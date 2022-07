Bússola & Cia: Nova presidente da CEF mira poder às mulheres

Por Bússola

A nova presidente da Caixa, Daniella Marques, pretende transformar a Caixa numa plataforma impulsionadora de políticas para mulheres, abraçando definitivamente a causa internamente na instituição e, depois, transbordando o exemplo para o setor financeiro e empresarial. Hoje, apesar de políticas inclusivas episódicas, a bandeira da igualdade laboral entre sexos não é identificada de forma estrutural com nenhuma grande empresa ou instituição financeira. Daniella quer transformar a cultura do banco, o único dos grandes que tem gênero feminino e que, além disso, é o braço operacional de políticas públicas baseadas no pilar familiar da mãe, seja o Auxílio Emergencial ou o Minha Casa Minha Vida. Essa identidade natural será a base para a estratégia da nova direção.

Amazônia Positiva

A Positivo Tecnologia está apostando no Positivo Labs, hub de inovação criado para fomentar startups que queiram alavancar cadeias produtivas na Amazônia Ocidental. O objetivo é estimular o desenvolvimento econômico e social da comunidade local por meio de startups. O Positivo Labs é uma iniciativa que compõe o Programa de Corporate Venture Capital da Positivo Tecnologia, bancado pelo Fundo de Investimento de Participação (FIP), a companhia aporta recursos em startups, além de oferecer apoio estratégico.

Além das nuvens

A Huawei Cloud anunciou parceria com a Triad Systems para disponibilizar ao mercado a plataforma DBS, Digital Business Suite, no modelo SaaS. A solução contempla a monetização e repasse dos players participantes da prestação de serviços inovadores, incluindo serviços de IoT.

Pasteur paulista

O Instituto Pasteur, referência no estudo da raiva, vai ganhar uma unidade autônoma em São Paulo. O Governo do Estado, o Instituto Pasteur e a USP assinaram declaração de intenções durante o evento de comemoração aos 60 anos da Fapesp e aos 200 anos de nascimento do cientista Louis Pasteur. A expectativa é que, em um ano, o Instituto Pasteur de São Paulo esteja funcionando. “Essa iniciativa formaliza o relacionamento entre o Governo do Estado, a USP e o Instituto Pasteur de Paris, ampliando um legado na área de pesquisa cuja a maior beneficiária será a população”, celebrou o embaixador Affonso Massot, Secretário Executivo de Relações Internacionais do Governo do Estado.

Luz no Pantanal

O Grupo Energisa superou a meta de ligações previstas dentro do programa Ilumina Pantanal ao conectar 2258 unidades entre 2018 e 2022 em seis municípios da região. 92% das ligações foram realizadas por fonte de energia renovável solar através de painéis fotovoltaicos com baterias. Os números integram o Relatório da fiscalização da Universalização no Pantanal, elaborado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que atestou o pleno atendimento das ligações cadastradas e confirmou a universalização da energia na região. Ao todo, o Grupo Energisa investiu R$ 134 milhões no programa, premiado como a melhor solução off grid do mundo pelo Solar & Storage Live Awards 2021.

Webinar

A DP6 recebe inscrições gratuitas para o webinar “O futuro do Analytics: GA4”, que será realizado em 12 de julho, das 9h às 10h30. O evento será legendado, com direito a perguntas dos participantes. Paulo Brumatti, gerente de Engenharia de Dados da DP6, e de Christophe Lauer, gerente de análise de Expertise e Inovação da 55, apresentarão experiências que já são realidade no exterior, com o objetivo de preparar o mercado brasileiro para o fim do Universal Analytics (UA), que ocorrerá em 1º de julho de 2023. Com o fim do UA, as empresas terão de migrar para o novo Google Analytics 4 (GA4).

E-commerce week

A Universidade Marketplaces realiza, entre 6 e 8 de julho, o maior evento de e-commerce do Brasil no Expo Center Norte (SP). O Uni E-commerce Week 2022 reunirá grandes especialistas em comércio eletrônico para ajudar o público a escalar vendas nos maiores marketplaces do país e estruturar negócios digitais. Participarão empresas como Americanas, Mercado Livre, Amazon, Magalu, Frete Barato, Preço Certo, entre outras.

Informationshow

A Associação de Empresas e Profissionais da Informação (ABEINFO), com apoio do Instituto Information Management (IIMA), promove a 11ª edição do Congresso Infomationshow, congresso de gerenciamento de informações corporativas do Brasil, responsável por disseminar os recentes avanços tecnológicos que irão impulsionar a transformação digital nos próximos anos. O evento ocorre nos dias 14 e 15 de julho, na Amcham Brasil em São Paulo. Em paralelo ao congresso, acontece a Feira DIGITAL EXPO, com 30 expositores nacionais e internacionais referências no setor.

NFT

A partir de junho de 2022, a Virtus Automation & AI, startup que trabalha com robôs como serviço e inteligência artificial em sua

base, inaugurou um serviço de integração automática com os principais

marketplaces de venda de obras de arte virtuais como Tokens Não Fungíveis

(NFT). Ao todo, são disponibilizadas à venda sete obras, assinadas por Tico

Canato, cujo valor estimado chega até R$ 3,5 milhões.

Além mar

Durante a Conferência dos Oceanos, em Lisboa, o Governo do Estado de São Paulo assinou carta de intenção com os governos de Portugal e Moçambique para troca de experiência e desenvolvimento de ações com foco em sustentabilidade e conservação dos recursos naturais terrestres e marinhos. “Estamos na década dos oceanos e é muito importante a participação do Governo de São Paulo neste universo de discussão entre líderes mundiais sobre a preservação do meio ambiente e da biodiversidade”, analisa o secretário de Relações Internacionais, Júlio Serson.

ESG

Unidas, Global Road Safety Partnership, Fundação Michelin e TotalEnergies Foundation, vão implantar no país o Programa Global de Educação em Segurança Viária para uma Nova Geração (VIA). A organização não governamental Junior Achievement será a responsável pela implementação. A iniciativa leva a metodologia inovadora a alunos de redes pública e privada de cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Goiânia), para conscientizar jovens sobre riscos de acidentes. A previsão é alcançar cerca de 8.300 alunos.

Inclusão

A startup FindUP tem buscado fomentar a inclusão, oferecendo oportunidades e fonte de renda a milhares de famílias por todo país. No ano passado, destinou R$ 3,1 milhões para profissionais. Em 2022, o plano é elevar esse montante em mais de 100%. Dentro desse investimento, a companhia se preocupa em oferecer oportunidades a inúmeros profissionais se colocarem em posições de destaque no mercado de trabalho.

Internet do Leme ao Pontal

A Orla Rio, concessionária que administra 309 quiosques do Leme ao Pontal, passou a oferecer internet gratuita sem fio. Foram instaladas 32 bases, abrangendo 64 quiosques, um dos trechos mais movimentados da cidade maravilhosa. Cerca de 15 mil acessos simultâneos devem consumir por volta de 1 terabyte de internet diariamente, 24h por dia, sete dias por semana, para as 2 milhões de pessoas que transitam na orla de Copacabana, entre moradores, trabalhadores e turistas.

Sorvete de Inhame

Ao começar suas operações em 2020, a Yamo recebeu um aporte Série A de R$ 4,5 milhões de investidores-anjo e family offices, liderado por Ricardo Rocha, CEO da Softbox |LuizaLabs. Desde que recebeu o investimento, a empresa expandiu sua linha de sorvetes feitos à base de inhame, triplicou o faturamento no primeiro trimestre deste ano e acaba de lançar o leite vegetal, também feito à base de inhame.

