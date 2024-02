Mulheres no controle: Gera Capital concluiu negociação de 32% do Grupo Salta

A Gera Capital, gestora de investimentos em negócios com forte crescimento, concluiu transação de fatia do fundo que completou dez anos do Grupo Salta Educação. O negócio foi conduzido pelo trio de sócias-fundadoras – Duda Falcão, Rafaela Dantas e Leila Orenstein –, reforçando a pesquisa do Banco Mundial de que mulheres na liderança possuem melhor performance geral, e seguem com outros fundos captados para o Grupo Salta e para seus demais investimentos.

Os 32% da participação do Grupo Salta pela gestora foram negociados com a Atmos, como investidor-âncora da operação, e Mission Co. (Gaia). A Warburg Pincus, acionista atual, amplia sua posição, fortalecendo ainda mais seus investimentos na companhia. A Gera Capital permanece no controle do grupo de educação, que soma 178 unidades, mais de 130 mil alunos, 22 marcas de escolas e R$2,3 Bi de faturamento.

“A operação faz parte da estratégia da Gera Capital, que investe em companhias com forte potencial de crescimento e superando o plano de negócios consistentemente. Essa transação comprova a tese que criamos em educação básica e seguiremos crescendo”, afirma Rafaela Dantas, sócia-fundadora da Gera Capital. “Adicionalmente, temos muito orgulho de investir em uma plataforma brasileira de educação que forma as próximas gerações e ajuda a transformar vidas e o Brasil. Continuaremos tocando a companhia confiantes em seu crescimento, qualidade educacional e rentabilidade para os próximos anos”, complementa Duda Falcão, sócia-fundadora da Gera Capital.

“São raras as histórias de consolidação bem sucedidas no Brasil. Principalmente entregando resultado econômico, sustentabilidade e um produto de qualidade. Acompanhamos com admiração a construção do grupo até este momento. Agora encontramos a oportunidade de participar como sócios desta próxima fase de crescimento”, afirma Bruno Levacov, da Atmos.

“É um privilégio participar de uma história tão bem sucedida em um setor muito importante para o Brasil, conduzida por um time de sócios e executivos fora da curva. O Grupo Salta é o líder do maior e mais rentável segmento de educação e possui a melhor oferta de produto do setor – combinando educação de qualidade e preço acessível –, sem abrir mão de retornos extraordinários para os acionistas”, destaca Leonardo Damião, da Mission Co.

Sob o controle e gestão da Gera Capital, a composição acionária da companhia fica Gera Capital (23%), Warburg Pincus (28%), Atmos (19%), Mission Co. (11%) e management e outros (19%). A Gera Capital segue como maioria do conselho; Duda Falcão, como Executive Chairwoman; e Bruno Elias, como CEO. O BMA atuou como assessor jurídico na transação. O Grupo Salta Educação vai inaugurar 15 novas unidades em 2024 e mira a aquisição de duas novas marcas de escola.

