada gratuita.

Classificação: 16 anos.

Leo Jaime é o convidado de setembro do Notas Contemporâneas (Divulgação/Divulgação)

Leo Jaime participa de bate-papo com banda no MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som - Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? Dia 25 de setembro, 20h.



Como parte do projeto Notas Contemporâneas, programa mensal do MIS, o cantor Leo Jaime participa de um bate-papo ao vivo com presença da Banda MIS, formada por membros do grupo Gama Musical e dirigida por Yan Montenegro, que cria releituras inéditas e exclusivas dos maiores sucessos da personalidade homenageada.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Dica do Barista, no Museu do Café, vai ensinar as melhores técnicas para fazer um bom café em casa (Museu do Café/Divulgação)

Aprenda a fazer café com baristas no Museu do Café

Onde? Museu do Café - R. Quinze de Novembro - Centro, Santos.

Quando? Dias 24 e 26 de setembro, às 14h.



No Dica do Barista, o Museu do Café oferece a chance de aperfeiçoar o café coado em casa, aprendendo com os especialistas no assunto. Ao final da aula, os alunos também podem degustar cafés.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Orquestra Jovem Sinfônica apresenta repertório eclético (Fábricas de Cultura/Divulgação)

Orquestras celebram a primavera na Fábrica de Cultura

Onde? Fábrica de Cultura Sapopemba - R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta, São Paulo.

Quando? Dia 21 de setembro,16h

A Orquestra Jovem de Cordas, a Orquestra Jovem de Violões e a Banda Sinfônica Jovem, que juntos compõem o Projeto Musicando, celebram a chegada da primavera com uma série de concertos gratuitos em setembro. O repertório é eclético: compositores brasileiros, trilhas sonoras de filmes, canções folclóricas e populares brasileiras. A próxima apresentação é neste sábado (21).

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Coral Jovem do Estado faz duas apresentações (Heloísa Bortz/Divulgação)

Coral na Sala São Paulo e Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro, R. Barra Funda, 171 - São Paulo; Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16 - São Paulo.

Quando? Dia 21 de setembro, 20h; 22 de setembro, 10h50



O Coral Jovem do Estado, ligado à EMESP Tom Jobim, faz duas apresentações: no dia 21, no Theatro São Pedro, apresenta o programa Estrela, com regência de Marília Vargas e, no repertório, canções de Luiz Iruarrizaga, Dinorah de Carvalho, Cécile Chaminade e Chico Buarque; já no dia 22, na Sala São Paulo, é a vez do programa Rio Mar, sob regência de Tiago Pinheiro, com canções de Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso, Lenine, entre outros.

Valor: Theatro São Pedro, R$ 50 (inteira) e R$25 (meia); Sala São Paulo, entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Link para adquirir ingresso: Sala São Paulo , Theatro São Pedro .

