Exportações de carne bovina do Brasil crescem 26% em 2024 e batem recorde histórico

As exportações de carne bovina do Brasil cresceram 26% em 2024, alcançando 2,89 milhões de toneladas, o maior volume já registrado pelo setor.

O desempenho resultou em uma receita de US$ 12,8 bilhões, um aumento de 22% em relação ao faturamento de 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

Segundo a entidade, o setor foi essencial para o superávit da balança comercial brasileira, que atingiu US$ 74,6 bilhões no ano passado.

“Mesmo sendo ainda muito cedo para uma previsão, acredito que 2025 tem tudo para batermos o recorde em exportações e também em faturamento”, afirmou Roberto Perosa, presidente da Abiec.

Principais países que importaram carne do Brasil

A China foi o principal destino da carne bovina brasileira em 2024, com 1,33 milhão de toneladas exportadas, gerando um faturamento de US$ 6 bilhões, segundo a Abiec.

Os Estados Unidos ocuparam a segunda posição, com a importação de 229 mil toneladas, que resultaram em um faturamento de US$ 1,35 bilhão.

Outros mercados de destaque incluíram os Emirados Árabes Unidos, que adquiriram 132 mil toneladas, gerando US$ 604 milhões; a União Europeia, com 82,3 mil toneladas e US$ 602 milhões; o Chile, com 110 mil toneladas e faturamento de US$ 533 milhões; e Hong Kong, com 116 mil toneladas, somando US$ 388 milhões.

Os 15 maiores destinos da carne bovina brasileira representaram mais de 90% do faturamento total e registraram crescimento em 2024 em comparação ao ano anterior. Os aumentos mais expressivos foram observados em países como Argélia, México, Emirados Árabes, Filipinas, Estados Unidos, Rússia e Israel.

As exportações do setor, ao longo do ano, atingiram um total de 157 países, considerando todas as categorias de produtos de carne bovina.

Por outro lado, as exportações de carne bovina in natura (carne de boi que é exportada ou comercializada em seu estado natural), que representam mais de 90% do valor total, chegaram a 132 mercados, um aumento de 46 mercados na última década.