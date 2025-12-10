EXAME lança documentário Educação e Futuro, série que revela escolas que moldam o ensino no país

Documentário Educação e Futuro (EXAME)
Redação Exame
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16h07.
Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 16h10.
Em um momento decisivo de transformação da educação no Brasil – marcado pelo avanço de ferramentas de inteligência artificial, ambientes virtuais de aprendizagem e metodologias ativas – cresce a urgência de instituições de ensino prepararem os jovens para um futuro mais conectado, global e dinâmico.
Atenta a esse cenário, a EXAME, referência nacional em negócios e inovação, lança uma série documental inédita que destaca as iniciativas e os líderes desse movimento.
Com produção executiva de Leonardo Artigas Abucham, Head de Marketing da Graduação Saint Paul, a série será exibida no canal oficial da EXAME no YouTube.
"O objetivo é investigar e revelar como o ensino médio está em constante transformação no Brasil, a partir da vivência de escolas reais e da visão de alunos, educadores e especialistas", destaca Abucham.
A produção, que estreia nesta quinta-feira, 11, percorre instituições de diferentes regiões do país para revelar práticas pedagógicas, visões de futuro e modelos de aprendizagem que já estão redefinindo o ensino.
Com duração de 8 a 10 minutos, cada episódio reúne entrevistas com diretores e gestores e traz depoimentos de alunos que vivenciam essas experiências.
A direção é assinada por Adriano Lunardi e Adriano Guerra, com roteiro e reportagem de uma equipe dedicada de jornalistas, incluindo Isabela Rovaroto, Daniel Giussani e Vanessa Cochi.