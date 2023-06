Bússola & Cia: Di Santinni projeta expansão com mercado paulista

Por Márcio de Freitas

Com mais de 40 anos, o grupo Di Santinni chega a São Paulo com a inauguração de três lojas: em Guarulhos, Campinas e uma unidade no bairro do Tatuapé, na Capital. Com mais de 115 lojas espalhadas por todas as regiões do Brasil, e também e-commerce, a empresa aposta no mercado paulista para expandir a marca e ampliar o número de franquias no país. O faturamento do grupo supera os R$ 700 milhões. A expectativa da empresa é fechar 2023 com 27 novas lojas franqueadas e 30% de representatividade online no faturamento global. E o mercado paulista é parte fundamental para o sucesso da estratégia de expansão.

Sem gás

O pacote do governo para o setor automobilístico não contentou os setores envolvidos diretamente no dia-a-dia do transporte público. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) avaliou que R$ 300 milhões para renovação da frota de ônibus é insuficiente para mudar o quadro atual. Sinal positivo mas que pouco impacto terá. O setor alega que, após a pandemia da COVID-19, teve perdas de R$ 36,2 bilhões, com redução de 90 mil empregos diretos. Segundo a NTU, é preciso que o poder público dê continuidade às reformas estruturais, como o novo marco legal para o transporte público.

Solução

A Osten Moove lançou sua solução NFT para validação de perfis nas redes sociais: o Verse Profile. O projeto quer democratizar acesso mais seguro para as operações na internet, chegando a 5 milhões de usuários até 2024 e atingindo um faturamento de R$ 250 milhões no Brasil nesse período. A solução, desenvolvida com infraestrutura simplificada e automatizada para atender aos mais diversos perfis, valida a autenticidade do personagem, consegue determinar se o usuário é fake ou se tem seguidores comprados, bem como verifica o engajamento e as interações.

Cortando carbono

A Qatar Airways fez acordo com a Shell para o fornecimento de 3 mil toneladas métricas de SAF puro para operações no Aeroporto Schiphol de Amsterdã. Como membro da aliança Oneworld, o ato reforça a meta da aérea de chegar à utilização de 10% de SAF até 2030. Esse tipo de combustível puro pode reduzir as emissões de CO2 em até 80% em comparação com o combustível de aviação convencional.

Dia dos Namorados

Jóias, vestuário e perfumaria são as opções preferenciais para o Dia dos Namorados. Os dados são do Cuponation. O levantamento tem como base as vendas de junho do ano passado. Quanto ao ticket-médio, a categoria de joias e semijoias apresentou o maior valor, chegando à casa dos R$ 880. Vestuário e calçados (R$ 620) e o segmento de perfumaria (R$ 220) completam o top 3.

Dia dos Namorados 2

A Céu de Prata aposta no dia dos namorados para manter o crescimento. E projeta aumento de 10% no número de pedidos comparado a 2022, em que teve um total de 1,7 mil pedidos. O foco da empresa é em entregas rápidas, com um valor de frete acessível para o segmento de joalheria e entregas em até 1 dia útil para grande São Paulo. Além disso, fechou as parcerias e collab com a Giuliana Flores e Shein.

Negócios

A Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes reunirão, entre 13 e 16 de junho, no Expo Center Norte em São Paulo, mais de 1.800 marcas para mostrar as tendências e soluções em equipamentos, acessórios, utensílios, mobiliário, higiene e limpeza profissional. A expectativa da Informa Markets é de que sejam gerados R$ 1,5 bilhão em negócios durante os quatro dias.

Mulher

O mercado de trabalho está começando acolhendo mais mulheres. Pesquisa da Taqe, plataforma de recrutamento, revela que 68% das vagas em 2022 foram preenchidas por mulheres. Em 2021, 53% dos cadastros eram de mulheres. Em 2022, o número subiu para 61%. Os dados levantados são com base nas contratações realizadas na própria plataforma. “É evidente que ferramentas digitais têm ajudado as mulheres a terem acesso ao mercado de trabalho. Se analisarmos desde o ponto de vista racial, das pessoas contratadas que informaram sua autodeclaração no nosso sistema, 36% são mulheres negras”, analisa a Diretora de Produto da Taqe, Ana Correa.

Alerta

A Zapay lançou o “Alerta de Multas”, ferramenta gratuita que permite que o usuário seja avisado por e-mail quando receber alguma multa de trânsito. Para receber esse alerta, basta entrar no app da Zapay e criar uma conta pessoal e cadastrar os dados do veículo.

Solar

A Solfácil investiu R$ 100 milhões na inauguração de um novo Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, numa área de 6.200 m². O novo Centro de Distribuição da Solfácil será responsável por armazenar e fornecer todos os equipamentos necessários para atender às demandas de projetos residenciais, comerciais, industriais e agrícolas.

FDC

A Fundação Dom Cabral (FDC) e os seus especialistas da área de Gestão Pública participaram da 8ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que contou com a participação dos governadores de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A FDC desenvolveu a metodologia dos trabalhos, de forma a priorizar e detalhar as ações vinculados aos 12 grupos temáticos que guiam o consórcio. A FDC conta com ampla experiência no desenvolvimento destes trabalhos, já tendo atuado com o Consórcio Brasil Central e com o Consórcio da Amazônia.

Aporte

A Academy Abroad recebeu aporte no valor de R$ 400 mil de três investidores. Fundada por grandes nomes, entre eles o médico e empreendedor Rafael Kenji, a marca teve crescimento expressivo de 300% no último ano. E projeta dobra o desempenho em 2023. Em seu primeiro ano de operação, a empresa faturou R$ 167 mil, saltando para os R$ 358 mil em 2022. Neste ano, o empreendimento estima faturar entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, com a reestruturação da plataforma.

Reconhecimento

A 4intelligence recebeu certificado do Banco Central do Brasil como a instituição que mais acertou as projeções de Taxa de Câmbio em 2022. O certificado reconhece a excelência da 4intelligence na acurácia das projeções macroeconômicas informadas ao Sistema Expectativas de Mercado, conquistando o primeiro lugar no Ranking Top 5 de Longo Prazo.

Primeiro passo

A CashWay (Florianópolis) lançou o Fintech Hub, produto que permite às empresas oferecerem serviços financeiros, sem a necessidade de montar toda estrutura para constituir uma Instituição de Pagamento (IP). Por meio de APIs (Interface de Programação de Aplicação), a empresa pode montar um MVP do projeto, e disponibilizar a experiência financeira para os clientes com um baixo investimento. Segundo Camila Maria Rodrigues da Silva, Coordenadora de Vendas da CashWay, é uma oportunidade para quem deseja um produto mais simplificado.

Dados seguros

Levantamento feito pela Buonny, entre os primeiros trimestres de 2022 e 2023, revela que companhias do agronegócio tiveram queda de 78% na taxa de sinistralidade por valor. A pesquisa foi realizada com 3.700 clientes da empresa e aponta como causas a utilização de tecnologias, como reconhecimento facial e inteligência de dados no cadastro, consulta de motoristas e análise de diversas informações sobre a carga.

Encontro

No dia 27 (Terça-feira) a 8D Hubify e a RD Station realizam o Digital Leaders SP, um workshop sobre estratégias de marketing e vendas, no maior hub de startups da América Latina, o Cubo Itaú, em São Paulo. O evento vai reunir lideranças, CEOs, sócios, diretores, gestores e coordenadores, responsáveis por impulsionar o crescimento das empresas e que desejam basear suas decisões em dados.

Recuperação

Com mais de 15 anos de atividade rural e cerca de 50 funcionários, Agropecuária Scapucim, localizada em Pinharas (GO) teve seu pedido de recuperação judicial deferido na última semana. Com reestruturação e recuperação judicial coordenadas pelo escritório Glaucia Brasil Advocacia e empresa Quist Investimentos, o grupo focado na produção de soja, milho e gado de corte, alega a queda do preço da soja e queda da arroba do Gado como principais pontos de sua crise, além da alta dos juros dos últimos 12 meses que fez a dívida chegar a níveis impagáveis. A dívida está estimada em R$ 66 milhões e os principais credores são Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Safra, Banco Santander, entre outros.

Champions

Para celebrar o encerramento do principal torneio de clubes do mundo, a Champions League, no dia 10 de junho, a loja AmPm “Carioca da Gema”, localizada no bairro de Vila Olímpia, em São Paulo, será palco de mais uma ação com a Heineken: o espaço externo estará preparado para receber os torcedores, com telão e sistema de som, além de decoração exclusiva e ofertas especiais da Heineken.

