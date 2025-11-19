Economia

Macro em Pauta

2026 terá avanço da IA, inflação alta e mundo fragmentado, prevê J.P. Morgan

Estudo de perspectivas para o ano que vem aponta cenários para a economia global e os desafios à frente para investidores

Estátua de touro próximo à bolsa de Nova York, símbolo do mercado financeiro dos EUA ( Spencer Platt/AFP)

Estátua de touro próximo à bolsa de Nova York, símbolo do mercado financeiro dos EUA ( Spencer Platt/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11h51.

O ano de 2026 será marcado por três movimentos principais, avalia o banco J.P. Morgan. São eles o avanço do uso de inteligência artificial pelas empresas, uma inflação ainda persistente e um mundo em que a globalização deu lugar a um cenário fragmentado, com o planeta dividido em blocos.

O banco, um dos maiores dos Estados Unidos no atendimento a empresas, divulgou seu relatório Outlook 2026, chamado "Promise and Pressure", (Promessa e Pressão), obtido de forma antecipada pela EXAME.

"A IA está transformando a maneira como trabalhamos, investimos e pensamos. Com a inovação, vêm a empolgação, mas também o risco de euforia excessiva", diz o relatório.

O material destaca, ainda que a fragmentação geopolítica — a divisão em blocos que competem globalmente e cadeias de suprimentos estilhaçadas— está remodelando a ordem global e exigindo maior atenção à resiliência e à segurança.

"A inflação não segue mais o padrão antigo. Ela está mais frequentemente acima das metas dos bancos centrais, e o aumento da volatilidade exige uma nova mentalidade dos investidores", afirma o estudo.

Crescimento da IA

Alexandre Zanuto, Market Manager da J.P. Morgan para o Brasil, diz que a IA deverá aumentar a produtividade do trabalho, o que trará valor ao mercado. Ao mesmo tempo, as grandes empresas americanas estão investindo forte na nova tecnologia.

"O gasto com Capex, o capital investido ou reinvestido no negócio da empresa, triplicou nos últimos anos. Era de US$ 150 bilhões em 2023 e pode ser de mais de US$ 500 bilhões em 2026", afirma Zanuto.

O gerente aponta, ainda, que 40% do mercado de valor do índice S&P, que reúne as maiores empresas americanas, está impactado ou relacionado à IA, seja por investimentos ou por possíveis ganhos de produtividade.

"Para a gente, o retorno do mercado público de ações está atrelado ao tema de inteligência artificial, seja para o bem ou para o mal", afirma.

Zanuto avalia que o risco de uma bolha relacionada à IA é pequeno, pois a taxa de vacância dos data centers, usados como base pela IA, está baixa, em cerca de 1,6%, e as novas unidades só são construídas conforme a demanda.

"Ao mesmo tempo, praticamente não vemos empresas se endividando para investir em IA. Todo o dinheiro investido em capex que chama a atenção ainda é justificável e sustentável", diz.

O analista avalia, ainda que o corte de juros pelo Fed apoiará uma retomada do crescimento global. "O otimismo do mercado deve continuar", diz.

No entanto, ele pondera que a velocidade de cortes de juros do Fed deverá seguir em ritmo mais moderado. "Achamos que a inflação vai continuar mais alta por um período mais longo", afirma.

Fragmentação global

O estudo aponta que a globalização deverá seguir em processo de fragmentação, com a formação de blocos de países e comércio concentrado entre eles, em vez de um modelo de mundo aberto, em que os países possuem o máximo de parceiros comerciais possível.

Neste cenário de fragmentação global, haverá também efeitos no dólar. "É um cenário onde o dólar pede um pouco de força no cenário global. Ele vai continuar sendo a posição mais segura, mas investidores começam a procurar qual é a próxima moeda", diz Zanuto.

Na Europa, o aumento dos gastos em defesa impulsiona o crescimento econômico regional, criando um ambiente favorável para investidores atentos às oportunidades locais, aponta o estudo.

“A resposta da Europa a esta nova era é decisiva, marcada pelo ambicioso estímulo fiscal alemão e pelo aumento dos gastos na defesa europeia, o que deverá impulsionar as perspectivas de crescimento na região", diz Erik Wytenus, diretor de Estratégia de Investimentos para Europa, Oriente Médio e África.

Neste contexto, a América Latina se destaca por ter papel estratégico em suprimentos necessários para a transição energética. A América do Sul concentra 40% da produção mundial de cobre e 38% das reservas globais do metal, por exemplo.

“A América Latina é uma força indispensável nas cadeias de suprimentos globais e na transição energética, alimentando o futuro da indústria e da IA", diz Nur Cristiani, diretor de Estratégia de Investimentos para América Latina. "Com os bancos centrais se aproximando do final dos seus ciclos de flexibilização, as perspectivas para as moedas e o crescimento são encorajadoras, tanto a curto como a longo prazo."

Na Ásia, o crescimento do superávit comercial da China e o fortalecimento dos laços com o Sudeste Asiático ampliam a influência global da região, enquanto a inovação tecnológica impulsiona setores estratégicos, avalia o banco.

“Vemos oportunidades de destaque em toda a Ásia, principalmente na Índia e nos setores de tecnologia e exportação de Taiwan, impulsionadas pelo seu crescimento independente. Na China, a inovação tecnológica em IA, plataformas de consumo e veículos elétricos está alimentando retornos impressionantes e moldando uma economia digital dinâmica", diz Grace Peters, Codiretora de Estratégia de Investimento Global no banco.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialInflaçãoGlobalização

Mais de Economia

Mudança em mercado de carbono será 'divisor de águas', diz diretor do Itaú BBA

Senado aprova projeto de atualização patrimonial com itens da MP do IOF

'Impasse do hidrogênio será resolvido em 3 anos', diz presidente de Itaipu

INSS cria norma para devolução dos descontos indevidos para herdeiros

Mais na Exame

Negócios

Marca da 'camiseta perfeita' já fatura R$ 6 milhões e abre 1ª loja física

Future of Money

Investidor milionário revela a verdadeira causa da queda do bitcoin

Brasil

Lula terá seis reuniões multilaterais para acelerar negociações na COP30

Casual

Conheça a queijaria mais premiada do Brasil que acumula 149 prêmios