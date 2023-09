Prepare sua empresa para IA com a arquitetura ágil

Por Kleber Bacili*

No mundo acelerado da tecnologia, as empresas enfrentam constantemente o desafio de permanecer relevantes e competitivas. À medida que as indústrias evoluem e as expectativas dos clientes aumentam, as organizações devem adaptar-se ou correm o risco de se tornarem obsoletas. É aqui que entra em jogo o conceito crucial de modernização legada e arquitetura ágil. Ao revitalizar sistemas obsoletos e adotar uma abordagem ágil à arquitetura, as empresas podem não apenas sobreviver, mas também prosperar no cenário atual em constante mudança.

De acordo com um relatório do Gartner, 50% dos CIOs investiriam na modernização de aplicações este ano. Quando se pensa em modernizar legados, o tema é muitas vezes referido como a espinha dorsal de uma organização, resultado de anos, senão décadas, de investimentos em tecnologia. No entanto, à medida que surgem novas tecnologias, os sistemas legados podem tornar-se uma faca de dois gumes. Por um lado, representam uma história de conhecimentos e processos institucionais; por outro, podem impedir a inovação, retardar as operações e incorrer em elevados custos de manutenção.

Muitas instituições financeiras, por exemplo, ainda dependem de sistemas mainframe para o core banking, mas estes enfrentam dificuldades com transações em tempo real e experiências personalizadas. Para garantir uma experiência digital perfeita para o cliente e manter-se atualizado com as tecnologias emergentes, é essencial incorporar a modernização em toda a sua infraestrutura e estabelecer uma arquitetura ágil.

A migração de sistemas testados e aprovados para sistemas modernos pode ser uma tarefa complexa e arriscada. A migração de dados, a integração com sistemas existentes e a garantia de interrupções mínimas nas operações diárias são apenas alguns obstáculos. É aqui que os princípios da arquitetura ágil e o apoio de uma equipe especializada podem fornecer orientações inestimáveis.

Uma das principais vantagens de adotar uma arquitetura ágil é a sua capacidade de gerenciar a complexidade. Os projetos de modernização podem ser complexos, envolvendo vários sistemas, equipes e partes interessadas. A arquitetura ágil aborda essa complexidade promovendo comunicação, colaboração e transparência constantes. Equipes multifuncionais trabalham juntas para identificar gargalos, dinamizar processos conforme necessário e impulsionar o projeto, garantindo que o resultado esteja alinhado com as metas de negócios.

Abrace a mudança sem medo

No domínio da tecnologia, a mudança é inevitável. Os mercados mudam, as preferências dos clientes evoluem e surgem novas oportunidades. Com uma arquitetura ágil, é fácil acompanhar as tendências. Veja a revolução da IA nas empresas, por exemplo. Para capitalizar as suas vantagens, é essencial eliminar barreiras obsoletas do sistema e permitir a adaptabilidade.

Em seu relatório de 2023, “2023 CIO and Technology Executive Agenda: A Brazil Perspective”, o Gartner destaca que 28% dos executivos planejam implementar IA/Aprendizado de Máquina (ML) em até 24 meses e 44% deles irão aumentar o investimento nesta área. Para facilitar essa transição, modernizar a arquitetura com uma camada API torna-se crucial. Esta camada garante a transferência segura de dados para sistemas de IA, aumentando a eficiência e a agilidade na adoção e utilização da IA. Também ajuda a agilizar a troca de informações, promovendo a colaboração dentro da organização.

Uma empresa preparada para a inteligência artificial pode acelerar o tempo de lançamento no mercado. Porém, alguns fornecedores de IA lutam para acompanhar o mercado devido a problemas de agilidade. Não se trata apenas de criar produtos de IA, mas de fazê-lo de forma ética e segura. Lembre-se: não existe IA sem APIs.

Vejamos Cyrano.ai, uma plataforma projetada para reconhecer e responder às entradas do usuário nas conversas. A solução de IA presta atenção às pessoas tal como os humanos o fazem – reconhecendo os seus valores e prioridades e aprendendo o seu estilo. Por meio de uma abordagem API-First, Cyrano.ai conseguiu criar valor único. Através do uso de APIs como pontes para modelos de IA, as empresas podem estabelecer conexões seguras entre suas plataformas e os recursos oferecidos pela Cyrano.ai. Com isso, os LLMs podem ser customizados e ajustados de acordo com as necessidades e contextos de cada cliente.

Cyrano.ai teve uma implantação bem-sucedida na concessionária Metro Honda no sul da Califórnia, obtendo uma melhoria de 20% na conversão de vendas e reduzindo o tempo de transação em 44%.

Olhando além

Ao adotar uma mentalidade ágil, as empresas podem rapidamente articular-se para aproveitar estas oportunidades sem serem restringidas por sistemas rígidos e monolíticos. Essa adaptabilidade é uma vantagem competitiva que permite que as empresas permaneçam à frente da curva e agreguem continuamente valor aos seus clientes.

A modernização legada e a arquitetura ágil não são apenas mudanças tecnológicas; são transformações culturais. Trata-se de promover uma cultura de aprendizagem contínua, onde as equipes têm o poder de experimentar, aprender com as falhas e se renovar. Trata-se de abraçar uma mentalidade que valoriza a inovação e entende que o status quo não é suficiente. Ao infundir estes princípios na estrutura da organização, as empresas podem criar um ambiente onde os sistemas legados não são um fardo, mas um trampolim para o crescimento.

A jornada de modernização do legado e adoção de novas tecnologias não é simples, mas é necessária. Num cenário tecnológico em constante evolução, as empresas não podem dar-se ao luxo de ficar sobrecarregadas por sistemas desatualizados. Ao embarcar num caminho de modernização e adotar uma abordagem ágil à arquitetura, as organizações podem desbloquear novos níveis de agilidade empresarial, simplificar as operações e posicionar-se para um futuro de crescimento sustentável e inovador. Não é apenas uma atualização; é um compromisso de prosperar na era digital.

*Kleber Bacili é co-founder e CEO da Sensedia

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola & Cia: BBM logística bate receita de 380 mi

Duas metodologias de dados que podem ser a chave de CFOs inovadores

O futuro da contabilidade já chegou?