Até o Carnaval é digital

Ó abre alas, que o Carnaval não vai passar em branco na avenida virtual. É isso. A aceleração digital que a pandemia trouxe para as pessoas chegou agora até o evento que reúne milhões de foliões todo ano no país, o Carnaval.

O #tbt desta quinta foi inteiramente dedicado a essa que é uma das festas mais simbólicas do Brasil, quiçá do mundo. Que será comemorada, pela primeira vez na história, na internet.

E como será um carnaval digital? Grupos de discussão no ClubHouse com pitadas de marchinhas no Youtube? Lives da “Pipa do Vovô” no Instagram com streaming de foliões no Facebook? “Mamãe eu quero” na Twitch? “Aurora” no Zoom?

O “me dá um dinheiro” foi reduzido a plantão no trabalho. O “daqui não saio, daqui ninguém me tira” provavelmente está relacionado aos nossos sofás.

Nossa catarse social aglomeradora não tem mais espaço no mundo da Covid-19 (ou seria Covid-21?).

E nossas fantasias agora serão máscaras. Nossas escolas de samba vão acontecer por EAD. O bloco de rua vai ser bloco de casa mesmo.

A nostalgia já nos pega. Uma ótima oportunidade para as marcas de levarem ainda mais o foco do entretenimento e empatia a seus públicos.

E, se todo carnaval tem seu fim, o de 2021 vai ser game over. Bom carnaval digital a todos.

*Sócio-diretor de Estratégia da FSB Comunicação

