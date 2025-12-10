EXAME lança documentário Educação e Futuro, série que revela escolas que moldam o ensino no país

Em um momento decisivo de transformação da educação no Brasil – marcado pelo avanço de ferramentas de inteligência artificial, ambientes virtuais de aprendizagem e metodologias ativas – cresce a urgência de instituições de ensino prepararem os jovens para um futuro mais conectado, global e dinâmico.

Atenta a esse cenário, a EXAME, referência nacional em negócios e inovação, lança uma série documental inédita que destaca as iniciativas e os líderes desse movimento.

Com produção executiva de Leonardo Artigas Abucham, Head de Marketing da Graduação Saint Paul, a série será exibida no canal oficial da EXAME no YouTube.

"O objetivo é investigar e revelar como o ensino médio está em constante transformação no Brasil, a partir da vivência de escolas reais e da visão de alunos, educadores e especialistas", destaca Abucham.

Por dentro do projeto

A produção, que estreia nesta quinta-feira, 11, percorre instituições de diferentes regiões do país para revelar práticas pedagógicas, visões de futuro e modelos de aprendizagem que já estão redefinindo o ensino.

Com duração de 8 a 10 minutos, cada episódio reúne entrevistas com diretores e gestores e traz depoimentos de alunos que vivenciam essas experiências.

A direção é assinada por Adriano Lunardi e Adriano Guerra, com roteiro e reportagem de uma equipe dedicada de jornalistas, incluindo Isabela Rovaroto, Daniel Giussani e Vanessa Cochi.