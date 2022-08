Três perguntas sobre 5G para Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil

Quem tem filhos adolescentes em casa, já deve ter ouvido muita reclamação sobre a velocidade da internet, principalmente quando o assunto são jogos online. E provavelmente a solução nunca chegou. Pelo menos, não até agora.

Foi pensando nesse público que a TIM lançou, juntamente com a chegada da tecnologia 5G no Brasil, um pacote especial para o público gamer. Segundo Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil, esse é um público capaz de valorizar as principais características que a tecnologia oferece: a alta velocidade e a redução da latência, ou seja, um tempo de resposta menor.

Em entrevista à Bússola, Griselli falou também sobre como o 5G vai impactar o setor produtivo brasileiro e o bolso do consumidor.

Até o final de agosto, a TIM prevê ter mais de mil antenas ativadas na cidade de São Paulo para atender o serviço de 5G standalone (com rede exclusiva). Isso cobre todos os 96 bairros da cidade, atendidos pela companhia desde o lançamento do serviço na semana passada.

A operadora também deve anunciar uma série de parcerias com empresas nos setores de agronegócio, logística e educação, segundo Griselli. "Estamos apenas começando."

Na próxima quinta-feira, 11 de agosto, ele será um dos palestrantes do seminário 5G.br São Paulo, promovido pelo Ministério das Comunicações (MCom). Ele participa do painel "5G no Brasil: Avanços na conectividade em um país continental", juntamente com executivos da Claro, da Vivo e da Ericsson, com moderação do presidente da Anatel, Artur Coimbra.

O evento, que acontece no hotel Grand Hyatt, em São Paulo (SP), discute o alcance da transformação na economia e nos setores produtivos da chegada do 5G no Brasil. Para se inscrever, basta preencher um formulário no site do evento.

Bússola: A TIM já anunciou um pacote especial para usuários gamers, com navegação ilimitada no Twitch, por exemplo. A companhia tem outros planos para esses usuários com a chegada do 5G?

Alberto Griselli: Nossa oferta tem um apelo para o público gamer, mas com algumas features que atendem todo mundo. Montamos um pacote com 50 GB extra [sem custo adicional] para o pós-pago, com Twitch e cloud gaming. Estamos falando de uma vertical que tem público amplo e que valoriza muito as características do 5G, que são a alta velocidade e a latência [tempo de resposta]. É o começo. Mas há vários outros serviços que podemos incluir no futuro para o consumidor experimentar, como transmissão em alta definição e realidade virtual.

As tecnologias anteriores ao 5G tiveram muito impacto para o consumidor. Mas o 5G trará um impacto muito grande para o setor produtivo. Em que áreas esse impacto deve ser percebido primeiro?

No mundo da internet das coisas e dos sensores. É uma realidade que vai se construir no médio prazo. A TIM está apostando no agronegócio, porque, além de ser uma joia do sistema produtivo brasileiro, está em processo de digitalização. O 5G proporciona novos casos de uso no setor no Brasil, onde temos líderes globais de mercado. Também apostamos no mundo da logística. Podemos pensar, por exemplo, na automação de movimentação de contêineres em um porto, ou para desenvolvimento de rodovias inteligentes para prestar serviço aos consumidores finais. Outro vertical importante são as cidades inteligentes, com iluminação e segurança. São importantes também os setores de educação e medicina. Em educação já temos parceria com a Kroton e vamos anunciar outras até o final do ano.

Com todos os benefícios que a tecnologia 5G oferece, a telefonia vai ficar mais cara para o consumidor final?

Não. No lançamento que fizemos, a ideia é que todos que tiverem um celular 5G na mão navegue na velocidade oferecida sem pagar nada a mais, já usufruindo dessa performance maior.

Também oferecemos os pacotes incrementais gratuitos para que o consumidor experimente os benefícios da nova tecnologia. E vamos acompanhar essa educação e essa experimentação, construindo valor para os clientes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

3 perguntas sobre 5G para Guilherme Spina, CEO da V2COM

5G vai revolucionar o comportamento do consumidor e das marcas

5G acelera ainda mais a digitalização da saúde no Brasil