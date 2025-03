Bússola & Cia: PMEs registram mais de R$ 1 bi em vendas na Semana do Consumidor

As PMEs registraram mais de R$ 1,01 bilhões em vendas na Semana do Consumidor, aponta Olist. O levantamento destaca a performance dos pequenos e médios negócios na data. Os segmentos com melhor resultados: utilidades domésticas, com R$ 68 milhões em vendas e 571 mil pedidos; vestuário, com R$ 45 milhões e 447 mil pedidos; e esporte e lazer, com R$ 53 milhões e 397 mil pedidos. As vendas online somaram 87% dos pedidos, um crescimento de 6% em relação a 2024.

O cartão de crédito manteve-se como o método favorito, utilizado em 30% das transações. O Pix subiu do terceiro para o segundo lugar, com 18% das transações, ultrapassando o pagamento em dinheiro em espécie, que caiu de 17% para 15%. As PMEs que mais lucraram neste período foram as de São Paulo, responsáveis por 65% das vendas, seguidas por Minas Gerais (9%), Paraná (7%) e Santa Catarina (6%). Juntos, esses quatro estados representaram 87% do volume total. Um destaque foi a ascensão de Santa Catarina, que assumiu a quarta posição, anteriormente ocupada pelo Rio de Janeiro em 2024.

A plataforma Laços do Agro, desenvolvida pelo Grupo SWA, expande a atuação ao Paraguai

A solução digital conecta pequenos produtores à cadeia de abastecimento, facilitando a comercialização e gestão da produção. A iniciativa acontece por meio de uma parceria com a Universidade Privada del Este (UPE) e o município de Doctor Juan León Mallorquín.

Fintech

A M3 Lending, plataforma de crédito criada em Minas Gerais, quer impulsionar pequenas e médias empresas com financiamentos mais acessíveis e ágeis. A fintech pretende liberar R$ 50 milhões em crédito este ano, chegando a R$ 600 milhões em transações até 2029. O modelo da empresa conecta empresas que precisam de capital de giro a investidores, garantindo melhores condições de crédito e menores taxas. Com um processo totalmente digital e menos burocrático, a startup se destaca por oferecer juros mais baixos e maior segurança nas operações.

Plástico

A Fuplastic lançou uma barbearia modular feita com plástico reciclado. O modelo acessível e ecologicamente correto é voltado para microempreendedores e redes franqueadoras, com investimento inicial a partir de R$ 49.990. A barbearia utiliza estrutura de 1.000 blocos modulares, somando 500 kg de plástico reciclado, e oferece um espaço de mais de 7m², com infraestrutura elétrica e hidráulica. Além da sustentabilidade, a barbearia modular se destaca pela durabilidade, fácil manutenção e flexibilidade.

Promoção

O Grupo Protege promoveu 1.036 colaboradores em 2024, o que representa 9% de seu quadro de funcionários. Essa conquista reflete o investimento contínuo da empresa no desenvolvimento profissional dos seus talentos internos, através de programas de treinamento e um plano de carreira estruturado. A empresa busca ações para priorizar saúde e qualidade de vida dos colaboradores.

Elas

A edtech brasiliense Gran superou a meta pactuada no Elas Lideram da ONU. Com o objetivo de ter 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030, a empresa de educação digital atingiu o número de 38% de profissionais na Diretoria, Gerência e Conselho. Além disso, conta com mulheres em 56% do quadro de funcionários e 50% na liderança. Em 2021, o Gran assinou a iniciativa da ONU com a missão de alcançar a paridade de gênero e assumir um compromisso com os Princípios de Empoderamento das Mulheres.

Segurança IA

Relatório Estado de Segurança Física 2025 da Genetec indica que o uso de IA em sistemas de segurança patrimonial recebeu investimento de 10% dos entrevistados em 2024 e 37% planejam fazê-lo em 2025. Entre as principais razões para a integração com a IA estão o envio de respostas a emergências (52%) e previsão de ameaças futuras ou eventos de interesse (60%). A Genetec Inc. entrevistou 5.696 profissionais de segurança física na América do Norte, América Central, Caribe, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África, Leste Asiático, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oeste da Ásia e Austrália-Nova Zelândia.

Fidelidade

A Loyalme projeta um crescimento robusto, com a meta de dobrar o número de clientes fidelizados e expandir sua receita neste ano. Fundada em 2024, a empresa já transaciona mais de 30 milhões de reais por mês, e conta com parceiros importantes como Bradesco, Ticket e Natura.

Economia criativa

Na próxima quinta-feira (dia 20/3), o Senac Aclimação promove evento gratuito sobre Economia Criativa e o setor de Eventos. Entre os palestrantes confirmados está Fabiana Schaeffer, da Netza&CO. A executiva abordará tendências e desafios do mercado criativo. O encontro contará com a participação dos especialistas Alexandre Mutran, Elza Tsumori, Marina Pechlivanis, Regina Amorim e Sérgio Junqueira Arantes.

Influência

Apesar de serem muito conhecidos por impactar grupos etários da Geração Z e Millennials, os influenciadores estão aumentando cada vez mais seu alcance. Estudo realizado pela Rakuten Advertising aponta que, no segundo semestre do ano passado, 61% dos consumidores entre 35 e 49 anos e 53% dos consumidores entre 50 e 64 anos fizeram compras usando um link de influenciador. Boomers, com cerca de 40%, realizam compras por meio de links de influenciadores no mesmo período. A pesquisa analisou preferências e hábitos de consumidores da Austrália, Brasil, França, Alemanha, Reino Unido e EUA.

Bossa

De acordo com o Leading Tech Report, estudo realizado pela BossaBox, startup que aloca e gere squads de tecnologia para empresas e scale-ups, 83% dos líderes de Produto e Tecnologia enfrentam complexidade na contratação. Além disso, para 32% o principal desafio é a dificuldade na busca por mão de obra qualificada no setor. O levantamento analisa como C-Levels percebem o impacto das áreas nos negócios e tendências para 2025.

Dobrou a meta

A Cartopanda dobrou seu faturamento em 2024, alcançando R$100 milhões na comparação com o ano anterior. O lançamento da Cartpanda Global foi um marco importante para os negócios, permitindo que lojistas brasileiros realizassem vendas para outros países. Hoje, a startup conta com a comunidade de e-commerce mais ativa do Brasil, e os pedidos internacionais já representam 30% a mais que os nacionais.

Têxtil

A Tecnotêxtil Brasil 2025 acontece de 22 a 25 de abril, na Feira Industrial de Americana (FIDAM), em Americana (SP), com 100% dos estandes vendidos. O evento reafirma sua posição como um dos principais encontros da indústria têxtil no Brasil. Com mais de 300 expositores confirmados, a feira apresentará as últimas inovações, tecnologias e tendências do setor, reunindo profissionais, empresários e estudantes. As inscrições para visitantes são gratuitas e já estão abertas no site oficial do evento.

Hotelaria

A RX anuncia a 2ª edição do Decor Light Show, integrando a programação da Equipotel. O projeto funciona como um hub estratégico para impulsionar negócios e fortalecer o relacionamento entre os fornecedores de iluminação, decoração e mobiliário e os profissionais do setor, como lighting designers, varejistas de iluminação, arquitetos, designers de interiores, entre outros. A expectativa é receber mais de 22 mil visitantes de 16 a 19 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Diagnóstico

Pesquisa realizada pela NordVPN revela que o Brasil ocupa a 4ª posição entre os países mais afetados por malware nas Américas (América do Norte e América Latina), com 10.904.155 incidentes registrados e média de 192 incidentes por dispositivo por mês. O estudo aponta que sites gratuitos de hospedagem de vídeos e domínios falsos que imitam grandes marcas são os principais vetores de ameaças à segurança e privacidade dos usuários.

Imersão

A Tegra Incorporadora vai promover, no próximo dia 20, uma imersão para amplificar a atuação do mercado imobiliário, com foco nos corretores de imóveis próprios e parceiros, no relacionamento com potenciais clientes nas mídias digitais. O Upfront 2025 contará com 300 profissionais e abordará o uso de inteligência artificial, a criação de conteúdo para as redes sociais, além de tendências dessas plataformas, com a participação de especialistas do Pinterest, Google, Meta e WPP.

Chegando

A SteelCorp registra a chegada de Felipe Savassi como Diretor Executivo de Produtos, Inovação e Projetos.

Nova direção

A Jamef anuncia a chegada de Marcos Rodrigues como novo CEO e Ricardo Gonçalves para o cargo de Diretor de Operações.

Reforço

A EVEO também tem dois novos diretores como parte da estratégia de crescimento: Julio Dezan assume como diretor de Operações e Kleber Rangel, como diretor de Tecnologia.

Acerto

A Nord Wealth acertou a chegada de Jaqueline Maldonado como nova Head de Expansão B2B. O segmento B2B já é responsável por R$ 1,1 bilhão do valor que a casa tem sob consultoria.

Mental

Em sua 6ª edição, o Vittude Summit acontece nos dias 25 e 26 de março em São Paulo e reunirá executivos do Grupo Boticário, Sodexo, Bradesco e mais. A ocasião reunirá gestores de saúde corporativa, líderes de RH, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho e especialistas em saúde mental.

Empreendedorismo

O empreendedorismo digital está em constante crescimento no Brasil, mas muitos empreendedores enfrentam desafios que comprometem sua autonomia e lucratividade. Para expor essas armadilhas e mostrar como superá-las, André Cruz, CEO e cofundador da Digital Manager Guru, plataforma de checkout e gestão de vendas online, lança o livro “Guia Politicamente Incorreto Para Empreendedores Digitais”.

