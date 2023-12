Inteligência artificial: uma aliada do tempo e da agilidade 

Por Felipe Avila*

A Inteligência Artificial (IA) vem se estabelecendo como a principal tecnologia disruptiva em diversos setores das nossas vidas, revolucionando a forma como trabalhamos e interagimos. Tenho testemunhado em primeira mão a maneira na qual a ferramenta tem impactado positivamente a produtividade, a eficiência e o ritmo de entrega das empresas.

Neste artigo, vou explorar como a IA está permitindo a otimização do tempo, além de nos ajudar a alcançarmos resultados mais rápidos e efetivos.

O avanço da inteligência artificial no mercado brasileiro

O Brasil tem acompanhado de perto o avanço desta frente, com empresas de diferentes segmentos adotando soluções baseadas neste princípio para otimizar seus processos e melhorar seus resultados. De acordo com um relatório da consultoria IDC publicado em fevereiro, o investimento em IA no Brasil deve aumentar aproximadamente 33% quando comparado com 2022, com uma projeção bem otimista para o futuro. E olha só: cada vez mais companhias estão adotando a Inteligência Artificial em suas operações. De acordo com uma pesquisa da IBM, 41% das empresas brasileiras já utilizam a ferramenta em alguma área do negócio.

Dentre os segmentos com maior adoção dessa tecnologia no nosso país, estão o financeiro, varejo e saúde. Esses setores utilizam a IA para melhorar a eficiência, personalização de serviços e atendimento ao cliente. Seguindo uma tendência global, o Brasil também tem atraído cada vez mais investimentos nesse sentido. Em 2020, de acordo com levantamento da consultoria Distrito, foram aportados cerca de US$ 210 milhões em startups de IA no país, um aumento de 44% em relação ao ano anterior.

Uma das principais vantagens da IA é a automação de tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, permitindo que os times se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas. Por exemplo, em processos de análise de dados, a IA pode realizar a coleta, organização e interpretação das informações de forma rápida e precisa, liberando os profissionais para refletirem sobre questões estratégicas com mais calma.

Além disso, a velocidade na entrega de produtos e serviços é um fator crucial para o sucesso das empresas no atual cenário competitivo. Com a IA, é possível acelerar processos e reduzir o tempo de produção, seja na área de desenvolvimento de software, no controle de qualidade ou na logística. Além disso, o uso de sistemas de Inteligência Artificial pode ajudar a identificar padrões e tendências em grandes volumes de dados, facilitando a tomada de decisões ágeis e embasadas.

No segmento de fidelidade, o futuro é hoje

Enxergo a Inteligência Artificial como algo fundamental para gerar valor ao cliente. É preciso possuir uma área específica voltada para a personalização, o que evidencia um alto nível de maturidade no mercado.

Na minha experiência, através de testes e aplicação de conceitos na esteira de software, é possível aprimorar a eficiência e proporcionar uma experiência engajadora e positiva para o consumidor em diferentes momentos. Tenho como padrão uma abordagem centrada para cada usuário, oferecendo maior personalização, o que aumenta as chances de conquistar e manter a fidelização.

A IA é uma aliada poderosa quando se trata de otimizar o uso do tempo e obter eficiência. Ao automatizar tarefas e processos, podemos nos concentrar em atividades que realmente exigem habilidades humanas, como criatividade, inovação e resolução de problemas complexos. Com a IA ao nosso favor, podemos direcionar toda energia para o que realmente importa, impulsionando a produtividade e alcançando resultados melhores e mais rápidos.

Essas novas tecnologias estão redefinindo a forma como trabalhamos e nos relacionamos com esse universo. Como Diretor de Tecnologia na Livelo, testemunho os benefícios tangíveis que a IA traz para a produtividade e a eficiência das empresas. Ao automatizar tarefas e processos, somos capazes de entregar resultados com maior agilidade. É fundamental abraçar essa frente e explorar seu potencial para impulsionar o crescimento e a inovação.

Essa é a chave para criarmos um futuro mais eficiente e produtivo.

*Felipe Avila é Diretor de Tecnologia da Livelo.

