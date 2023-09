FILA atende aos corredores brasileiros e cresce 75% na modalidade

Quando a marca italiana FILA realizou seu planejamento voltado para o mercado esportivo brasileiro a intenção principal era atender às necessidades de mais de cerca de cinco milhões de brasileiros que praticam corrida. O dado, de pesquisa da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), revela a oportunidade que, ao ser aproveitada pela marca, gerou resultados impressionantes, como um crescimento de 75% no segmento em um ano.

Sucesso na estratégia

No e-commerce da FILA Brasil, as vendas na categoria cresceram 111% em relação ao mesmo período de 2022 e a demanda de consumidores que chegam até o site buscando produtos da modalidade cresceu 256%. A plataforma de corrida de FILA inclui lançamentos semestrais, mantendo os consumidores engajados com novidades e inovações constantes.

O sucesso é resultado do atendimento à demanda. A pesquisa Práticas de Esportes e Atividades Físicas, da PNAD, mostrou também que 24.6% dos brasileiros praticam caminhada ou corrida com frequência.

O diferencial na estratégia FILA

O grande diferencial da FILA é que, apesar de ser uma marca italiana, a fabricação de todos os produtos de performance é 100% nacional. Junto a isso, a empresa possui o maior laboratório de Biomecânica da América Latina, localizado na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Nesse laboratório, atletas profissionais e amadores participam ativamente do processo de criação dos modelos, colaborando com o time de desenvolvimento. Essa abordagem não apenas garante a qualidade dos produtos, mas também envolve os atletas na estratégia de marketing da marca, fortalecendo a FILA como uma referência no segmento esportivo.

“Temos desde calçados com placa de carbono e com placa de nylon que se unem com tecnologias de solado para atletas que buscam a alta performance em competições de alto nível – como maratonas e provas de Triathlon – até produtos mais democráticos para os corredores amadores e intermediários”, diz Patricia Calixto, Diretora de Produto, Planejamento e Marketing da FILA Brasil.

Corrida proprietária para fomentar a modalidade

Como parte da estratégia para fortalecer a modalidade, a marca realizou no fim de agosto a segunda edição de sua MARATONA FILA em São Paulo, tendo um aumento de 50% de inscritos em relação ao ano anterior. “FILA já é uma das marcas mais importantes no segmento e a maratona proprietária reforça nossa presença dentro da comunidade e a nossa estratégia com uma experiência exclusiva para os nossos consumidores, além de promover nossos lançamentos e reforçar as nossas tecnologias e plataformas de running”, afirma Patricia.

A corrida reuniu mais de 3 mil participantes, incluindo atletas profissionais como Vagner Noronha e Marlei Willers, campeões da prova e parte do time FILA. A construção de um time focado na modalidade e patrocinado pela marca também é outra estratégia para se aproximar dos corredores brasileiros, que podem ver os lançamentos em ação nos pés de quem mais entende de corrida.

