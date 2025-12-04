Bússola

Black Friday? Não. 2025 foi o ano da estratégia Black Month

Balanço de novembro da Infracommerce, especialista em soluções no e-commerce, registra vendas 40% acima do projetado

Vendas de novembro apresentaram resultados maiores com o uso da estratégia Black Month ( Burak Karademir/Getty Images)

Vendas de novembro apresentaram resultados maiores com o uso da estratégia Black Month ( Burak Karademir/Getty Images)

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13h00.

Sexta-feira não é mais o dia oficial da Black Friday. Para muitas empresas do varejo, o termo “Black Month” está se tornando cada vez mais adequado.

A estratégia de oferecer promoções durante todo o mês de novembro, encarando a Black Friday apenas como o último dia, parece ter se consolidado neste ano. 

Tomando como exemplo os dados da Infracommerce, especialista em soluções para os e-commerces latinoamericanos, a conclusão ganha indícios rastreáveis:

  • A empresa registrou 2/3 do resultado total só na primeira quinzena de novembro,
  • O pico de vendas apareceu no 11/11, data puxada pelos marketplaces, 
  • O mês encerrou com resultados MTD (month to date) 40% acima do projetado.

O período fechou com crescimento de 15% em Same Store Sales (SSS), impulsionado pela estratégia de Black Month, que incorpora melhor planejamento, aumento de produtividade e maturidade dos clientes em estratégias digitais e operacionais.

O que mais vende dentro da estratégia de Black Month?

Segundo a Infracommerce, os smartphones permaneceram como líderes absolutos em volume de vendas, mantendo sua relevância histórica na data. 

Contudo, cosméticos e eletrodomésticos tiveram avanço significativo, impulsionados por ofertas agressivas e maior participação em campanhas de marketplace, ampliando a diversificação do mix de produtos.

Alta no ticket médio é resultado de destaque

O ticket médio apresentou evolução de 10%. O crescimento reflete tanto o interesse por produtos de maior valor agregado quanto a eficiência das estratégias de cross-sell e personalização aplicadas pela Infracommerce nos canais digitais.

Produtos premium versus produtos acessíveis

Embora a Black Friday não seja tradicionalmente a principal data para marcas de alto luxo, que costumam antecipar suas ações de Natal, 2025 marcou o avanço de marcas classificadas como “pop luxury”, mais acessíveis e de grande apelo digital. 

No Brasil, a Infracommerce teve um aumento de 48% na categoria durante o mês de novembro. Um dos destaques foi o lançamento das lojas oficiais da Swarovski e da Too Faced, ampliando o alcance dessas marcas no ambiente de marketplace.

No Black Month, consumidores compram mais em marketplace que em sites próprios

O marketplace teve desempenho acima da média do e-commerce próprio das marcas. Plataformas investiram pesadamente em tráfego, subsídios de campanha e frete, criando condições altamente competitivas. 

Os clientes da Infracommerce que acompanharam esse movimento registraram crescimento acima de dois dígitos, enquanto a companhia manteve excelência operacional nos principais indicadores de logística e atendimento.

Mas a estratégia funciona em todos os estados?

No mapa regional, observa-se que o Sudeste seguiu como a região com maior volume de pedidos, com destaque para São Paulo e Minas Gerais. 

O Sul veio na sequência com resultados consistentes. Chamou atenção o desempenho de marcas com tíquete mais alto na região de Goiânia, que vem se consolidando como um polo relevante de consumo premium durante datas promocionais.

Impacto da inteligência de dados e IA

A adoção de soluções de inteligência artificial teve impacto direto na performance dos clientes. 

A personalização de jornada elevou a conversão de um dos parceiros de 0,9% para 2%, enquanto análises preditivas orientaram o planejamento de demanda e garantiram um S&OP de 106%. 

Com estoques e capacidade alinhados ao ritmo de vendas, a Infracommerce sustentou a performance operacional mesmo nos momentos de pico do Black Month.

 

