Brasilseg tem R$ 5,5 bi em prêmios emitidos no primeiro semestre de 2021

A Brasilseg, uma empresa da BB Seguros, teve seus resultados do primeiro semestre de 2021 divulgados com um volume de prêmios emitidos na casa dos R$ 5,5 bilhões. A cifra representa um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado e foi impulsionada, principalmente, pelo aumento na contratação dos seguros rurais e de vida. Os segmentos cresceram 32% e 24%, respectivamente.

“O desempenho apresentado pela companhia reflete a excelente aceitação dos clientes à nossa nova oferta dos “seguros para a vida”, bem como o novo produto residencial lançado em maio. No segmento rural, observamos uma crescente procura por proteção. Cada vez mais, o agricultor brasileiro tem entendido o seguro como uma ferramenta de gestão de risco fundamental para a sustentabilidade de seu negócio, e isso tende a seguir evoluindo fortemente, com nossa capacidade de disponibilizar novas soluções e digitalização das jornadas”, declara Rodrigo Caramez, presidente da Brasilseg.

O relatório divulgado ao mercado pela holding BB Seguridade, acionista da Brasilseg e participante do Novo Mercado, também detectou o rejuvenescimento da base de clientes da seguradora, com um aumento de 81% no número de segurados com até 30 anos na carteira de seguro de vida.

Além disso, a companhia registrou um volume de mais de 30 mil assistências do seguro de vida voltadas à saúde e bem-estar no primeiro semestre de 2021, bem como o descarte sustentável de mais de 75 toneladas de resíduos, serviço presente no seguro residencial da Brasilseg. Somados às indenizações por morte por covid-19, estes números reforçam o caráter social dos seguros oferecidos pela companhia.

“Em que pese o aumento da sinistralidade demonstrado neste 1º semestre, explicada em grande parte pelo agravamento da pandemia da covid-19, temos a convicção que esse é o verdadeiro papel social da Brasilseg, estar ao lado de seus clientes e da sociedade em todos os momentos. Isso reforça o nosso propósito de cuidar de pessoas e proteger o que é valioso para elas”, diz Caramez.

Outro ponto de destaque é o acelerado aumento do interesse dos clientes por interações junto à seguradora via canais digitais. O acesso ao atendimento por canais digitais da Brasilseg já representa mais de 40% do total de interações da companhia com seus clientes. O seguro prestamista, por exemplo, teve crescimento de 77%, enquanto o novo portfólio de seguros residenciais, lançado em maio deste ano, aumentou 74% em relação ao período de pré-lançamento de cada um destes produtos.

“Nossos esforços seguem direcionados a transformar a jornada do cliente conosco, desenvolvendo um relacionamento mais amplo, e usando data analytics para proporcionar uma oferta de produtos cada vez mais personalizada e orientada também a serviços. Este semestre marcou o início das operações da Diretoria de Clientes, criada especialmente para reforçar esse posicionamento estratégico de centralidade no cliente, e utilizando dados como ativos para geração de negócios. Com esforço conjunto da seguradora e do balcão de negócios, e uma visão unificada de experiência do cliente, temos certeza que continuaremos alcançando resultados sustentáveis, nos aproximando cada vez mais de nossos segurados”, afirma Caramez.

