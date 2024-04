Ano brilhante: Swarovski anuncia resultados positivos e campanha que reimagina Vênus

A Swarovski Crystal Business, de propriedade familiar, anunciou hoje, 2, seus resultados para o ano fiscal com término em 31 de dezembro de 2023.

A empresa registrou um crescimento sólido e abrangente de +4% para € 1.832 milhões em relação ao ano anterior, com base num crescimento robusto de +10% numa base comparável, bem acima do crescimento do mercado num contexto de desaceleração do mercado de luxo e um ambiente geopolítico e macroeconômico volátil.

O EBIT antes dos custos de reestruturação voltou a ser positivo pela primeira vez desde 2019, apesar do impacto cambial adverso significativo. O forte quarto trimestre foi fundamental para elevar o desempenho geral em 2023, com crescimento de vendas de +9%, e EBIT antes dos custos de reestruturação, atingindo o nível mais alto desde o terceiro trimestre de 2018.

Estes resultados de 2023 confirmam a direção estratégica da Swarovski que visa reafirmar sua icônica herança no espírito contemporâneo de hoje e a transformação do modelo de negócios em curso.

“Estes fortes resultados confirmam ainda mais a pertinência da estratégia LUXignite e do poder duradouro da nossa marca icônica e savoir-faire único. Estou muito grato aos parceiros e funcionários da Swarovski em todo o mundo pela sua paixão e compromisso, além do conselho e dos acionistas pelo apoio constante", disse o CEO Alexis Nasard.

"Nosso foco em 2024 será apostar na execução disciplinada da nossa estratégia, com foco contínuo em resultados superlativos, criatividade em nossas coleções de produtos e comunicação, e maiores investimentos em nossa rede de varejo, além de grandes momentos da marca."

No ano passado, a empresa austríaca teve crescimento orgânico amplo em todas as categorias de negócios, com aumento de vendas no varejo de +4% e cristais B2B de +5%, em todas as principais categorias de produtos, lideradas por joias que subiram +6%, todos os dez principais mercados alcançaram crescimento comparável, com vendas nas principais cidades aumentando +13% e o crescimento omnicanal teve aumento offline de +5% e aumento online de +4%, com swarovski.com até +11%. Com um forte aumento de +36% na rentabilidade das lojas.

Irina Shayk para a campanha de primavera-verão 2024. (Swarovski/Divulgação)

Grande lucro e melhoria de caixa

A empresa conseguiu uma mudança para um EBIT positivo antes dos custos de reestruturação, apesar de um impacto do movimento cambial adverso, concomitantemente com uma grande melhoria na posição de dívida líquida. Esta melhoria foi possibilitada pelo aumento da geração de fluxo de caixa além do crescimento e da melhoria da alavancagem operacional.

Coleções importantes, conceitos de varejo e momentos relevantes da marca

A coleção de joias e casa da marca, as campanhas de comunicação e a continuidade na elevação da sua experiência de varejo sob a liderança da diretora criativa da Swarovski, Giovanna Engelbert, continuou nutrindo o patrimônio da marca e seu posicionamento como ícone "Pop Luxury".

Além disso, 2023 marcou uma série de novos capítulos nos 128 anos de história da marca, com novas lojas deslumbrantes em Nova York e Seul, bem como a colaboração impactante com SKIMS e o lançamento de uma nova coleção de óculos em colaboração com a EssilorLuxottica, o que ampliou ainda mais o alcance da marca.

Do lado do produto, a icônica coleção Millenia continuou a apresentar um crescimento exponencial; e o lançamento da nova coleção Galaxy, parte da linha Swarovski Created Diamonds, inspirada no nascimento do cosmos, marcaram mais um passo no compromisso com diamantes cultivados em laboratório.

Como resultado do acima exposto, a marca experienciou um forte aumento na sua desejabilidade e seu apelo aos millennials e GenZ.

O foco da empresa em 2024 será sustentar e acelerar o crescimento rentável, à medida que parte integrante da jornada de transformação LUXignite, ao mesmo tempo que continua a elevar a marca, melhorando a experiência de compra e mantendo a disciplina financeira.

Primavera-verão 2024

Foi anunciada hoje, 2, a campanha que reimagina Vênus como uma coleção de musas modernas adornadas com joias, cada uma representando facetas da feminilidade contemporânea, desde força e empoderamento até criatividade, graça, e elegância.

Para estrelar a campanha, foram convidadas as top models Irina Shayk, Fei Fei Sun, Imaan Hammam, Karlie Kloss e Abby Champion, capturadas pelas lentes do fotógrafo de moda Steven Meisel e transformado pela arte do cabeleireiro Guido Palau e da maquiadora Dame Pat McGrath.

"A campanha Vênus dá vida à coleção Primavera-Verão 2024, inspirada no sonho de um universo subaquático. Nesta campanha, reinventei o arquétipo atemporal de Vênus, explorando-o por meio de uma interpretação moderna que ressoa com os ideais contemporâneos de elegância, poder e criatividade perfeitamente incorporados nestes modelos icônicos", diz Engelbert.