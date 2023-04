Bússola & Cia: Só 8,6% de licenças médicas é relacionada ao trabalho

Por Márcio de Freitas

A healthtech 3778 acompanhou, no ano passado, cerca de seis mil casos de afastamentos causados por doenças de trabalhadores de seus clientes. O resultado destacou que apenas 8,6% das licenças médicas eram correlatas diretamente à atividade exercida. A starup conta com mais de 1,7 mil clientes e 1,2 milhão de vidas na carteira. A 3778 verificou que, do total de casos acompanhados, 37% eram por causas ortopédicas – sendo 36% relacionados a lesões de causa externa. Em média, pacientes acompanhados pela Gestão de Afastados têm seu período de afastamento reduzido em até 6,8 vezes, se comparados a colaboradores não monitorados. “Os dados servem para apoiar a tomada de decisão relacionada a programas e investimentos que buscam prevenir doenças e promover a saúde com todos os benefícios relacionados”, conclui Guilherme Salgado, CEO da 3778.

BNDES Garagem

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abre nova chamada para a edição 2023 do BNDES Garagem - Negócios de Impacto, programa de incentivo a startups. Neste ciclo, 45 negócios de diversos setores serão selecionados. A aceleração acontecerá por meio do Consórcio AWL (Artemísia, Wayra e Liga Ventures) – empresas que são referência no ecossistema de inovação. As inscrições terminam em 12 de maio e devem ser feitas no site do BNDES Garagem - https://garagem.bndes.gov.br/.

Crescendo na visualização

A Curta, empresa de conteúdo digital e parcerias com youtubers, anunciou a entrada de dois novos sócios: Lipão Gamer, com quase 12 milhões de inscritos em seu canal, e Lucas Clash ON, mais de 4 milhões de inscritos no YouTube e nove anos de experiência no ramo dos games. A empresa já tem mais de 32 influenciadores. Juntos, eles somam mais de 41 bilhões de visualizações no YouTube.

Gás no RH

A ExxonMobil Brasil está entre as 25 empresas que mais investem e desenvolve a carreira de seus profissionais. O reconhecimento é do LinkedIn Top Companies 2023, que destacou empregadoras que têm conseguindo atrair e reter talentos. O resultado considerou sete pilares importante da progressão de carreira: avanço profissional, estabilidade da empresa, desenvolvimento de competências, oportunidades externa, afinidade com a empresa, diversidade de gênero e nível de formação acadêmica.

Aço

O Comitê Econômico da WorldSteel espera uma retomada do consumo com crescimento de +2,3% neste ano, ainda sob efeito da inflação, altas taxas de juros e retração no investimento. A manufatura deve liderar a recuperação. Em 2024, a maioria dos países experimentará aceleração no consumo, exceto a China, resultando em crescimento global de aço de +1,7%. A Associação Latino Americana de Aço avalia que demanda por aço contraiu em todos os países da região em 2022 e deve ter crescimento moderado neste ano.

Bolsa

O Grupo L’Oréal e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) anunciaram parceria com foco em ensino universitário e auxílio a estudantes em situação de vulnerabilidade social. As ações são parte do programa global L’Oréal For Youth, que tem como foco a profissionalização e geração de oportunidades de emprego para jovens entre 18 e 30 anos mundialmente. São elegíveis alunos matriculados na FGV EAESP e que atendam aos requisitos do pedido de bolsa-auxílio. Os estudantes selecionados irão receber um suporte mensal para ajudar nos custos com moradia, alimentação, materiais escolares e transporte.

Assaí

O Assaí avançou em seu programa de coleta de resíduos, chegado a patamar 33% maior em suas unidades em 2022. No total, alcançou mais de 400 toneladas de itens que foram encaminhados à destinação adequada, por meio de processos de reciclagem, compostagem e reinserção na cadeia produtiva, minimizando, o impacto no meio ambiente.

FRST Falconi

A FRST, spin-off do Grupo Falconi, é plataforma para aceleração de performance, apoiada em 3 pilares: execução, colaboração e conhecimento. A plataforma conecta inteligência artificial, escopo, dia a dia, metas e objetivos, comunidade, especialistas do mercado e conteúdo de ponta, gerando maior agilidade na rotina de trabalho, execução ágil e a solução de desafios de forma constante. A expectativa da FRST Falconi é desenvolver mais de 8 milhões de pessoas até 2027.

Ampliação

Presente em Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, a Evolua Energia espera alcançar sete estados até o final do ano. Através de parcerias, a empresa deve atender a mais de 100.000 residências e estabelecimentos comerciais. “Vamos alcançar mais de 260 MWp de disponibilidade de energia até 2024”, explica o CEO, Tarcísio Neves.

Na paulista

A Dynamic Travel inaugurou escritório na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. A empresa estima crescimento das vendas em cerca de 50% em 2023, com colaboradores atuando em modelo flexível e em outras unidades com equipes 100% em home office. Em uma área de 400m², o escritório faz parte da estratégia da empresa, que teve um crescimento de 45% dos colaboradores em 2022.

Provedora

Desde que foi criada, em 2019, a Vero Internet cresceu seu faturamento em média 78% ao ano, mesmo diante de cenário macroeconômico desafiador. Em apenas quatro anos, a Vero consolidou-se como a sétima maior provedora de banda larga do Brasil e saltou de 120 mil para 800 mil clientes. Sua receita líquida em 2022 foi de R$ 687 milhões.

CFO

Com 15 anos de atuação, o executivo Bruno Klassman assumiu a posição de CFO (Chief Financial Officer) da Alura. Ele é graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis e Mestre Acadêmico em Administração com ênfase em Finanças e já teve passagens como auditor, Head de Finanças e CFO na Ernst & Young e Agibank.

Aniversário

Todos os anos, no dia 29 de abril, a Make-A-Wish® celebra o World Wish Day (Dia Mundial do Sonho), data do aniversário da Make-A-Wish®, em 1980, nos Estados Unidos. Este ano, o mote da campanha é “Esperança sem Limites”, com o propósito de celebrar o impacto do sonho realizado de uma criança, além de incentivar a prática de doações. As comemorações do World Wish Day 2023 no Brasil incluem a iluminação com a cor azul de pontos específicos nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Saneamento

A Iguá Saneamento investiu R$ 579 milhões em novos ativos e melhorias, segundo relatório integrado com os resultados atingidos em 2022. Foram mais de 48 km de redes de distribuição de água, quase 15 mil novas ligações e mais de 13 mil novas economias de água. Já em esgotamento sanitário, foram mais de 61 km de redes coletoras de esgoto implantadas, mais de 9,5 mil novas ligações e 11,1 mil novas economias de esgoto. A Iguá mantém os planos para 2023, apesar da insegurança gerada pela mudança no Marco Legal do Saneamento.

Novos negócios

A edtech PM3 lança nova unidade de negócios: a PM3 Sprints, com portfólio de cursos rápidos e otimizados voltado para profissionais em Marketing, Data Science e Negócios. Com esse movimento, a empresa projeta faturamento de R$ 26 milhões em 2023, aumento de 50%.

Nova direção

A D4Sign tem duas novas gerentes para as áreas de Produtos e Comercial. Camila Tavares será a responsável pela área de Produtos e Paula Sino assume como Gerente Comercial.

App

A Diferente ampliou seu uso para o celular e lançou aplicativo nos sistemas Android e IOS. A novidade vem após sua rodada seed no valor de R$ 16 milhões. Segundo Paulo Monçores, CTO e cofundador da Diferente, a expectativa é de que o aplicativo garanta uma melhor experiência e uma maior aproximação junto aos assinantes.

Eventos

Após aporte de R$ 330 mil de recursos de subvenção econômica dos programas Centelha PB 1 e Tecnova 2 (FAPESQ PB, Finep e Ministério da Ciência, Tecnologia) a Moozk lançou o primeiro marketplace do Brasil, que conecta promotores de eventos a fornecedores de serviços, agilizando a produção de shows e festivais.

E-book

A SenseData lançou o e-book “Customer Success para todos: Como maximizar a satisfação do cliente em qualquer segmento”, que apresenta estratégias para indústrias, comércio e setor da saúde. “Cada setor possui suas próprias estratégias e centrar a cultura no cliente não é algo simples, requer tempo de implantação, análise de dados e aprimoramento constante”, afirma Mateus Pestana, CEO da SenseData.

Livro

Camely Rabelo e Ricardo Okino, co-fundadores da Escola Exchange lançam pela Editora Gente o livro Liderança e Gestão de Alta Performance em Vendas. "O material traz a dicotomia da liderança, ampliando a consciência dos leitores sobre liderança e gestão e sobre a importância de serem protagonistas de suas carreiras", explica, Ricardo Okino.

