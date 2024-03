Bússola & CIA: agência de viagens corporativas Voll projeta faturamento de R$ 1 bi em 2024

A agência de viagens corporativas Voll fechou 2023 com um faturamento de R$ 800 milhões e, para 2024, prevê R$ 1,3 bilhão.

A empresa aposta em uma jornada completa de viagens, mobilidade urbana e gestão de despesas em uma só plataforma para escalar o mercado ainda mais rapidamente.

Hoje, várias das maiores empresas do país utilizam seu serviço, como Banco Itaú , Nubank , iFood , CPFL , Localiza e Andrade Gutierrez .

Impacto

A Funcional Health Tech aumentou em mais de 50% seu quadro de colaboradores e teve crescimento de 5% na sua receita em 2023. Projeta crescer 21% em 2024.

Hoje, impacta cerca de 13 milhões de vidas por mês e tem mais de 50 mil farmácias parceiras no Brasil – que realizam mais de 19 milhões de transações por ano.

Segue ainda apostando principalmente em novas soluções e no seu mais recente produto: o Funcional Multi, no qual a empresa projeta um investimento total de R$ 35 milhões.

Inadimplência

Plataforma de gestão de condomínios com mais de 370 mil usuários, a uCondo constatou que a inadimplência do pagamento de taxas condominiais atingiu índice recorde de 24,04% no ano passado.

Desde 2020, quando a taxa foi de 14%, esse índice vem aumentando: passou para 16% em 2021 e 20% em 2022.

Alqia

A administradora de shoppings Alqia é a primeira rede do setor a entrar na SuaQuadra, que disponibiliza mais de quatro mil imóveis comerciais para locação.

Como os shoppings centers têm estratégia definida anualmente para garantir fluxo constante, ao alugar um ponto, as chances de sucesso são maiores e os números refletem isso: houve faturamento de R$ 194,7 bilhões em 2023, de acordo com o Censo da Abrasce, o que foi considerado um recorde de vendas, com alta de 1,5%, superando os R$ 192,8 bilhões de 2019.

Incorporação

Uma das principais holdings brasileiras especializadas em marketing digital do país, o Grupo Duo&Co anuncia a incorporação da Start BI, especializada em Business Intelligence (BI) e análise de dados, em seu portfólio de agências.

O movimento fortalece a posição do conglomerado na vanguarda da tecnologia de dados, permitindo a aceleração da tomada de decisões e maior inteligência aos projetos dos clientes.

Com esta sexta aquisição, a companhia almeja faturar R$ 50 milhões neste ano, 2024.

Vagas

A Raízen, referência global em bioenergia e terceira maior empresa brasileira em faturamento, está com 32 vagas afirmativas PcD para o Programa de Aprendiz nas áreas administrativa e operacional.

Com início previsto para abril de 2024 nas cidades de Leme e Andradina, as inscrições se encerram no dia 08 de março.

Todo processo seletivo será realizado pela Taqe, plataforma de empregabilidade que reúne candidatos, empregadores e parceiros educacionais. Para saber mais, acesse o link.

Formação

Dois anos após os sócios João Henrique Gomes e Thiago Rodolfo fundarem a Bankerize, startup especializada na estruturação de fintechs, a demanda da empresa registrou crescimento de 400% e já comandou a estruturação de mais 12 fintechs.

Para 2024, a expectativa é dobrar o número de fintechs criadas, alcançar um milhão de alunos na formação online de empreendedores para o mercado de fintechs e terminar o ano com valuation estimado de mais de R$ 100 milhões.

Crescendo

A Full Cycle registrou crescimento de 56% no faturamento em 2023 comparado a 2022.

A startup acolheu 3.972 novos alunos, acréscimo de 41%. Para este ano, a expectativa é alcançar R$ 38 milhões.

Investindo

A Health Angels Venture Builder acaba de chegar ao mercado com a missão de auxiliar empresas voltadas ao segmento de odontologia e saúde para beneficiar os setores público e privado.

A estimativa é captar sete startups até o fim do ano, superando o valor de R$ 20 milhões em portfólio. Até o momento, duas companhias foram selecionadas, ambas após seis etapas.

Acolhendo

A ExxonMobil Brasil aportou R$ 120 mil ao Projeto Acolher com Amor, do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo de Curitiba.

A instituição é uma das maiores organizações no acolhimento de pessoas do país e especializada no atendimento a múltiplas deficiências.

Fundação Estudar

Evento gratuito organizado pela Fundação Estudar conectará 200 estudantes e recém-formados de tecnologia às maiores organizações do setor no país.

Será online e ao vivo, 24 e 25 de abril. As inscrições vão até 25 de março.

Entrevista à vista

No Conexão Tech, pessoas selecionadas poderão fazer um pitch junto às equipes de Recursos Humanos das empresas, em entrevista para uma vaga de emprego. Na última edição, estiveram presentes empresas como Itaú, Santander, Azul, Minerva Foods, EMS, McKinsey & Company, Tereos e Mind Miners.

O dobro

A weme calcula dobrar o negócio em 2024 e conquistar o mercado brasileiro de estúdio de produto.

A companhia investirá em gestão e relacionamento com clientes, tecnologia e inteligência artificial para avançar o conhecimento em transformação digital e sustentável.

A weme projeta internacionalização da operação na Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte e prevê aquisições e contratações para áreas estratégicas do negócio.

CEO

Após um período como membro do conselho de administração e como consultor de crescimento de negócios no Centro Universitário Celso Lisboa, Felipe Kotait Borba foi alçado a CEO da instituição de ensino carioca que alcançou nota máxima na avaliação do MEC.

Dia Internacional

O sistema e cooperativas Ailos fez levantamento mostrando que 36% das empresas na região Sul do Brasil têm uma mulher como sócia majoritária.

A maior concentração entre as empreendedoras está nas atividades de Serviços (51%) e Comércio (38%).

O estudo revela, ainda, que o número de empresas comandadas por mulheres nas cooperativas Ailos aumentou 38% nos últimos cinco anos. Atualmente, estas empresas representam cerca de R$ 3 bilhões em negócios.

Brinquedo novo

A Leo&Leo incorporou os brinquedos educativos a seu portfólio, com 40 produtos na categoria e com sua primeira participação na Feira Abrin. Com a novidade, a expectativa é faturar R$ 30 milhões no primeiro ciclo e vender mais de 300 mil unidades até o final do ano.

Projetos

Depois de crescer 20% no último ano e impactar positivamente mais de 3.800 mil empreendedores e empreendedoras, a Semente Negócios quer alinhar a pauta de inovação ao ESG para trazer uma clareza ao mercado para o conceito de “inovação que valoriza a vida”.

Durante o ano de 2023, a empresa executou 134 projetos, com parcerias com organizações de diferentes portes e segmentos, como iFood, Natura, ADE SAMPA, Mercur, Sebrae RS, Prefeitura de Porto Alegre e Coca-Cola FEMSA

Acessível

Com mais de 10 mil produtos disponíveis, 200 mil varejistas cadastrados e presente em 4 mil cidades brasileiras, o Ifefo quer oferecer produtos com preço mais acessível ao mercado. E registrou aumento de mais de 33% no número de clientes no último ano. Até o final de 2024, a solução que oferece benefícios para a indústria, pretende crescer entre 23% e 29%, alcançando um aumento no faturamento de mais de 35%.

Troca

Marcio Castro assume em abril como CEO da RTM no lugar do fundador, André Mello, que se aposenta.

O foco do novo líder será dar continuidade ao propósito de aceleração da transformação digital do setor para uma base de mais de 750 clientes, formada em sua maioria por instituições financeiras e empresas de meios de pagamento.

Head

Maior evento de inovação e sustentabilidade sobre o futuro das cidades, o Festival Cidade do Futuro anuncia a chegada de Danilo Picucci como Head de Startups & PMO. Ele tem passagens Google for Startups, Cubo Itaú, Sebrae e ABStartups.

Oportunidade

O Instituto Coca-Cola anuncia o Coletivo Online, capacitação digital e gratuita para jovens em vulnerabilidade social totalmente via WhatsApp.

A formação é voltada para pessoas a partir de 16 anos que desejam fortalecer suas habilidades profissionais e conquistar seu espaço no mercado de trabalho.

Além disso, também faz uma ligação desses jovens com empresas parceiras do Instituto para chances de trabalho.

As vagas para o curso serão disponibilizadas por meio da Taqe . Informações no link .

Alimentos

Primeira foodtech brasileira especializada em conectar os alimentos que seriam descartados por empresas, mas ainda são bons para consumo, às organizações sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Connecting Food distribuiu, somente em 2023, 600 toneladas de alimentos na região Nordeste, o que gerou o complemento de mais de 920 mil refeições no prato de brasileiros.

