Bússola & CIA: medicamentos continuam a pressionar inflação

Levantamento feito pela Precifica mostra que o IPM-COM (Índice de Preços de Medicamentos no e-Commerce) apresentou aumento de 7,43% em agosto, na comparação com julho de 2023. O estudo envolve os remédios mais procurados. Foram monitorados 10 medicamentos pertencentes a diferentes grupos e comercializados em seis redes farmacêuticas, com atuação por meio de e-commerce. Os relaxantes musculares foram os que apresentaram o maior aumento, chegando a 17,55%. Os analgésicos e antitérmicos 15,30%, antigripais e antitussígenos 14,79%, hipotensores e hipocostelorêmicos 13,31%, antissépticos nasais, 8,52%, hormonais 3,51%, e antidiabéticos 0,47%.

Food service

Grande parte dos bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos do food service (alimentação fora lar) registraram crescimento no faturamento durante o primeiro semestre de 2023 em comparação ao ano passado. Foram 54% que tiveram esse resultado. O número é um dos principais dados revelados por uma pesquisa realizada pela ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), ANR (Associação Nacional de Restaurantes) e a consultoria especializada Galunion, que entrevistou 24.553 unidades de julho a agosto. O levantamento será apresentado no 16º Congresso de Food Service da ABIA, em 5 de outubro, no Senac Santo Amaro, São Paulo. Ainda revela que 72% dos estabelecimentos não possuem dívida ou atrasos de pagamentos, 58% têm faturamento médio mensal entre R$ 30 mil e R$ 250 mil, 75% estão localizados em comércios de rua; 43% tem mais de 10 anos de existência e 58% têm o Simples como regime tributário.

Seleção

A busca por profissionais com soft skills é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho: 77% das empresas consideram as competências sociais tão importantes quanto os conhecimentos técnicos para a seleção de seus profissionais (dados CareerBuilder). A par desta tendência, a Descomplica e o Grupo Adecco se unem para realizarem o Job Club, com foco na empregabilidade de alunos da Descomplica Faculdade Digital. Cem alunos ganharão acesso exclusivo à plataforma de vagas, encontros individuais com consultores de carreira, aprofundamento em ferramentas de preparação para o mercado. A ideia é que todos façam entrevistas de empregos.

Abaixo o gato

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fechou o cerco contra TV Box piratas que oferecem acesso gratuito a canais de TV paga (gatonet) e de streaming. Segundo a própria agência, de janeiro a agosto deste ano mais de 1,4 milhão desses aparelhos ilegais foram retirados de circulação no Brasil. Com isso, empresas que produzem a tecnologia e têm a homologação da Anatel comemoram o aumento da venda do dispositivo. A Proeletronic, fabricante do SmartPro 4K HD, um dos modelos nacionais de TV Box, vendeu 71% a mais do aparelho nos primeiros 8 meses de 2023, comparando com o mesmo período do ano passado.

Novas Sócias

A Fesa Group, ecossistema de soluções de recursos humanos, expande seu quadro societário e anuncia novas sócias para fortalecer ainda mais sua equipe de liderança e contribuindo para o contínuo crescimento e sucesso da empresa. Com quase 6 anos de companhia, Marina Ferreira Perez foi promovida para a posição de Associate Handling na região Sul, com base no escritório de Curitiba. Emilyn Almeida Machado, por sua vez, com uma experiência de 3 anos e 6 meses na FESA, irá conduzir as entregas dos projetos nas regiões de Minas Gerais, Centro-Oeste e Norte. Já a Ana Gabriella Silva do Lago Souza, ascendeu à posição em São Paulo, na célula especializada em bens de consumo, completando quase 6 anos de empresa.

Inovação

Um núcleo totalmente dedicado à inovação ao crédito e que pertence ao ecossistema BVx ajudou o banco BV a aumentar em R$ 70 milhões sua diversificação em produtos aos clientes nos últimos 12 meses. A iniciativa é inédita no mercado financeiro e promove a cultura de experimentação, que busca por parcerias estratégicas com startups, utilizando metodologias claras e bem definidas para testar e implementar ideias inovadoras.

Tanque cheio

A Bunker One e a Acelen uniram-se em parceria estratégica para oferecer a única operação de abastecimento em ancoragem externa no Brasil. A partir deste mês, embarcações como grandes cargueiros e petroleiros podem ser abastecidas na região de fundeio do Porto do Itaqui, na Baía de São Marcos (MA). O local é um centro estratégico para o comércio internacional, principalmente para exportações de matérias-primas, como ferro e soja, e para distribuição de produtos petrolíferos no mercado interno.

Open

Levantamento “Global Open Finance Index”, da Open Banking Excellence (OBE) em parceria com a Universidade de Oxford, o Brasil tomou a liderança mundial em Open Banking, ultrapassando o Reino Unido. A pesquisa apurou que os brasileiros alcançaram cinco milhões de contas conectadas em apenas um ano, cinco vezes mais rápido que o país inglês. A grande adesão entre usuários pessoas físicas tem sido observada também entre empresas. Rodrigo Linhares, gestor de Produto da WK, explica que o open banking inaugura a fase de automatizar para ganhar velocidade na transformação digital.

Sustentalata

O 2º relatório setorial ESG, apresentado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), revela que nos últimos dez anos o Brasil evitou a emissão de 16 milhões de toneladas de gases estufa (GEE) na atmosfera com a reciclagem da lata de alumínio. Além disso, o documento aponta ainda que setor proporcionou a injeção de R$ 6 bilhões de reais na economia em 2022, o que prova a maturidade do modelo de economia circular. Nesta edição do relatório, além das fundadoras Ardagh Metal Packaging, Ball, Canpack e Crown Embalagens, outras associadas aderiram à iniciativa: Ecolab, PPG e Stolle Machinery. Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas, observa que o relatório resulta da dedicação do setor em abraçar iniciativas em favor do meio ambiente.

De bar em bar

Monitoramento de tipologias do setor do foodservice brasileiro, realizado mensalmente pela Driva para o IFB (Instituto Foodservice Brasil), revela que o Brasil tem 1,6 milhões de estabelecimentos ativos no país. Nos últimos três meses, o segmento de lanchonetes registrou a maior abertura de novos negócios, chegando a 227 mil unidades em todo o território. O estado de São Paulo também alcançou a maior abertura de estabelecimentos envolvendo a alimentação fora do lar no mesmo período, atingindo 46 mil novas unidades. O Brasil reúne atualmente 1,1 milhões de estabelecimentos categorizados. Entre o top 3 do ranking, o segmento de Bar ocupa a segunda colocação, com 144,36 mil unidades no país e, locais com Menu Variado, atingem a terceira colocação, com 85,42 mil estabelecimentos. Já o estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, empatam como segundos colocados na lista que registra a maior abertura de empresas no período, ambos chegando a 18 mil unidades. Paraná vem na sequência com 10 mil unidades.

No shopping

Enquanto o fluxo de visitação em lojas físicas caiu 5% em agosto de 2023, a visitação na lojas de shopping centers é um indicador de uma retomada no segmento, com um aumento de 26% no número de consumidores. As lojas de rua, especificamente, registraram queda de 0,6% e os lojistas de shoppings surpreendentemente observaram redução mais expressiva, de 7%. Os dados são da pesquisa IPV (Índices de Performance do Varejo), organizada pelo venture capital HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Matrix

A Matrix Energia conquistou mais um marco importante para sua trajetória. Com um patrimônio líquido de mais de R$ 1 bilhão e detentora de cerca de 9% de market share no segmento, a empresa foi recentemente classificada com o rating A pela S&P Global Ratings.

Robótica

A ABB Robótica está expandindo sua oferta educacional com o lançamento do IRB 1090. O robô de educação industrial 1090, autenticado pelo instituto de educação mundialmente reconhecido STEM.org, foi projetado para aprimorar as habilidades de estudantes e oferecer a eles uma vantagem competitiva na obtenção de emprego. O novo robô integra parte da oferta educacional mais ampla da ABB, que inclui robôs industriais adicionais, bem como pacotes educacionais, controladores de próxima geração e software de programação e simulação líder de mercado.

Social

O Banco PAN (BPAN4), plataforma digital completa de banking e consumo, lança seu primeiro edital para apoio financeiro a projetos sociais incentivados. Com o objetivo de fortalecer a agenda de responsabilidade social e dando ainda mais transparência ao processo de seleção e visibilidade aos projetos apoiados, a nova estratégia vai priorizar três pilares: diversidade e inclusão, cultura e educação. Os interessados podem se inscrever até 20 de outubro, por meio do site.

Reino de oportunidade

Neste 27 de setembro, às 19h, a Fundação Estudar promoverá um evento online e gratuito voltado para estudantes interessados em conquistar a melhor bolsa de estudos de pós-graduação no Reino Unido, no programa Chevening. O benefício cobre os custos com a universidade e de vida para alunos aprovados - direcionadas a pessoas de todas as idades, gêneros e áreas que desejam ampliar seus horizontes profissionais e acadêmicos.

Trade

Fintech que alavanca as vendas nas cadeias de distribuição e impulsiona o crescimento sustentável do varejo, a Trademaster chega ao seu oitavo ano de operação, alcançando as marcas de R$ 22 bilhões transacionados em sua plataforma e mais de 250 mil operações por mês. Com o apoio dos bancos Sofisa e BV entre os sócios, a empresa desenvolve soluções financeiras que têm apoiado a indústria a vender de forma facilitada para que pequenos e médios varejistas possam investir em seus estoques e ter melhor fluxo de caixa.

Casa cheia

MyDoor, empresa referência no mercado de residências compartilhadas de alto padrão, está expandido sua atuação para outros estados do Brasil e novos países. A empresa, que está transformando o mercado imobiliário, está levando seu modelo para 3 novos estados: Espírito Santo (Pedra Azul e Guarapari), Alagoas (São Miguel dos Milagres) e Minas Gerais (Escarpas do Lago). Atualmente, a empresa já se consolidou em São Paulo (Riviera, Juquehy, Camburi, Campos do Jordão, Campinas e Itu) e Bahia (Praia do Forte e Trancoso), e recentemente apresentou novidades no Rio Grande do Norte e Ceará.

Dom Cabral na Amazônia

Com o tema “Business Education for Climate Action”, a Fundação Dom Cabral reuniu, dias 17, 18 e 19 de setembro, membros do seu Conselho Consultivo Internacional para a 15ª Reunião Anual. A programação reuniu lideranças de mais de 10 países e aconteceu na cidade de Manaus (AM). Os participantes discutiram como as escolas de negócios de todo o mundo podem formar líderes capazes de criar abordagens mais sustentáveis na economia, nos negócios, nas organizações e na sociedade.

Vagas

A PicPay abriu mais de 70 oportunidades de emprego para diversas áreas. Entre elas, há vagas para os departamentos de desenvolvimento, produtos, segurança, dados, operações, growth, devOps e administrativo. Os cargos estão disponíveis para profissionais de diferentes níveis, desde analistas até coordenadores e gerentes.

Selo

Extrato de acerola com 40% de vitamina C, probiótico para turbinar a imunidade, queijo vegano de castanha de caju, whey protein concentrado de alta performance, entre outras novidades que prometem revolucionar a indústria de alimentos e bebidas nos próximos anos serão as estrelas do Fi Innovation Awards, tradicional prêmio da Food ingredients South America (FiSA), feira que reúne, há 27 anos, fabricantes de ingredientes alimentícios nacionais e internacionais. Os vencedores da edição de 2023 serão conhecidos no dia 16 de outubro, no Rosewood, em São Paulo. Eles ganharão o direito de usar o selo do prêmio em materiais de comunicação e nas embalagens dos produtos.

Prêmio

A cidade de Rolante (RS) recebe até o próximo domingo (31), o 16º Congresso Brasileiro, a 6ª Copa dos Campeões e 1º Potro do Futuro de Laço Comprido. As provas oficiais da Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM) devem reunir mais de 150 laçadores na disputa pela premiação de R$ 260 mil. O Rio Grande do Sul é o 8º estado brasileiro no ranking nacional da ABQM com o maior plantel da raça: são mais de 24 mil cavalos registrados.

