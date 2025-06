Associação civil cria hub de educação para profissionais do setor elétrico

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) lançou nesta terça-feira (17) a CCEE Academy, um hub de conhecimento voltado ao setor elétrico. A proposta é centralizar e expandir a oferta de serviços educacionais disponíveis. A academia tem como missão preparar profissionais para os desafios do presente e do futuro, e se tornar referência em capacitação no setor elétrico brasileiro.



O hub conta com pós-graduação com instituições de ensino parceiras, cursos especializados, treinamentos InCompany e programas voltados à formação de árbitros e operadores de mercado. Ela também mira inovação, incorporando atividades práticas, como o primeiro simulador de comercialização de energia do Brasil — um jogo que reproduz o ambiente de negociação do mercado livre, permitindo aos participantes experimentar estratégias, riscos e processos do setor.

O lançamento concentra todas as iniciativas acadêmicas promovidas pela CCEE até então. Os mais de 28 mil alunos que já participaram das atividades de capacitação promovidas pela Câmara e os cerca de 3 mil profissionais que se atualizam mensalmente com os materiais disponíveis, continuarão tendo acesso aos conteúdos, que passam a ser oferecidos de forma integrada, ampliando o acesso ao conhecimento e aprimorando a efetividade das ações de qualificação.

O que a CCEE Academy oferece?

Cursos com instituições parceiras: a CCEE estabeleceu parcerias estratégicas com instituições de ensino de prestígio nacional. Entre essas colaborações, destaca-se a cooperação com a Universidade de São Paulo -USP, por meio da qual foi desenvolvido o MBA em Gestão de Risco e Comercialização de Energia. A Câmara também mantém alianças com a Fundação Dom Cabral e o Insper, renomadas por sua excelência em educação executiva.

Cursos Especializados: os cursos especializados oferecem capacitação presencial e online, conectando teoria e prática a partir das necessidades reais da operação no mercado de energia. Entre as opções de especialização: operação no mercado varejista na CCEE; alocação de geração própria e autoprodução; operação dos consumidores e formação para operação de backoffice.

Treinamentos InCompany: por meio de uma escuta ativa e da análise detalhada do perfil de cada organização, a equipe desenvolve programas de capacitação com conteúdo técnico de alto nível, abordagem prática e condução realizada por instrutores especializados da própria CCEE. Contempla dois modelos distintos: o Customizado, voltado para empresas que buscam treinamentos totalmente adaptados à sua realidade operacional e regulatória; e o Padrão, previamente estruturado e ideal para nivelamento técnico, programas de onboarding e aperfeiçoamento de equipes em expansão.

Game de Comercialização: a CCEE Academy conta com o primeiro simulador prático de comercialização de energia do Brasil. Desenvolvido pela própria Câmara, o game reproduz o ambiente de negociação do mercado livre, permitindo que os participantes assumam o papel de empresas comercializadoras, geradores e consumidores, e tomem decisões estratégicas em situações reais do dia a dia do setor elétrico.

A academia também oferece Certificação de Operadores de Mercado, Certificação de Árbitros e possibilidade de Internacionalização.

“A criação da CCEE Academy é a materialização de um trabalho que já realizamos com excelência há muitos anos. Essa experiência foi transformada em uma iniciativa com visão de futuro, que responde às novas demandas do setor e reforça o nosso importante papel como referência na formação de talentos, no fortalecimento do mercado e na geração de valor para toda a sociedade”, conclui Alexandre Ramos, presidente do Conselho de Administração da CCEE.

