Bússola & CIA: mega evento do Safra debate rumos da economia

Por Márcio de Freitas

O Banco Safra realiza o megaevento J. Safra Brazil Conference, com palestras de personalidades nacionais e estrangeiras, nos dias 26 e 27 de setembro em São Paulo. Mais de100 empresas brasileiras participam de painéis sobre temas da atualidade, com mais de mil interações entre executivos e investidores, buscando discutir o cenário macroeconômico e político do Brasil e do mundo. Entre as presenças confirmadas: Rosa Rios (43ª Tesoureira dos EUA) Gabriel Galípolo (Banco Central); Hamidou Dia (Google); Ivan Monteiro (Eletrobras); Eduardo Bartolomeu ( Vale); Alfredo Setúbal (Itaúsa); Cristina Betts (Iguatemi); Gustavo Franco (Rio Bravo); Henrique Meirelles (ex-ministro da Fazenda); Sérgio Werlang (Sarpen Quant Investments).

6G

Huawei avalia que Brasil já devese planejar para 5.5G e 6G. O planejamento do uso do novo espectro pode trazer vantagens para o Brasil nos próximos anos. A companhia apresentou sua avaliação sobre as novas redes 5.5G e 6G durante o Painel Telebrasil Summit. A Huawei vê a implementação do 5G no Brasil de forma muito positiva. Segundo dados da Anatel, quase 20% das cidades já estão com acesso à rede, percentual que vem numa crescente desde a implantação, há pouco mais de um ano. Nos próximos meses, a iniciativa global de padronização 3GPP deve gerar os padrões para o 5.5G. Essa geração serve de preparação para o 6G, quando a Internet das Coisas (IoT) se tornará a inteligência das coisas e várias aplicações novas vão surgir.

Redução

A Comgás atualizou suas tarifas, de acordo com deliberação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) nº 1.414/23 e publicação no Diário Oficial do Estado em 01/09, resultando na redução de 5,8% na atual tarifa do gás natural veicular (GNV) para os postos de combustíveis.

Crescendo

Após efetivar parceria com XP Investimentos e BTG Pactual, o transferbank alcançou crescimento de 200% em clientes no primeiro semestre deste ano. Com foco no mercado de câmbio, a fintech investiu R$ 2 milhões para desenvolver uma plataforma white label proprietária que visa possibilitar que corretoras de câmbio e escritórios de agentes autônomos de investimentos.

Prêmio

A Lupo foi a campeã do Prêmio MESC 2023 na categoria Moda Confecções. A premiação avaliou as melhores empresas em satisfação do cliente e a Lupo conquistou o primeiro lugar no seu segmento. O evento foi promovido pelo MESC, Instituto de Pesquisa brasileiro e especialista em comportamento do consumidor.

Preparação

A Corebiz prepara o Black Friday Insights para 28/09, às 16h, na Casa Noma, em São Paulo. Experts com Black Friday reunirão temáticas voltadas ao marketing e experience; tech performance; e planning e strategy; além de bônus digitais direcionados a estratégias de CRM; CRO; SEO; media e performance; e planning e BI. Serão mais de três horas de insights e mais de dez speakers confirmados.

Cripto

O Brasil é o 6º país do mundo que mais adota novas tecnologias no mercado financeiro, e 1,6 milhões de pessoas possuem criptoativos. A AmFi tem trabalhado para atender os investidores com mais experiência no mercado, com investimentos de pelo menos R$ 200 mil, a partir de agora pode atuar com todos os perfis de investidores no Brasil. Com a notícia de que a CVM (Comissão de Valores Imobiliários) estabeleceu que os tokens de recebíveis podem ser distribuídos publicamente, a fintech é uma das pioneiras a ter essa autorização.

Freio

Estima-se que, a cada ano, mais de 2,5 mil pessoas morrem no Brasil em acidentes envolvendo caminhões, segundo o Anuário Estatístico da Polícia Rodoviária Federal/2021. Para prevenir esse tipo de acidente, surgiu a Campanha Estradas do Futuro, com o patrocínio da nstech, que espera capacitar mais de 100 mil motoristas por meio de conteúdos qualificados, eventos, entre outras ações.

Parceria

A Evolua Energia anunciou uma parceria com o Grupo Card, empresa de multisserviços digitais. O acordo traz benefícios tanto aos clientes da Card, que passam a acessar uma energia de fonte renovável e econômica, que não exige a instalação de placas solares e à Evolua, que consegue ampliar o número de usuários em ambos os estados. Segundo cálculo feito pela Evolua, a expectativa é de que o compromisso entre as corporações gere uma redução de 5 toneladas na emissão de CO2 na atmosfera ao longo de 2024.

Vendas

A Eu Entrego registrou aumento de 55% nas vendas do primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. O resultado é baseado no investimento em tecnologia para aprimorar processos e a experiência do consumidor e, para a segunda metade do ano, a expectativa é ainda maior, com projeção de um salto de 62%, chegando a 6 milhões de entregas.

Loja na Amazon

EcoFlow, líder global em soluções portáteis de energia solar, anuncia o lançamento de sua Loja Oficial na Amazon no Brasil. Para celebrar este marco significativo, a empresa está oferecendo descontos especiais que variam de R$ 300 a R$ 3000 para os primeiros compradores, tornando a energia renovável mais acessível do que nunca.

Vagas

Concentrix está em busca de novos talentos para seu time. E fará, em São Paulo, uma grande oferta de oportunidades. Até o dia 26 de setembro, a empresa estará promovendo ações presenciais para a contratação de 760 pessoas.

Chefe novo

A Transfeera anuncia a chegada de Victor Papi como novo Diretor de Receita ou Chief Revenue Officer (CRO). O executivo possui mais de 8 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em empresas como Bankly, Cielo e Itaú BBA.

Nova imagem

A Vittude anuncia Felipe Sobral como novo Head de Marketing. O executivo conta com passagens pelo Grupo Focusnetworks e pelas hrtechs Kenoby e Gupy. Agora, chega à empresa com o desafio de contribuir com o rebranding da marca da healthtech e a premiação Vittude Awards,.

