Braza lança conta global multimoedas com taxa de 0,6% em transações internacionais

O Braza, grupo brasileiro especializado em câmbio e pagamentos globais, lança no dia 18 de setembro a sua conta global multimoedas, a Braza On. Com taxa de 0,6% nas transações internacionais, condição inédita no Brasil, a conta terá o menor custo no país. Comparada a outras plataformas multimoedas que operam com a cobrança de 1,5% até 8%, a Braza On poderá proporcionar uma economia de ao menos 65% para estudantes, viajantes, investidores e demais pessoas que precisam enviar dinheiro para o exterior.

A conta global que poderá ser acessada via aplicativo e site. Segundo o Braza, ela tem o propósito de democratizar a vida financeira internacional dos brasileiros, trazendo facilidade e taxas justas para as operações financeiras com dólar americano, canadense, euro, libra esterlina e real.

Como o Grupo conseguiu uma taxa tão baixa?

A taxa mais competitiva se deve ao fato de o Braza On contar com o Braza Bank, banco do grupo que é, hoje, a instituição exclusiva de câmbio que mais movimenta dólares no Brasil, além de terem dentro do mesmo grupo uma instituição financeira na Europa, o Braza UK. Esse cenário faz do conglomerado um formador de preço das moedas, que viabiliza pagamentos internacionais sem intermediários, conseguindo entregar taxas muito abaixo do mercado.

“Nossa estrutura é única no Brasil e permite democratizar ainda mais a compra de moedas. O envio de dinheiro para o exterior, seja para compras internacionais, viagens, investimentos, estudos fora do país, ou qualquer outra necessidade, agora pode ser realizado de forma rápida, fácil, segura e intuitiva, e sem taxas desnecessárias. Isso é algo histórico no nosso país ao garantir uma economia nunca vista para o brasileiro que precisa se conectar com o mundo. Pode simular e comparar. O Braza On será sempre o mais barato”, afirma o CEO do grupo Braza, Heber Cardoso.

A a Braza On também contará com:

Transferências internacionais em euro, libra, dólar americano e canadense;

Câmbio 24h, todos os dias, incluindo feriados e finais de semana;

Envio para conta bancária ou de investimentos no exterior; para um residente ou para pagamento de instituições de ensino à fora;

Diversos pontos de saque para que o cliente possa sacar sem precisar de outras contas no exterior;

Compras internacionais em lojas parceiras credenciadas, com pagamento instantâneo e economia de até 85% em taxas quando comparadas aos cartões convencionais;

Envio instantâneo entre contas Braza On;

Ausência de taxa de manutenção da conta;

Cotação comercial.

Reembolso integral do IOF em transferências para instituições de ensino no exterior

Segundo o Braza, a conta tem o propósito de democratizar a vida internacional de brasileiros. A empresa acredita na educação como principal agente da transformação social e pretende lançar a conta multimoedas com condições especiais para o desenvolvimento da vida acadêmica no exterior. Assim, brasileiros que estudam no exterior terão o retorno de 100% do valor pago em IOF (Imposto Federal Sobre Operações Financeiras) nas transferências realizadas para instituições de ensino estrangeiras por meio da plataforma. Este, será feito na forma de cashback na própria conta da Braza On.

A iniciativa vem em meio ao crescimento do número de pessoas que buscam estudar fora. O mercado brasileiro de educação internacional cresceu 18% em 2022 quando comparado a 2019, com mais de 455 mil pessoas indo estudar no exterior. Os dados são da pesquisa Selo Belta 2023, divulgada pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. O investimento médio para um curso no exterior também subiu, indo de US$ 5.928 em 2019 para US$ 8,307 no ano passado.

"Acreditamos que a educação traz liberdade e empoderamento do brasileiro no mundo. Eu estudei no exterior, minha filha estuda fora e isso me faz conhecer a fundo as dores, necessidades e sonhos do cidadão global do nosso país nas últimas décadas. Queremos ser um parceiro da vida global das pessoas, e essa iniciativa é apenas a primeira de muitas que iremos promover”, afirma Heber.

