Bússola & Cia: reforma tributária pressiona formalização na saúde

Inovações tecnológicas e novas regras fiscais transformam o ambiente de negócios no Brasil em 2026 (demaerre/Getty Images)
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Publicado em 15 de abril de 2026 às 07h00.
A reforma tributária acelera o fim da informalidade na saúde. Com fiscalização mais automatizada e cruzamento de dados avançado, inconsistências fiscais ficam mais fáceis de identificar.
Para médicos e clínicas, formalizar a renda deixa de ser apenas obrigação e vira uma estratégia de negócio para proteção.
Segundo a Mitfokus, especializada no setor, isso ajuda a evitar multas, autuações e riscos à reputação, além de melhorar a gestão contábil diante das novas exigências.
São Paulo recebe, entre os dias 24 e 25 de abril de 2026, a 4ª edição do Festival Cidade do Futuro, um dos principais encontros dedicados à construção do futuro das cidades no Brasil. O evento será realizado na Praça Victor Civita e reunirá lideranças, empresas, investidores e gestores públicos em torno de um objetivo comum: gerar legado e impulsionar transformações reais nos territórios urbanos. Ao todo, serão mais de 100 palestras e atividades, cerca de 150 painelistas de todo o Brasil e previsão de 5 mil participantes ao longo do evento. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo Sympla, por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/cidade-do-futuro-2026/3254372?algoliaID=0c9ab5f874640141e7b5b1e214f27343&referrer=www.google.com&referrer=www.google.com.
O Colégio Bandeirantes aposta em uma formação que vai além do vestibular. Com o programa Futuro e Carreiras, a escola integra orientação profissional e preparação acadêmica ao longo de todo o Ensino Médio.
A proposta combina autoconhecimento, análise de contextos e planejamento estratégico, conectando alunos a experiências reais e ex-alunos.
Com metodologia própria e atuação em rede, o programa transforma escolhas em projetos de vida, refletindo em resultados expressivos e formação crítica para o mundo profissional.
O Grupo L’Oréal celebrou a chegada do SailGP ao Rio, nos dias 11 e 12 de abril, na Marina da Glória, reforçando a conexão entre beleza, diversidade e performance.
Parceira da equipe francesa de vela, a companhia destacou a beleza como energia ligada à confiança, bem-estar e alto desempenho esportivo.
O evento reuniu milhares de pessoas e evidenciou valores como inclusão e excelência. Para o Grupo, o esporte é uma plataforma estratégica para democratizar a beleza como força, resiliência e expressão individual.
O Brazilian International School (BIS), da capital paulista, conquistou o 3º lugar geral no British English Olympics (BEO), uma das mais prestigiadas competições acadêmicas internacionais, realizada anualmente na Inglaterra.
O resultado foi alcançado entre 62 equipes, representando 43 escolas de diversos países, reforçando o posicionamento da instituição no cenário educacional global.
A Le Creuset definiu a Magenta como sua nova agência de marketing. A empresa de publicidade será a responsável por ampliar o papel do marketing como vetor de desenvolvimento da estratégia de negócio.
Além de ser uma parceira estratégica de comunicação on e off, a agência assume responsabilidades que incluem social media, catálogos e key visual.
A Clear IT foi reconhecida pela Nutanix como LATAM Partner of the Year 2026, prêmio que reforça sua atuação como parceira estratégica no ecossistema da fabricante.
O anúncio ocorre no contexto do Nutanix .NEXT 2026, em Chicago, e destaca uma trajetória marcada por consistência de entrega e foco em transformar tecnologia em valor.
A empresa utiliza a computação em nuvem como pilar para apoiar jornadas de modernização e transformação digital na região.
A Generation Brasil, em parceria com a Fundação FEAC, está com inscrições abertas para o programa gratuito de empregabilidade em Vendas, voltado para moradores de Campinas (SP) e região.
A formação é destinada a pessoas com ensino médio completo, com idades a partir de 18 anos e que tenham interesse em iniciar ou se desenvolver na área comercial.
Ao longo do programa, os alunos desenvolvem tanto habilidades técnicas quanto competências comportamentais, como comunicação, organização, foco em resultados e trabalho em equipe.
A formação inclui atividades práticas e simulações que aproximam os participantes da rotina real do mercado. Outro ponto central da iniciativa é o suporte à empregabilidade.
Os participantes recebem orientação de carreira, apoio na construção de currículo, preparação para entrevistas e acesso a oportunidades em empresas parceiras.
O varejo físico vive um momento de ressignificação e, com os avanços do setor, a disciplina que une neurociência e arquitetura vem ganhando visibilidade.
Para Silvia Kanayama, sócia da DEA, agência brasileira de branding e design, o ponto de partida é sempre a marca, focando na lógica emocional que conecta o ambiente ao varejo digital e físico.
Além disso, investir em estímulos sensoriais, na jornada emocional e no layout e design estratégicos também é essencial para o sucesso de uma estratégia de negócio.
O foodservice se consolidou como um dos principais vetores de crescimento da Ceratti. Em 2025, o canal cresceu mais de 30% e passou a representar mais de 18% do faturamento total da companhia.
A expansão acompanha o fortalecimento do consumo fora do lar e a demanda por conveniência. Pizzarias, redes e lojas de conveniência estão entre os principais perfis atendidos.
A marca planeja ampliar capilaridade e explorar novas ocasiões de consumo, reforçando sua presença no mercado.
A WPP Commerce estreia no VTEX Day 2026, nos dias 16 e 17 de abril, no São Paulo Expo, marcando um novo momento da companhia com atuação mais integrada no digital commerce.
A empresa passa a se posicionar como parceira end-to-end, com foco na construção de ecossistemas de varejo digital.
A participação também inclui palestra de Bruno Mayer e painel com o CEO Felipe Macedo, reforçando a atuação da companhia em estratégias de performance e monetização.
A NürnbergMesse Brasil avançou na agenda ESG ao zerar o envio de resíduos a aterros em 10 grandes feiras realizadas em São Paulo em 2025.
Os eventos geraram 1,2 mil toneladas de resíduos — 100% destinados à reciclagem, reuso ou valorização energética, acima da meta de 80% da UFI.
A taxa média de reciclagem foi de 40%, indicando que a profissionalização da gestão de eventos já combina eficiência operacional e ganhos ambientais.