Bússola & Cia: 490 novas vagas em siderúrgica líder no Brasil

Usiminas Mecânica abre 150 vagas em Ipatinga. As oportunidades são para profissionais com experiência em manutenção e montagem industrial. Entre os cargos, estão: montador de andaime, mecânico, encanador, soldador RX, MIG e TIG, maçariqueiro e ajudante.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, compondo o banco de candidatos da empresa.

Segundo Rita Carolina Xavier, gerente de Talentos, as contratações reforçam o compromisso da Usiminas Mecânica com a geração de emprego e renda no Vale do Aço. (link:https://usiminas.gupy.io/jobs/9605325)

A Usiminas também abriu inscrições para o Programa de Entrada 2026, com 340 oportunidades para quem deseja iniciar a carreira em uma das maiores indústrias do país.

São 270 vagas para aprendizes e 70 para estágios técnico e superior, em unidades de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco.

Podem se inscrever jovens de 18 a 22 anos e estudantes de áreas como Engenharias, Tecnologias, Ciências Sociais e Humanas, além de cursos técnicos.

Segundo Rita Xavier, gerente de Talentos, o programa busca jovens “curiosos, com vontade de aprender e crescer em um ambiente que valoriza o desenvolvimento humano e profissional”.

As atividades começam em fevereiro de 2025, e o processo inclui testes, entrevistas e dinâmicas. Inscrições em www.usiminas.com.

Gerdau Transforma está com inscrições abertas para pessoas pretas e pardas

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com as inscrições abertas para o Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, que terá uma edição dedicada a empreendedores pretos e pardos. A iniciativa, com 200 vagas disponíveis para o curso na modalidade online, é gratuita e voltada a pessoas com mais de 18 anos e que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender.

Durante o curso, que acontece entre os dias 24 e 28 de novembro, os participantes irão desenvolver habilidades a partir de ferramentas de gestão, podendo assim abrirem ou estruturarem seus próprios negócios de uma forma organizada e orientada. Esta edição do programa de capacitação visa pessoas pretas e pardas e seu impacto vai além da geração de empregos e inovação, pois também possibilita a perpetuação de uma visão mais inclusiva e diversificada no mundo dos negócios.

FDC participa do livro Curupira e os Guardiões da Amazônia

A Fundação Dom Cabral (FDC), por meio da FDC Gestão Pública, participou do desenvolvimento do jogo Curupira e os Guardiões da Amazônia, lançado na COP30 pelo Consórcio Amazônia Legal (CAL).

A iniciativa lúdica e educativa apoia professores na conscientização de crianças e jovens sobre as mudanças climáticas e a importância da preservação da floresta.

No jogo, o Curupira percorre os nove estados da Amazônia Legal, enfrentando desafios ambientais locais. O jogo está disponível gratuitamente em www.curupiraeoclima.com.br.

Jovens e transição climática guiam debate sobre futuro do trabalho na COP30

O avanço das ocupações ligadas à transição ecológica marcou o painel Empregos verdes e a criação de uma nova geração centrada no planeta, conduzido pela Demà na COP30.

A organização defendeu que esse conjunto de atividades deve ser tratado como vetor de desenvolvimento, articulando capacitação, inclusão produtiva e novas competências climáticas.

A discussão reuniu representantes da educação, do setor privado e de organizações de impacto. Entre os participantes, a Beon ressaltou que a sustentabilidade já é uma competência transversal em qualquer trajetória profissional, ampliando a demanda por jovens preparados para a economia verde.

Just Climate e Fundo Verde para o Clima firmam MoU para impulsionar capital privado em soluções climáticas

A Just Climate e o Fundo Verde para o Clima assinaram um MoU para mobilizar capital institucional em países em desenvolvimento.

A parceria busca destravar investimentos em soluções que aceleram a descarbonização, reduzindo a distância entre a ambição climática e a implementação desses projetos, especialmente em mercados emergentes.

Em maio, a Just Climate — empresa criada pela Generation Investment Management e especializada em soluções para setores de altas emissões — anunciou a fusão com a brasileira Good Karma Partners, de Eduardo Mufarej, hoje sócio e co-diretor de investimentos da Generation Investment Management para a América Latina.

Eduardo Mufarej (Copiab/Divulgação)

Copart estreia no Salão do Automóvel com foco em Venda Direta e leilões inéditos

A Copart, referência global na compra e venda de veículos, anuncia a primeira participação no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece de 22 a 30 de novembro de 2025. Para marcar a estreia, a empresa inova ao promover a realização de leilões automotivos 100% online transmitidos durante o evento, uma ação inédita na história do Salão do Automóvel.

Celcoin expande área de crédito com aquisição da Vulkan Labs

A Celcoin, infratech financeira que fornece tecnologia e infraestrutura de pagamentos, banking e crédito para empresas de todos os setores, anuncia a aquisição da Vulkan Labs, startup especializada em motor de decisão de risco orientado por IA.

O movimento fortalece a vertical de crédito da companhia, que deve crescer mais de 100% ainda este ano, consolidando a Celcoin como uma infraestrutura regulatória e tecnológica completa para o ciclo de vida de operações de crédito.

“Já contávamos com uma das esteiras de crédito mais completas do mercado. A aquisição da Vulkan nos permite antecipar tendências em um setor em transformação, cada vez mais marcado pela busca por eficiência, personalização e escala. Combinamos uma tecnologia validada e um time altamente qualificado para ampliar nossa capacidade de entrega”, afirma Marcelo França, CEO da Celcoin.

Estudo da Subversiva e Leapy revela ‘futurofobia’ e inseguranças da Gen Z

Levantamento da Subversiva, com apoio da Leapy, plataforma de atração, gestão e desenvolvimento de jovens aprendizes, revela a crescente “futurofobia” entre jovens brasileiros: 62% têm medo do futuro e 44% acreditam viver a pior fase da vida.

A ansiedade é o sentimento predominante e fatores como crise climática, instabilidade econômica e baixa remuneração aumentam o pessimismo.

Mesmo assim, 94% buscam propósito no trabalho e 46% já deixaram empregos por falta dele. O estudo aponta que líderes precisam ampliar o diálogo e criar ambientes que ofereçam segurança, pertencimento e desenvolvimento.

Atados abre captação para projetos culturais

O Atados, maior rede de engajamento social do Brasil, está com captação aberta para quatro projetos via Lei Rouanet: ConectArte, Jogando com Finanças, Comunicadores e Artista por um Dia.

As iniciativas beneficiam milhares de pessoas, promovendo arte, cultura, educação financeira e fortalecimento comunitário. Empresas podem apoiar e envolver colaboradores em experiências transformadoras, gerando impacto social e fortalecendo a cultura organizacional. Saiba mais aqui.

Pesquisa aponta tendências e oportunidades logísticas para a Black Friday de 2025

Como tendência para a Black Friday de 2025, as regiões Sudeste e Sul são apontadas como os principais pólos logísticos esse ano, tanto na origem quanto no destino dos pacotes no país.

Os dados são do levantamento do Mapa da Logística, realizado pela Loggi, com base em análises preditivas e inteligência de dados considerando as perspectivas de movimentações de pacotes do último ano.

A pesquisa apresenta, pela primeira vez, uma seção dedicada à data, destacando tendências e previsões para um dos períodos mais importantes do varejo digital.

Entre as categorias com maior potencial de crescimento para a data estão cosméticos e perfumaria; seguido de vestuário e moda; calçados, eletrônicos e informática; artigos esportivos e alimentos. Para ver mais dados, basta acessar o link do Mapa.

Aquisição em soluções digitais e IA

A Marlabs, consultoria global especializada em soluções digitais personalizadas, engenharia de dados e inteligência artificial, concluiu a aquisição da europeia INDEAVR, ampliando sua presença no continente e fortalecendo capacidades em engenharia de software, automação, analytics e IA.

A suíço-búlgara atua em mais de 15 países e integra um mercado estimado em € 1,2 trilhão em 2026. Segundo Marcos Chiodi, Country Manager da Marlabs no Brasil e América Latina, a união acelera a estratégia global da Marlabs.

Para o CEO da INDEAVR, Valcho Stoyanov, a parceria reforça inovação e foco no cliente. A INDEAVR, com mais de 200 especialistas, se junta às equipes da Marlabs no mundo.

Primeiro Retrofit de alto padrão no bairro Jardins, em SP

A incorporadora Toca55 iniciou as obras do PJM923, primeiro retrofit residencial de alto padrão no Jardins, em São Paulo, no antigo prédio do Consulado Americano.

Assinado por Isay Weinfeld e com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 330 milhões, o projeto prevê apartamentos de 580 m² avaliados em cerca de R$ 25 milhões. Metade das unidades já foi vendida.

Empresas projetam aumento de 50% nos riscos digitais e impulsionam nova era para a auditoria interna

A auditoria interna vem deixando de ser uma última linha de defesa para assumir papel ativo na construção de decisões corporativas, impulsionada pela inteligência artificial e pela necessidade de respostas rápidas a riscos cada vez mais complexos, segundo o IIA Brasil (Instituto dos Auditores Internos).

Estudo diz que a disrupção digital deve saltar de 39% para 59% entre os principais riscos até 2028, exigindo auditorias mais conectadas à alta gestão e capazes de antecipar ameaças com base em dados. O CONBRAI, evento promovido pelo Instituto, recebeu mais de 1.500 pessoas interessadas em discutir os desafios e oportunidades para auditores.

Dev na Gringa Summit 2025

A Coders promove o Dev na Gringa Summit, evento imersivo que será realizado em 22 de novembro de 2025 no WTC Events Center (São Paulo).

Voltado a desenvolvedores plenos e seniores, o encontro abordará estratégias para acelerar a carreira global, com palestras sobre IA, construção de autoridade técnica, posicionamento no mercado internacional e processos seletivos em empresas estrangeiras.

Também haverá networking com recrutadores internacionais e orientações para negociar ofertas em dólar.

Marty Cagan no P. Camp

Nos dias 10 e 11 de dezembro, o Centro de Convenções Frei Caneca (SP) recebe a 10ª edição do Product Camp, maior evento de Produto Digital da América Latina. Realizado pela PM3, o encontro discutirá o futuro do desenvolvimento de produtos digitais.

A edição comemorativa terá a presença de Marty Cagan, autor dos best-sellers Inspired e Empowered e uma das maiores referências mundiais em gestão de produtos digitais. Sócio-fundador do Silicon Valley Product Group, Cagan vem ao Brasil para compartilhar suas experiências e discutir os caminhos da indústria global de