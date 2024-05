Maior navio de guerra da América Latina chega ao Rio Grande do Sul com toneladas de doações

O Rio Grande do Sul recebeu mais um importante reforço para ajudar a população que sofre com as enchentes no estado. Atracou, no começo da tarde deste sábado (11), no cais do Estaleiro Rio Grande, o maior navio de guerra da América Latina: o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico.

A embarcação da Marinha do Brasil chegou a Rio Grande (RS) com 1.350 militares, 154 toneladas de donativos, 38 viaturas do Grupamento de Fuzileiros Navais em apoio à Defesa Civil, 24 embarcações de pequeno e médio porte, três helicópteros, além de duas estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir 20 mil litros de água potável por hora.

O NAM Atlântico já havia auxiliado vítimas das fortes chuvas no litoral de São Paulo e, agora, chega ao estado para a ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, que há mais de uma semana sofre com sua maior tragédia climática, que causou mais de 130 mortes e deixou dezenas de milhares de desabrigados.

"Estamos dando toda a contribuição e assistência para essa missão, ajudando nesse momento tão difícil para nosso estado", diz Ricardo Ávila, diretor operacional da Ecovix, que é proprietária do Estaleiro.

Segundo a Marinha, as doações estão vindo de várias partes do Brasil.